Когнитивный диссонанс в татарско-кряшенских отношениях

05.04.2017 13:54:16

Меня очень забавляет, когда некоторые татары-мусульмане называют нас, кряшен и новокрещёных татар, "предателями". Однако, при этом с превеликим удовольствием записывают в татары кряшенского дворянина, офицера царской и генерала красной армии Дмитрия Михайловича Карбышева, отца Василия Тимофеева, создавшего церковно-кряшенский (церковно-татарский) язык и переведшего его с арабской на русскую грамматику. При этом у них почему-то не возникает "когнитивного диссонанса" от противоречия между реальностью верности России и придуманным образом православных татар и кряшен как предателей.

Яса Чингисхана призывает всех татар сохранять уважительное отношение к чужой вере. Татары в улусе Джучи совершенно спокойно принимали Христианство (в основном, Православие), ислам, кто-то сохранял древнюю татарскую веру "тенгри" (согласно Максу Мюллеру, она восходит к прамонотеизму и генотеизму и родственна древнекитайской религии до возникновения китайских философских школ конфуцианства, даосизма, легизма, по-китайски "пиньинь", или "фацзя"). Но после принятия ислама в качестве государственной религии Золотой Орды при хане Узбеке, а затем и после попыток Мамая навязать ислам на всей подконтрольной ему части территории улуса Джучи (и даже исламизировать Русь, возможно, именно поэтому преподобный Сергий Радонежский и дал благословение святому благоверному Димитрию Донскому на противление ордынским правителям, а ещё -- потому, что Мамай был узурпатором, не имевшим прав на трон Золотой Орды), отношение некоторых татар к Православию очень сильно изменилось. Вплоть до того, что казанские татары-мусульмане стали продавать своих православных единородцев в рабство персам, арабам, фрягам... За что царь Иван Грозный, кстати, чингисид по материнской линии (потомок Мамая и его жены, дочери хана Бердибека, сына Джанибека, внука Узбека) и присоединил Казанское ханство к Московской Руси. По сути, имел полное право на это, как потомок Джучи и Бату.

Ну, так и кто же после этого "предатели" татарского народа? Те, кто сохранил верность Ясе (чем на самом деле и измерялась принадлежность к татарскому народу), или те, кто "обесерменился", навязывая чуждый татарскому народу исламский экстремизм? Так, может, хватит уже этих междоусобных войн? Может быть, пора уже объединиться и воссоздать Российскую Империю, в которой все народы будут по-настоящему цениться в своём разнообразии и станут подлинно государствообразующими, вместо того, чтобы плясать под дудку зарубежных и заокеанских кукловодов (как из "вашингтонского обкома", так и из числа "восьми ваххабитов, составляющих один ваххабайт")? Пока от этой разобщённости, а также от навязывания нам российской "цветной революции", мы только проигрываем!

Сергей Сидоров, член Московской татарской православно-христианской общины

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