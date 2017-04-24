



3 апреля в Санкт-Петербурге был совершен теракт в метро. Следствие уже установило личность мужчины, который, по оперативным данным, устроил взрыв в вагоне поезда. Эксперты "Первой Студии" обсуждают произошедшее и говорят о том, какие выводы нужно сделать из этой трагедии. Что толкает людей на террористические акции? Как жить в условиях обострившейся террористической угрозы по всему миру? И что делать, чтобы не допускать терактов в будущем?