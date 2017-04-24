Носители русского языка не лишние

04.04.2017 14:06:02

В декабре 2016 года депутатом Государственной Думы РФ Константином Федоровичем Затулиным, был внесен проект «О внесении изменений в Федеральный закон от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» и в Федеральный закон от 25 июля 2002 года №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» в отношении носителей русского языка»

Данный проект моментально вызвал огромное количество, как положительных, так и отрицательных отзывов со стороны соотечественников и иных лиц… Огромная радость и надежда принесла новость о внесении данного проекта среди носителей русского языка и культуры и тех соотечественников, которые годами пытаются обрести не только гражданство Российской Федерации, а элементарно правовой статус. Так же эта новость эхом восторга прокатилась среди соотечественников за рубежом.

Однако, нашлось не мало лиц из разных слоев российского общества, которые усмотрели негативную сторону этого законопроекта. Главным доводом, которых является псевдо предположение, что данный законопроект дает возможность трудовым мигрантам из стран пост советского гражданства “легкий способ ” обретения гражданства РФ. А также привлечет нежелательных лиц, которые могут нанести вред государству Российскому.





На сегодняшний день на просторах интернета скопилась огромная информативная база обсуждений, новостей, радио и телепередач где инициаторы проекта отстаивают, и не безуспешно все положительные стороны данного законопроекта.

Но, я хочу предложить рассмотреть данный законопроект в рамках так называемого SWOT анализа. Это метод стратегического планирования, заключающийся в выявлении факторов внутренней и внешней среды и разделении их на четыре категории:

· Strengths (сильные стороны),

· Weaknesses (слабые стороны),

· Opportunities (возможности),

· Threats (угрозы).

Факторы внутренней среды.

Сильные стороны

1. Упрощение получения гражданства для соотечественников может стать одним из факторов разрешения демографического кризиса в Российской Федерации.

2. Огромное количество как квалифицированных, так и просто работяг которые с радостью займут свою нишу в российском обществе и будут приносить вклад в развитие экономики государства. Например, в Узбекистане с 2005 года были отменены 10-11 классы в общих образовательных учреждениях. Их заменили на так называемые колледжи или попросту ПТУ. В итоге все соотечественники из данной республики, которые родились в период перестройки как минимум имеют средне- специальное образование.

3. Россия приобретет огромную массу лояльных сограждан. Ведь если не учитывать ситуацию в Украине, с которой зачастую просто бегут от безвыходности и гонений. Домой на Родину хотят вернуться люди, которые за почти 20 лет после распада СССР все еще мечтают стать частью государства своих предков. А значит не смотря на такой не малый срок данная категория соотечественников все еще не потеряла свою национальную идентичность.

4. Каждый раз, когда начинается спор по поводу данного законопроекта, разные люди приводят примеры успешной в подобных вопросах политики, которую проводят такие страны как Польша, Венгрия и Израиль. Да, Россия конечно имеет свою идентичность по отношению к этим странам и нельзя сравнивать так поверхностно. Но факт того, что такие примеры приводятся говорит о том, что подобные прецеденты имеют силу и авторитет на мировой арене.

Слабые стороны

Противники инициативы хором резюмируют о том, что данный законопроект меняет важный пункт изначальной редакции. А именно:

В законопроекте предлагается поправка в определение «носителя русского языка», данное в ФЗ «О гражданстве РФ», в части 1 статьи 33.1 «Признание иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка». Предложено дать право пройти собеседование на комиссии по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка не только тем, кто сам или его родственники по прямой восходящей линии постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории Российской Федерации либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, как в ныне действующем законе, но и тем, кто родился или имеет родственников по прямой восходящей линии, родившихся в России.

По мнению противников законопроекта, данное изменение де факто коснется этнически и культурно чуждых людей с пост советского пространства. Однако, следует иметь ввиду, что для того что бы получить решение о признании иностранного гражданина носителем русского языка не достаточно сдать тест по истории России и миграционному законодательству. А следует пройти собеседование на специальной комиссии в которую (на личном примере автора) входили педагоги филологи с государственных ВУЗов.

Так же вы не найдете нигде, даже примерных ответов на вопросы данной комиссии так как нет стандартной процедуры или тестов, которые можно просто заучить. Более того если уж говорить о критериях отбора, то думаю не составит особого труда психологам, филологам и различным аналитикам разработать программу собеседования, которая не только выявит истинных носителей, но и отсеет нежелательных элементов.

И в этой части мы подходим к первому по моему скромному мнению минусу.

1. Потребуются дополнительные средства для разработки материалов.

Факторы внешней среды.

Возможности.

Как говорил на одной из телепередач инициатор законопроекта Константин Федорович Затулин. Если бы на момент начала трагических событий на Украине, там было бы достаточное количество людей с паспортами РФ то катастрофы бы не произошло.

1. Влияние и уважение на мировой арене Российской Федерации увеличится.

Так же много говорилось о том, что России нужна влиятельная диаспора за рубежом. Действительно очень много влиятельных и успешных соотечественников проживающих за границей хотели бы иметь гражданство России не проживая в стране.

2. Возможности страны расширятся и появятся новые инструменты для извлечения выгоды и пользы. Влиятельная диаспора это хороший тыл. Крепкий тыл залог победы. Так же учитывая факты нынешней информационной войны, соотечественники проживающие заграницей смогут оказать информационное влияние или говоря простым языком рассказать правду.

На личном опыте могу с уверенностью сказать, что обучаясь за границей в одной из азиатских стран и видя, и слыша разговоры местных студентов. Я смог самолично убедиться в силе негативной пропаганды, которая ведется со стороны, как говорит Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин – наших западных партнеров. Более того мои однокурсники были удивлены тому, что оказывается есть другая трактовка тех или иных событий во внутренней и внешней политике России.





Угрозы.

Бытует мнение, что открыв двери, Россия получит не только лояльных сограждан носителей языка и культуры, но и выдающих себя за таковых негативно настроенных личностей, которые могут нанести вред.

Как говорилось в одной статье: Мы соотечественники, а не террористы.

И действительно если человек готов оставить свой дом привезти свою семью, детей на Родину. Пройти все этапы, которые заключаются не только в собеседовании. Огромные очереди, медицинские анализы, иногда грубое обращение чиновников, переводы национальных документов, множество различных анкет, кипы бумаг и коррупция. И наконец, самое страшное ожидание и бессонные ночи, а получится ли? А вдруг откажут?

Люди которые готовы на такое заведомо не могут иметь никаких плохих намерений, а как известно у плохих намерений на государственном уровне толстый кошелек. И зачастую можно просто купить, то чего обычные люди добиваются годами.





Итог.



Однажды я услышал на одной из телепередач, что автор законопроекта Константин Федорович Затулин занимается поддержкой соотечественников с 1986 года. И смело могу сказать, что делает это грамотно и результативно.

Я уверен, что данный законопроект будет принят и тысячи соотечественников, наконец обретут отчий дом.

Я надеюсь и верю в то, что мы носители русского языка докажем, что мы не лишние. Наоборот можем принести пользу, благо, процветание и стабильность нашей великой Родине - России.





Канцеров Тимур

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