АПЭ обратилась к Патриарху с просьбой о канонизации исповедников и защитников Православия

04.04.2017 13:13:01

Ассоциация православных экспертов обратилась к Святейшему Патриарху Кириллу и в синодальную комиссию по канонизации святых с просьбой рассмотреть вопрос об общецерковной канонизации исповедников, защитников Православия, борцов с униатством, расколом, нацизмом и фальсификациями исторической правды, великих просветителей, подвизавшихся на Малой, Червоной и Подкарпатской Руси.

Его Святейшеству Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси!

Ваше Святейшество!

Ассоциация православных экспертов обращается к Вам к просьбой рассмотреть вопрос об общецерковной канонизации исповедников, защитников Православия, борцов с униатством, расколом, нацизмом и фальсификациями исторической правды, великих просветителей, подвизавшихся на Малой, Червоной и Подкарпатской Руси. Изучение жизнеописаний и творений этих выдающихся людей Церкви, архипастырей, пастырей и мирян 17-20-го веков, убедительно показывает, что они защищали и православную веру, и свое общерусское самосознание, считали, великороссов, малороссов и белорусов одним, русским народом и жизнь свою положили за веру православную и его воссоединение.

Прилагаем список подвижников, достойных, на наш взгляд, рассмотрения вопроса об их общецерковном прославлении.

1.Митрополит Киевский и Малой России Иов (Борецкий) - первый Киевский и Малой России православный митрополит после Брестской унии. Тайно рукоположен Иерусалимским Патриархом Феофаном по благословению Московского Патриарха Филарета (Романова) в Киеве 1620м году, боролся с проектом униатского «Киевского Патриархата»,14 раз просил Московского Царя взять Малороссию. Достоин канонизации и преемник митр. Иова митрополит Исайя (Копинский).

2.Гетман Петр Сагайдачный - покаявшийся в русофобии, ходивший жечь Москву, «АТОшник 17-го века», которому в 1618м году явилась Божья Матерь и устыдила за борьбу с единоверными и единокровными братьями, в 1620м году он организует хиротонию митр.Иова и вместе с ним многократно просил Московского царя взять Малороссию. Считаю, что история с деятельным покаянием мирянина Петра Сагайдачного ввиду актуальности особенно достойна экранизации.

3.Архимандрит Киево-Печерской Лавры Никифор (Тур),духовник князя Константина Острожского, идеолог противостояния Брестской унии 1596 г. Не пустил в Лавру униатов, выставил пушки. Считаю, что этот эпизод достоин экранизации.

4.Мирополит Коринфский Иоасаф, местоблюститель Иерусалимского Патриаршего престола, духовник Богдана Хмельницкого, убедивший его воссоединяться с Россией. Он же убеждал царя Алексея Михайловича взять Малороссию, предсказал ему рождение наследника, если он сделает это. Был взят в плен ляхами в битве под Берестечком и казнен по приказу польского короля, а его жезл и панагию польский король передал униатам.

5.Архимандрит Мелхиседек Значко-Яворский, игумен Матренинского монастыря, идеолог антипольского восстания гайдамаков за воссоединение с Россией, «за матушку Екатерину». Это история особенно достойна экранизации.

6.Архиеископ Черниговский Лазарь Баранович, выдающийся богослов, ученик Патриарха Никона, идеолог перехода Киевской митрополии в Московский Патриархат.

7.Архиепископ Винницкий и Брацлавский Симон (Ивановский), идеолог борьбы с расколом «УАПЦ» и возвращения незаконной тогда автокефальной Польской Православной Церкви в Русскую Православную Церковь. В августе 1941 года провел в оккупированной нацистами Почаевской Лавре Собор, на котором волынские архиереи приняли решение о переходе в Московский Патиархат, УАПЦ угрожали ему за это.

В 1943 году вместе с также достойным канонизации митрополитом Вениамином (Новицким) заставили митр.Алексия (Громадского) отозвать свою подпись под подготовленный нацистами документом об объединении УПЦ МП и УАПЦ. За отзыв нацисты и мельниковцы убили митр. Алексия. Все трое достойны скорейшей канонизации. Никакими пособниками нацистов они не были, молебны за Гитлера они не служили. Просто бандеровские противники их канонизации используют против их канонизации «антибандеровский» аргумент с демагогических целях. Между тем, эти святители не допустили реализации униатского антиправославного, поддерживаемого Гитлером и нацистами автокефалии УПЦ МП и это главное.

8.Архимандрит Киево-Печерской Лавры Захария (Копыстенский),ученый богослов, автор манифеста русского воссоединения –«Палинодии» 1623 г. Считаю, что «Палинодию» срочно переиздать тиражом школьных учебников !

Еще об о.Захарии: « Вот первая книга, напечатанная в Киеве, в типографии Печерской Лавры - Часослов, 1617 года. В предисловии к ней иеродиакона Захария Копыстенского сказано: "Се, правоверный христианине и всяк благоверный читателю, от нарочитых мест в России Кийовских, сиречь Лавры Печерския"... http://bratyaslaviane.narod.ru/2000/i2-00-3-r.html

9.Иеромонах Памва (Берында» Киево-Печерской Лавры. В Киеве в 1627 г. протосингел от Иерусалимского патриаршего престола а архитипограф Российския церкви" ученый монах, подлинный энциклопедист того времени Памва Берында издает толковый словарь "Лексикон словенороссийский или слов объяснение". В нём "руская" речь ( в послесловии к Киевской Постной Триоди 1627 г. Берында называет "просто мову" российской беседой общей"), противопоставляется народным диалектам - "волынской" и "литовской" мове. http://bratyaslaviane.narod.ru/2000/i2-00-3-r.html

10.Архимандрит Иннокентий (Гизель), автор учебников по высшей математике и русской истории. Следует отметить, что идеология национально-политического единства Южной и Северной России была выработана в большей степени именно в Киеве. Венцом её стал знаменитый Киевский "Синопсис", написанный Киево-Печерским архимандритом Иннокентием Гизелем (во второй половине XVII века). Эта книга переиздавалась около 30 раз и стала первым учебным пособием по русской истории. Согласно "Синопсису", "русский", "российский", "славянороссийский" народ - един. Он происходит от Иафетова сына Мосоха (имя последнего сохраняется в имени Москвы), и он "племени его" весь целиком. "Преславный верьховный и всего народа российского главный град Киев" возник "по благословению и пророчеству изрядного заступника Российского, святого Андрея Первозванного". О Владимире Святом сказано так: "Это великий самодержец Российский... и Киевский и всея Российския земли народ святым крещением просвятил". Именно "Синопсис" утверждает главенство Суздальско-Владимирских князей после разорения Киева татарами. Куликовской битве отдано более четверти общего числа страниц "Синопсиса". Для автора борьба Дмитрия Донского с Мамаем - общерусское дело, а не местное (Северо-Восточной Руси), после которой Москва законно становится Российским центром . А что касается Киева, то "богоспасаемый... и первоначальный всея России царственный град Киев... аки на первое бытие возвращается, от древнего достояния царского паки в достояние царское приде - великого государя нашего, царя и великого князя Алексея Михайловича, всея Великия и Малыя и Белыя России самодержце... искони вечную скипетроносных его прародителей его отчину, царственный той град Киев... яко природное царское его присвоение возврати..."

http://bratyaslaviane.narod.ru/2000/i2-00-3-r.html

Считаю, что «Синопсис» ,как и «Палинодию», необходимо переиздать в епархиях Великой, Малой и Белой Руси тиражом школьных учебников!

11. Киево-Печерской Лавры архимандрит Иоанникий (Голятовский), наместник черниговского Елецкого монастыря, создатель первого русского учебника по гомилетике-риторике, знаменитый миссионер –просветитель, ученик Патриарха Никона, доверенное лицо русского царя Алексея Михайловича по защите прав православных в Речи Посполитой. Можно сказать, что архимандрит Иоаникий-«Небесный покровитель» православных дипломатии, православных правозащитного, аналитического и экспертного служения.

12. Создатель русской Осторожской Библии, совместный с о.Иоанном Федоровым сопечатник Острожской Библии, ректор и создатель первого русского православного ВУЗа- Острожской Академии Герасим Смотрицкий. По просьбам также достойного канонизации князя Константина Острожского оставил королевскую службу (был высокопоставленным судьей) и посвятил жизнь воспитанию православного русского юношества).

Сам дьякон Иоанн Федоров, общерусский первопечатник и то, что старообрядцы канонизовали его раньше канонической Церкви, является немым упреком ей.

13. Благочестивый благотворитель ,отдавшая все свое богатое достояние на создание Киево - Братского монастыря и Киево-Могилянской Академии ,ревнитель православного русского духовного образования Анна Гулевична Лозьина. Основательница Киевского Богоявленского братства Анна Гулевична Лозьина в своей записи о том 1615 г. говорит, что она учреждает его - правоверным и благочестивым христианам народу Российского, в поветах воеводств Киевского, Волынского и Брацлавского будучим"... http://bratyaslaviane.narod.ru/2000/i2-00-3-r.html

14.Анна Гойская - строительница, благворительница, мирская основательница Почаевской Лавры

15.СхиигуменияНина (Прокоп).Игумения Св. Никольского монастыря в Мукачево. Святая исповедница, подвергалась пыткам и преследованиям со стороны австро-венгерских властей.

Миссионерка, основательница женского православного монашества на Подкарпатской Руси bratyaslaviane.narod.ru›2001/8/i8-01-1-r.html

16.Равноапостольный победитель унии на Галицкой Руси ,мученик о.Гавриил Костельник.

17.Равноапостольный просветитель Галицкой Руси о.Иоанн Наумович. Сын учителя начального училища, Иван Наумович родился 26 января 1826 года в Козлове Камень-Бугского уезда. Окончив Львовский университет, сначала проникся идеями полонофильтсва и даже пытался завлекать русскую крестьянскую молодежь в польский легион. Однако крестьяне раз и навсегда выбили из головы Наумовича польские идеи.

- "Кажется, вы - русская детина. Вам приличнее держаться с родным народом, чем служить его врагам" - заявили односельчане (В.Г.Ваврик "Краткий очерк").

И всю свою жизнь Наумович посвятил своему народу. И.Н. - один из талантливых и плодовитых галицко-русских писателей. Как выразитель идейных стремлений галицко-русского народа, он видел его спасение от гибели и польской неволи - в единстве со всем русским этносом. В 1866 г.Наумович заявил в Сейме: "Панове, вам не уничтожить Руси, она была, есть и будет! Все ее племена составляют один могучий русский народ, сходства нашего языка с языком остальной Руси не уничтожит никто на свете: ни законы, ни сеймы, ни министры" ( Ф.Ф.Аристов "Карпато-русские писатели. Москва, 1916 г). Тогда же Наумович основывает многочисленные клубы трезвости, так как сознательное спаивание галицко-русского народа стало мощным экономическим рычагом лишения его земли. Винная монополия находилась в руках у иудеев, они же, в основном, содержали сельские корчмы и скупали наделы спившихся крестьян. Это привело к тому, что в начале XX века на Буковине практически не осталось русских землевладедьцев (Екатерина де-Витте "Путевые впечатления. Буковина и Галичина". Киев, 1904 г).

Наумович создает также просветительское общество им.М.Качковского, которое открыло более одной тысячи читален, библиотек и кооперативов. Девизом общества было: "Наука", в задание которого входило распространение в народе правдивых знаний о русской Церкви, литературе, культуре, государстве. Венцом его деятельности стал открытый переход прихода о.Иоанна Наумовича в селе Гнилички в Православие в 1882 году. Сразу после этого австрийские власти устраивают политический процесс - "дело Ольги Грабарь". Наумович арестован и судим за государственную измену. Римский папа персонально отлучил Наумовича от костела. Вышедши из тюрьмы, Наумович, лишенный сана и прихода, присоединяется к Св.Православной Церкви и переселяется в Россию, в "мать городов русских" - Киев, где продолжал свою работу как писатель и журналист в духе Хомякова, Аксакова, Погодина, Киреевского, Данилевского и др.славяно-русских православных патриотов. Наумович разработал план эвакуации подвергающихся геноциду галичан на Кубань. Он внезапно скончался в Новороссйске, осматривая место будущих поселений. Есть версия, что он был отравлен иезуитами. Он был действительно более чем опасен для них, ибо стал настоящим народным вождем Галицкой Руси - тысячи людей шли к Наумовичу даже с житейскими советами.

Похоронен он н знаменитой Аскольдовой могиле в Киеве отданной нынешними "мазепинцами" униатам.

18. Мученики, убиенные «УАПЦ» раскольниками, нацистами и нацистскими коллаборантами.

Архимандрит Александр (Вишняков)

Практически неизвестной для современного читателя является тема массовых репрессий против духовенства и мирян Украинской Православной Церкви Московского Патриархата со стороны адептов украинского автокефалистского раскола. Во время Великой Отечественной войны сотни православных священников, в том числе митрополит Киевский Алексий (Громадский), были зверски замучены и убиты террористами из ОУН-УПА с непосредственного благословения лидеров т.н. "Украинской автокефальной церкви". Данная статья представляет собой жизнеописание священномученика архимандрита Александра (Вишнякова), пострадавшего за верность Церкви.http://www.pravoslavie.ru/put/sv/arch_alexandr.htm

19. Митрополит Киевский Алексий (Громадский), убиенный бандеровцами в 1943 году за верность Русской Православной Церкви и противодействие автокефалистскому расколу.

20. Епископ Мукачевский Мануил (Тарнавский), убиенный бандеровцами в 1944 году за верность Матери – Русской Православной Церкви и противодействие автокефалистскому расколу. Материалы к житиям этих священномучеников имеются у преподавателя Св. Тихоновского богословского Института В. И. Петрушко и преподавателя МДА протоирея Владислава Цыпина.

21. Митрополит Виленский Иосиф (Семашко)-великий,равноапостольный белорусский просветитель ,приведший из унии в Православие ок.1,5 миллионов белорусов, которых считал самобытной, но неотделимой частью русского народа. Максимальное количество материалов к житию равноапостольного митрополита Иосифа собрал преподаватель Белорусской Духовной Академии прот.Александр Романчук, преподаватель БДА Валентина Ивановна Теплова и руководитель просветительского проекта "Западная Русь"(www.zapadrus.su) Игорь Николаевич Зеленковский. Помимо личности и творений митр.Иосифа ,они собрали жизнеописания и творения великих белорусских православных просветителей- "западнорусистов", стоявших на позициях общерусского единства, что сейчас особенно актуально, как и в случае с малороссийскими и карпаторусскими святыми. Речь идет о М.Кояловиче, В.Бедновиче, И. Григоровиче, В. Завитневиче, И.Чистовиче, К. Харламповиче.

Испрашивая Вашего Первосвятительского благословения и святых молитв

Глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.