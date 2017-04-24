Состоялось первое в 2017 году заседание Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом

05.04.2017 11:02:40

4 апреля под председательством Министра иностранных дел С.В.Лаврова, председателя Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом (далее – Комиссии) состоялось ее заседание, первое в 2017 году.

Открывая заседание С.В.Лавров представил новых членов Комиссии. Среди них - два представителя Государственной Думы: Председатель Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Л.И.Калашников и его первый заместитель К.Ф.Затулин, член еще первого состава Комиссии с 1994 года. Новые лица представляют в Комиссии правительства Татарстана и Санкт-Петербурга - регионы, активно работающие с соотечественниками за рубежом.

С.В.Лавров отметил активное начало года в Госдуме и Совете Федерации, в которых прошли слушания и семинар по проблемам соотечественников. В апреле - мае планируется проведение страновых, региональных конференций соотечественников, которые соберут активистов их организаций и проведут выборы своих координационных советов. В мае в Москве состоится заседание Всемирного координационного совета, члены которого смогут встретиться с руководством Минрегионразвития, Минобрнауки, Россотрудничества.

На Комиссию были вынесены вопросы о результатах реализации Государственной программы содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (далее - Программа) и о деятельности Фонда Русский мир, которым в 2017 году исполняется 10 лет.

Заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции (ГУВМ) МВД России В.Л.Казакова сообщила, что настоящее время в Программе участвует 61 регион РФ. В 2016 году на Программу потрачено 2.3 млн. рублей.

За 10 лет действия Программы в Россию переехали 558 тысяч человек, 146 тысяч из них – в 2016 году. Самой большой популярностью пользуются Воронежская, Калужская и Тульская области Центрального федерального округа, куда переехали 46% участников Программы. Далее, по популярности: Сибирский федеральный округ – 13%, Приволжский Федеральный округ – 12%. 98% участников Программы – из стран СНГ: 42% - с Украины; 20% - из Казахстана; 12% - из Узбекистана.

Очень позитивно характеризует Программу то, что 74% ее участников – люди трудоспособного возраста, 21% - дети, пенсионеры – это члены семей участников - 4%. Более 42% - люди с высшим и неоконченным высшим образованием; 40% - имеют среднее специальное образование. В Программе приняли участие – 2,5 тысячи студентов российских вузов, 130 научных сотрудников.

Большая часть участников Программы и членов их семей – 457 тысяч - получили гражданство России. (Отметим, что почти 100 тысяч – до гражданства пока не дошли, что связано, прежде всего с требованием иметь регистрацию по месту проживания, то, что раньше называлось пропиской, которую получить приехавшим соотечественникам, очень непросто – Д.А.).

ГУВМ видит своей задачей в 2017 году работу по расширению региональных программ по участию в Программе, а также по упрощению процедур получения гражданства для носителей русского языка.

Т.Н.Москалькова, Уполномоченный по правам человека в РФ, предложила рассмотреть возможность смены региона для участника Программы, если там, куда он приехал не находится работы и жилья, на которые он рассчитывал, а также – возможность привлекать к участию в Программе не только в территории, но и на определенные предприятия.



К.Ф.Затулин обратил внимание на то, что «количественные» победы Программы обязаны беженцам с Украины, которые, конечно, не являются добровольными, а бегут, спасая свои жизни от войны и преследований. Они вынуждены просить об участии в Программе, потому что нет другой возможности получить российское гражданство в обозримые сроки. Он сказал, что альтернативой для многих мог бы стать путь носителей русского языка, но этот путь перекрыт требованием предъявления, по-сути – разрешительного, документа от иностранного государства о выходе из имеющегося гражданства. А это «иностранное государство» вовсе не собирается считаться ни с формой этого самого документа, который требует наша миграционная служба, ни со сроками, в которые нужно уложиться носителю русского языка, чтобы предоставить отказ от гражданства, а то и вовсе не разрешает выход, и при этом никаких письменных объяснений не дает. (Мы уже неоднократно писали о том, что тех, кто находится в Крыму киевская власть считает террористами, и никаких документов от них не принимает, как не принимает и Узбекистан, так как для них Крым остается украинским и не относится к консульской территории узбекского посольства в Москве. Д.А.) Высказанное В.Л.Казаковой намерение упростить путь к российскому гражданству носителям русского языка, предлагается в законопроекте, внесенном К.Ф.Затулиным в Государственную Думу 30 декабря прошлого года, который сейчас поддержали еще около 20 депутатов. Но его продвижение в Государственной Думе задерживается из-за отрицательных отзывов, поступивших от Государственного правового управления, в котором к законопроекту предъявляются претензии, к нему никак не относящиеся. Сейчас ведется работа по разъяснению сути законопроекта. Принятие предложенных поправок ждут наши соотечественники. Поддержка Комиссии помогла бы положительному решению.

По результатам обсуждения вопроса С.В.Лавров дал поручение секретариату Комиссии собрать экспертную группу по вопросу реализации Программы, чтобы на следующем заседании Комиссии заслушать предложения экспертов – на основании чего можно будет сформулировать предложения Правительству по совершенствованию Программы. Со стороны Комиссии выражена готовность также поддержать законопроект, позволяющий носителям русского языка обрести российское гражданства без тех бюрократических проволочек, против которых выступал Президент России, поручая в 2012 году Федеральному Собранию разработать поправки в закон о гражданстве.

Комиссии был представлен отчет о работе Фонда Русский мир, который представил заместитель исполнительного директора С.В. Шурыгин. Общественный статус Фонда позволяет развивать программы поддержки русского языка за рубежом, не дожидаясь заключения межгосударственных соглашений. Это очень важно для поддержки проектов, которые предлагают соотечественники, по поддержке русской культуры, образования. За 10 лет функционирования Фонда к нему обратились за поддержкой 8000 проектов, 2000 из которых получили одобрение. В 46 странах за рубежом открыто 107 Русских центров и в 52 странах – 142 кабинета Русского мира – мини русских центров. При открытии этих центров русского языка и образования Фонд опирается на рекомендации российских посольств и представительств Россотрудничества. (Жаль, что при этом не учитывается мнение организаций соотечественников, о чем они не раз говорили на конгрессах и ассамблеях – Д.А.)

Члены Комиссии получили обстоятельную справку о деятельности Фонда.

По результатам доклада С.В.Лавров дал поручение секретариату Комиссии провести ревизию многочисленных фондов, государственных и общественных структур, задействованных в работе с соотечественниками, чтобы при формировании очередной трехлетней государственной программы по работе с соотечественниками на 2017-2021 года консолидировать усилия и средства.

Директор Департамента по работе с соотечественниками О.С.Мальгинов сообщил о том, что 27 регионов России так или иначе работают с соотечественниками за рубежом. В целом, почти миллиард рублей тратится на эту деятельность, и почти половина – это деньги бюджетные: федеральные или региональные. Хотя в последние годы идет уменьшение финансирование, но все таки – это средства немалые. Очевидно, что нужно рационально их расходовать.

Комиссии доложено, что началась подготовка к проведению Международной тематической конференции, тема которой «100-летие Русской революции – единение ради будущего», которая планируется на октябрь-ноябрь этого года, на которую будут приглашены 155 руководителей и активистов общественных объединений из 91 страны мира.

Очередное заседание Комиссии пройдет в июне.

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