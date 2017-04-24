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Рубрика / Видео

Выступление Константина Затулина о ратификации Договора между РФ и Узбекистаном о развитии военно-технического сотрудничества


05.04.2017 Источник: Госдума РФ
 

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Первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин выступил на пленарном заседании Государственной Думы с позицией фракции партии "Единая Россия" о проекте Федерального закона "О ратификации Договора между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан о развитии военно-технического сотрудничества". Законопроект был принят 416 голосами из 417 присутствовавших зале заседания депутатов.

К. Затулин:

Уважаемые коллеги!

Фракция «Единая Россия» призывает депутатов Государственной Думы проголосовать за внесенный Президентом Российской Федерации Договор о военно-техническом сотрудничестве с Республикой Узбекистан.

Я хочу напомнить уважаемым депутатам, что в Узбекистане произошла смена власти. Она произошла естественным путем в силу того, что ушел из жизни уважаемый Ислам Абдуганиевич Каримов – многолетний первый Президент Республики Узбекистан. И новое руководство Республики Узбекистан, а именно Президент Шавкат Миромонович Мирзиёев, который вчера прибыл в Российскую Федерацию для своего первого официального визита, провозгласило приверженность внутреннему и внешнему курсу развития Узбекистана, заданного первым Президентом Республики Узбекистан.

Но будем откровенны. Когда дело касается таких деликатных моментов как военно-техническое сотрудничество и, в принципе, экономическое, политическое позиционирование, политика Узбекистана за все годы после 1991-го, после обретения независимости в связи с развалом Советского Союза, она была, с нашей точки зрения, противоречивой. Были периоды, когда Узбекистан членствовал в ОДКБ (это сегодня вспоминалось), выходил из состава интеграционных объединений, в которых присутствует Российская Федерация, входил в них и т.д. Это было тесно связано, в том числе, и с военно-политической обстановкой, которая складывалась как в самом Узбекистане, так и на его границах.

И вот от нас, в том числе зависит сегодня, каким путем и дальше будет идти Узбекистан. Заявлен, безусловно, приверженность прежнему курсу, но, как я сказал, этому курсу есть разные истолкования. И если мы сегодня ратифицируем этот документ, мы заложим, как мне кажется, правильный камень в фундамент новых отношений между Россией и Узбекистаном, в развитие всего того позитивного, что было накоплено за предшествующий период.

То, что беспокоит уважаемых депутатов, а именно – будет или не будет Узбекистан входить в Договор о коллективной безопасности, - во многом зависит от того, сможем или не сможем мы увидеть перспективу, в том числе в военно-техническом сотрудничестве, в котором Узбекистан заинтересован, Потому что другие страны держат его на поводке в зависимости от его позиции: то ли оказывают, то ли не оказывают ему эту поддержку. А Узбекистан находится в очень опасном регионе, и по сути является предмостным укреплением в отношении угрозы исламского радикализма с юга.

Спасибо.

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