XX Юбилей Института стран СНГ

Константин Затулин получил высокую награду от московского муфтия

Запись пресс-конференции Константина Затулина

Материк

Информационно-аналитический портал постсоветского пространства

Поиск
Авторизация
  • Логин
  • Пароль
Регистрация Напомнить пароль
Мобильная версия RSS
Календарь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Улучшим закон о гражданстве!

Улучшим закон о гражданстве!  далее »
24.04.2017
17:01:32
Успешная стыковка на земле Байконура далее »
14:34:49
ЛНР передала украинской стороне тело погибшего наблюдателя миссии ОБСЕ далее »
13:55:58
В Армении вспоминают жертв геноцида 1915 года в Османской империи далее »
13:16:50
Готовившего теракты боевика из Сирии поймали в Киргизии далее »
11:36:13
Депутат Государственной Думы Константин Затулин проведёт прием граждан в Сочи далее »
21.04.2017
14:23:52
Стартовал Юбилейный Межгалактический теннисный турнир «Ракетка Байконура - 2017»! далее »
14:13:36
Фонд «Детям-инвалидам и сиротам Гюмри» обратился к Константину Затулину далее »
12:46:32
Украина направила МИД РФ протест против Ялтинского форума далее »
12:26:26
ЕС требует от Молдовы соблюдать Соглашение о свободной торговле далее »
12:17:54
Главные вузы Приднестровья и Крыма подписали договор о сотрудничестве далее »

Интервью Главы АПЭ Кирилла Фролова далее »

Русский мир. Кто с нами? далее »

Ответ на угрозу. Время покажет далее »

Россия - Украина: история развода. далее »

Константин Затулин. «Казахстан: Новые поводы для беспокойства» далее »

Вечер с Владимиром Соловьевым. Специальный выпуск от 13.04.17 далее »

Почему русским не дают российское гражданство далее »

Рубрика / Экономика

Транш МВФ Украине в резервах Нацбанка будет "посохраннее"


05.04.2017 12:06:09

Владимир Леонидович Жарихин

Заместитель директора Института стран СНГ.

Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.

Член Совета по национальной стратегии.


перейти на страницу автора

Кредитный транш МВФ в размере одного миллиарда долларов направят на пополнение резервов Национального банка Украины, заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман в эфире телеканала "112 Украина".

Ранее МВФ разработал четырехлетнюю программу помощи Украине на 17,5 млрд. долларов. В начале апреля президент страны Петр Порошенко заявил, что фонд решил выделить очередной транш на 1 млрд. долларов. В 2017 году Киев планирует получить от МВФ еще около 4,4 млрд. долларов.

Параллельно с выделением транша на Украине разгорелся очередной скандал с расследованием дела о растрате руководством Нацбанка средств, выделенных на рефинансирование коммерческих банков.

Заместитель руководителя Института стран СНГ, политолог Владимир Жарихин считает, что в резервах Нацбанка кредитный транш МВФ, по крайней мере, будет сохранен.

"План разумный, по крайней мере, в условиях тотальной коррупции, с которой Запад боролся-боролся, да так и не поборолся. Возможно, там эти деньги будут посохраннее", – сказал Владимир Жарихин в эфире радио Sputnik.

Вместе с тем он отметил, что нынешний транш не способен решить проблем украинской экономики.

"Миллиард не решит проблему Украины. Просто, отчаявшись дождаться реальных реформ, реальной борьбы с коррупцией, Запад принял решение тянуть до последнего, пока не началось разрушение украинской государственности, и подкинул Киеву вот такое количество денег, чтобы хоть немного стабилизировать ситуацию. Но не более того", – заключил политолог.

Источник

Версия для печати >>
Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.

Другие материалы по теме

Украина готовит разрыв с МВФ

Шансы на возврат 3 миллиардов долларов в российский бюджет снижаются

План «Шатун» — это меморандум МВФ

Что получит Москва от хаоса на Украине?

Киев теряет шансы на кредиты Запада

Непредсказуемость нового президента США пока что охлаждает пыл друзей Порошенко в международных финансовых структурах, считает эксперт Института стран СНГ, член центрального совета Русского гражданского общества Иван Скориков

Сегодня еще есть возможности для реанимации украинской экономики

Фрагмент выступления на семинаре Института стран СНГ «Современное состояние экономики Украины», г. Москва, июль 2016 г

У «незалежной» выбивают костыль МВФ

Без кредитных вливаний дефолт Украины все ближе

Роман Украины и МВФ: как жить без денег?

МВФ сообщил в понедельник, что не собирается рассматривать украинский вопрос до конца августа. Это значит, что до конца текущего года Киев не может рассчитывать на возобновление кредитования со стороны Фонда.

МВФ ставит крест на Украине

Решать дальнейшую судьбу кредитов «незалежной» будет новый президент США

МВФ: Украинцы не доверяют налоговой системе своей страны

Политологи: после моратория по долгу РФ кредит Киеву даст лишь МВФ

Правительство Украины ввело мораторий на выплату России долга в размере 3 миллиардов долларов. По мнению экспертов, отказ украинских властей выплачивать долг создаст для страны серьезные проблемы с внешними заимствованиями.

Сладкая пилюля от Байдена, или Как Украину оставили без денег

Побывавший в Киеве 7-8 декабря Джо Байден привёз с собой обещание выделить Киеву финансовую помощь в размере 190 млн. долл. Правда, не все сразу поняли, что эти доллары останутся там, где они лежат, и в бюджетную систему Украины не попадут.

Материалы партнеров

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования

Copyright ©1996-2017 Институт стран СНГ.