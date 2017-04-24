Украину не пригласили на Московскую конференцию по безопасности

05.04.2017 11:42:43

Замминистра обороны РФ Александр Фомин заявил, что военное ведомство не направляло украинским военным приглашение для участия в Шестой Московской конференции по международной безопасности, которая пройдет 26-27 апреля. Об этом информирует ТАСС.

В то же время руководство НАТО приглашено на конференцию. От альянса будет представитель миссии связи НАТО в Москве полковник Антонио Сандри.

Минобороны было готово предоставить ему трибуну, но полковник заявил, что не планирует выступать.

"Первое заседание будет посвящено современным вызовам глобальной безопасности, прежде всего - международному терроризму", - добавил Фомин.

Источник

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.