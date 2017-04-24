Сербский племянник тётушки России

04.04.2017 12:17:26

Иван Иванович Скориков Руководитель Пресс-центра Института стран СНГ



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Руководитель Пресс-центра Института стран СНГ

Новым президентом Сербии стал лидер Сербской прогрессивной партии, действующий премьер-министр Александр Вучич. Победитель президентской гонки уже заявил, что провел избирательную кампанию «как стеклышко», и горд тем, что набрал голосов больше всех конкурентов вместе взятых. Действительно, наблюдатели констатируют практически отсутствие привычной борьбы компроматов. И это во многом связано с заведомой апатией и обреченностью оппонентов Вучича. Большая часть из них, как и занявший второе место с 15 % экс-омбудсмен Саша Янкович, являются спойлерами, проигрывающими Вучичу и в харизме и в админресурсе. Патриоты же в лице смертельно больного гаагского мученика, лидера сербских националистов Воислава Шешеля набрали меньше 5 % и уступили даже кандидату-клоуну – молодому комику Луке Максимовичу (сценический псевдоним Любиша Прелетачевич «Белый», — о нём чуть позже).

Почему именно Вучич стал идеальным кандидатом для уставшего сербского общества? Во-первых, он статен – двухметровому улыбчивому интеллигенту симпатизируют аполитичные женщины. А во-вторых умело обходит острые идеологические углы, задевающие политизированных мужчин. Риторически лавируя между патриотами и либералами, Вучич акцентирует внимание на своих реальных заслугах. К тому же он удачно использует столь любимую соотечественниками Кустурицы иронию… и даже самоиронию.

Четыре предвыборных ролика кандидата Вучича набрали около 4 миллионов просмотров на YouTube. Наиболее популярным стал ролик со слоганом «Не имеет значения, что вам говорят — вы все равно знаете правду». По сюжету простые люди распивают пиво в традиционной сербской кафане, смотря новости и гневно их комментируя. «Лучше бы он решил проблему безработицы», — говорит посетитель, глядя на выступление Вучича по ТВ. Его товарищ начинает произносить знаменитый тост времен «бульдозерной» революции, заканчивающийся возгласом «долой правительство!», однако внезапно за соседним столиком появляется Вучич, также с пивом, и приводит цифры о новых рабочих местах. Аудитория разочарованно опускает кружки. Но молодой человек не успокаивается и спрашивает, где хорошие дороги, его приятель вновь затягивает протестный тост, но премьер и в этот раз ловко парирует отчетом о километрах построенных дорог, и компания вновь разочарованно опускает бокалы. Та же ситуация повторяется со школами и больницами. После чего Вучич, глядя в камеру, произносит кандидатскую речь. В конце ролика, посетители кафе смотрят футбол, где фанаты кричат нелицеприятную кричалку в адрес премьера: «Вучич — педера!!!». Но и тут выпить не удается, так как Вучич отрицательно качает головой.

Нельзя не признать политтехнологические успехи кандидата Вучича, но чей президент, на самом деле, Вучич – приворожённого сербского народа или западных политтехнологов?…

Молодежь Сербии всё слабее слышит эхо «бомбёжек», и с завистью смотрит на «полноценных» европейских сверстников из соседних Хорватии и Словении. Тысячи инагентов сменили платки активистов баррикад на галстуки начальников департаментов, и уже 15 лет исправно выполняют брюсселькие директивы. Российских НКО на Балканах очень мало, со скудным финансированием, да и те, что есть, заняты непривлекательными для молодежи собраниями в пыльных «избах-читальнях». Сербские СМИ не только заметно латинизировались, но в массе своей зазвучали в тон либеральным владельцам. Российский голос в сербском медиапространстве слышен слабо. На национальном языке он представлен лишь радио «Спутник», главный же рупор Кремля — канал RT так и не создал балканское отделение. В сербском обществе складывается мнение, что Россия слишком далеко и слишком занята, чтобы обратить внимание на проблемы региона. При этом, на бытовом уровне, Сербия остается единственной страной в мире, где русским рады как родственникам исключительно уже за то, что мы просто русские, а добрые тосты за Россию звучат за каждым добрым столом. Культурно-исторические симпатии никуда не делись.

Однако результаты длительной тотальной пропаганды впечатляют. 48% респондентов сегодня готовы проголосовать за вступление в разорвавший их родину на куски Евросоюз – почти уже победа.

Но в то же время, согласно недавнему опросу социологического центра с говорящим названием Центр по евроатлантическим исследованиям (ЦЕАС), 57 % граждан Сербии желали бы видеть в своей стране российские военные базы, а 64 % поддерживают российскую внешнюю политику. И с этим приходится считаться всем ставленникам Брюсселя.

И так в очередную годовщину бомбардировок Югославии кандидат – премьер Вучич выдал предвыборное патриотическое: «НАТО хотела уничтожить цвет Сербии, бросить ее на колени, чтобы она никогда больше не оправилась. Сербия никогда не будет членом НАТО…». А накануне дня выборов он совершил визит в Москву, чтобы заручиться поддержкой Владимира Путина. Украинские СМИ даже запестрили истеричными заголовками про нового «друга Путина».

Однако еще до окончательных результатов выборов Вучич, комментируя триумф в своём избирательном штабе, выдал: «Значительное большинство граждан Сербии выступает за продолжение европейского пути при сохранении традиционной дружбы с Россией и Китаем». Постановка в один ряд с единоверной и братской сербскому народу Россией Китая, при всем уважении, выглядит странно. Но неспроста. Вучич сознательно изменил предвыборной дихотомии «Запад-Россия», обозначив широкую внешнеполитическую многовекторность и четкий приоритет.

Такие «кульбиты» Вучич устраивает не впервой.

В 90-х во время боснийского кризиса он был микрофоном ультраправой пропаганды на телевидении Республики Сербской. Война вознесла молодого журналиста на пост министра информации в кабинете Милошевича, он тогда попал под санкции ЕС и США. В 2000-х яркий депутат патриотической Радикальной партии Воислава Шешеля пламенно кричал с трибуны Скупщины: «За каждого убитого шиптарами серба в Косово, будет убито 10 шиптаров». И вдруг, когда лидера «радикалов» Шешеля отправили в голландскую тюрьму, испугавшись той же участи Вучич резко «переобулся» из ультраправого патриота в умеренного респектабельного «прогрессиста». А «прогресс», очевидно, не найти в застенках Гааги, а вот неподалеку в Брюсселе…

И вот в августе прошлого 2016 года уже в кресле премьер-министра «прогрессивный» Александр Вучич заявил, казалось бы, немыслимое: «Сейчас единственным решением для Косово и Метохии, которое разрубило бы гордиев узел, стало бы признание Правительством Сербии независимости Косово». Готовность адресованная внешнему слушателю, правда была слегка скорректирована присказкой для внутреннего: «Однако, это невозможно и этого не будет». Сколько сожаления в этом «однако». Но возможно это трудности перевода…

Но дальше – больше.

Вучич оказал на сербской земле государственным почести вице-президенту США Джо Байдену, который, будучи сенатором, инициировал весной 1999 года военную агрессию США и НАТО против Югославии. Лесть Вучича превзошла пределы: «Я считаю Байдена другом Сербии и моим личным другом. Мы уверены в том, что США хотят стабильных и мирных западных Балкан. Мы благодарим наших американских коллег за их поддержку на нашем европейском пути» (В 1993 года в своём интервью телеканалу CNN Байден назвал борющихся за свой суверенитет сербов «безграмотными дегенератами, детоубийцами, мясниками и насильниками»).

В 2015-ом году под давлением Вашингтона Вучич возложил цветы к мемориалу «8000 убитых мусульманских мальчиков и мужчин» («резня в Сребренице» в июле 1995 года стала одним из самых печально известных и противоречивых эпизодов Боснийской войны, а также одним из поводов создания МТБЮ). При этом агрессивно настроенные бошняки не приняли покаяний, и под крики «Аллах акбар» забросали Вучича камнями и бутылками. Сербские патриоты восприняли жест премьера как унижение. А на последней встрече с генсеком НАТО Столтенбергом он и вовсе договорился до того, что война против Югославии была «оправдана, поскольку преследовала цель защитить мирных граждан».

Но суть не только в словах и жестах…

В начале 2015 года правительство Вучича подписало соглашение о предоставлении НАТО экстерриториального иммунитета на своей территории, и о логистической поддержке, позволяющее свободно передвигаться персоналу Альянса вдоль и поперёк Сербии.

А в октябре 2016-го года Вучич демонстративно выслал нескольких российских граждан из страны, якобы уличенных в подготовке просербского «переворота» во время антинатовских протестов в Черногории.

В то же время нельзя замолчать активизацию экономического сотрудничества Сербии и России. Здесь у Вучича исключительно рациональный взаиморассчет.

Белград практически передал в управление российским компаниям собственную нефтегазовую промышленность, и выдал крупные заказы на модернизацию армии и реконструкцию железных дорог. Сербские сельскохозяйственные товары после введенного Россией продовольственного эмбарго Западу стали появляться на российских прилавках, а сербские строители на важных инфраструктурных стройках.

Как тут не вспомнить, историю «дружбы» с Виктором Януковичем, лояльность которого держалась на экономический подачках, а внешнеполитический курс был четко евроориентирован.

Единственный действительно союзнический ход Белграда за последнее время — это нейтралитет в отношении санкций. Хотя и тут имеется безусловный экономический мотив.

Присмотревшись к фигуре нового президента, возникает резонный вопрос, неужели мы снова наступаем на те же украинские грабли, ведя политику исключительно с официальными лицами, какими бы лицемерами они не являлись? Ведь если вернуться к приведенным выше цифрам, среди простых сербов есть очевидный запрос на тесную интеграцию с Россией. «Бог на небе, Россия на земле» — известнейшая сербская поговорка, но сегодня она отсылает исключительно к истории 100-летней давности. Что сегодня на земле может предложить привлекательного Россия сербам? Наши действия всегда идут с оглядкой на зараженные брюссельско-вашингтонской бациллой сербские элиты. Почему в Кремле охотно жмут руку европейскому флюгеру Вучичу, и не замечают политиков-патриотов, чья позиции является перманентно пророссийской, (вплоть до признания Крыма) таких как Воислав Шешель, или лидер движения «Двери» Бошко Обрадович. Не придем ли мы с таким геополитическим подходом к тому моменту, когда «брача заувек» сохранится лишь среди фанатских группировок «Спартака» и «Црвены Звезды» да «ЦСКА» с «Партизаном»? Или лучше обнадеживать себя хитрым планом по внедрению «кремлевского агента» Вучича в объединенную Европу, чтобы влиять на ЕС изнутри и, в конечном счете, развалить?….

P.S.: Всю суть современной сербской политики в саркастической форме сконцентрировал неожиданно занявший третье место экстравагантный кандидат – Любиша «Белый» Прелетачевич ( в переводе на русский — «перелётный», так в Сербии называют политиков-конъюнктурщиков, меняющих с легкостью партии, лозунги, убеждения). «Белый» предстает перед зрителями как рэп-звезда с сигарой в белоснежном гангстерском костюме и сутенерской шубе. Кандидат в президенты шокирует не только внешней комичностью, но и предвыборной программой, которая выражается в полном пренебрежении к законам, и обещании воровать у народа.

Кандидат-клоун набрал почти 10% голосов избирателей, что показывает очевидную усталость сербов от политики лицемерия.

Парадируя элиты, «сербский юродивый» честно и точно описывает сложившиеся за все эти «годы без России» отношения к России: Они должны быть «как у племянника с тетушкой, встретились раз в два месяца, поговорили о дружбе и взаимной поддержке, потому что вы – семья, и у вас одна кровь».

P.P.S: 21 января 2016 года Европейский парламент ратифицировал Соглашение об ассоциации между Евросоюзом

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