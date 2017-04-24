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Рубрика / Экономика
Транш МВФ Украине в резервах Нацбанка будет "посохраннее"
|05.04.2017 12:06:09
Владимир Леонидович Жарихин
Заместитель директора Института стран СНГ.
Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.
Член Совета по национальной стратегии.
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Кредитный транш МВФ в размере одного миллиарда долларов направят на пополнение резервов Национального банка Украины, заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман в эфире телеканала "112 Украина".
Ранее МВФ разработал четырехлетнюю программу помощи Украине на 17,5 млрд. долларов. В начале апреля президент страны Петр Порошенко заявил, что фонд решил выделить очередной транш на 1 млрд. долларов. В 2017 году Киев планирует получить от МВФ еще около 4,4 млрд. долларов.
Параллельно с выделением транша на Украине разгорелся очередной скандал с расследованием дела о растрате руководством Нацбанка средств, выделенных на рефинансирование коммерческих банков.
Заместитель руководителя Института стран СНГ, политолог Владимир Жарихин считает, что в резервах Нацбанка кредитный транш МВФ, по крайней мере, будет сохранен.
"План разумный, по крайней мере, в условиях тотальной коррупции, с которой Запад боролся-боролся, да так и не поборолся. Возможно, там эти деньги будут посохраннее", – сказал Владимир Жарихин в эфире радио Sputnik.
Вместе с тем он отметил, что нынешний транш не способен решить проблем украинской экономики.
"Миллиард не решит проблему Украины. Просто, отчаявшись дождаться реальных реформ, реальной борьбы с коррупцией, Запад принял решение тянуть до последнего, пока не началось разрушение украинской государственности, и подкинул Киеву вот такое количество денег, чтобы хоть немного стабилизировать ситуацию. Но не более того", – заключил политолог.
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