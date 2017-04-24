В Киргизии допросили семью предполагаемого исполнителя теракта в метро Петербурга

04.04.2017 16:32:10

Госкомитет нацбезопасности Киргизии во вторник допросил родителей и близкого родственника предполагаемого исполнителя теракта в метро Санкт-Петербурга Акбаржона Джалилова, сообщил во вторник "Интерфаксу" представитель спецслужбы.

По словам собеседника агентства, допрос вели представители Ошского областного управления ГКНБ (юг Киргизии), так как близкие предполагаемого исполнителя теракта живут в Оше.

Ранее в ведомстве заявили, что "киргизские спецслужбы контактируют со спецслужбами Российской Федерации по поводу случившегося в Санкт-Петербурге".

В свою очередь представитель ошской милиции сообщил "Интерфаксу", что на допрос были вызваны отец, мать и младший брат Джалилова, которого подозревают в причастности к взрыву в петербургском метро. "Отец сейчас находится в Оше, он приехал из России. Мать и младший брат Джалилова постоянно проживают в Оше и в РФ не выезжали", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что после допроса никого не задержали.

В свою очередь соседи родителей сообщили "Интерфаксу", что Джалилов "был жестянщиком, в РФ занимался ремонтом автомобилей и был на хорошем счету у работодателя".

Ранее в Госкомитете национальной безопасности Киргизии "Интерфаксу" заявили, что возможным исполнителем теракта в метро Петербурга является уроженец Оша, ныне гражданин России Джалилов 1995 года рождения. По предварительным данным, российское гражданство он получил в 2011 году и с тех пор жил в РФ.

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