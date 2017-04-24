Константин Затулин: Следы у теракта в метро в Петербурге могут быть самыми разными

04.04.2017 11:24:28

Константин Федорович Затулин Директор Института стран СНГ,



член Совета по казачеству при Президенте РФ,

депутат Государственной Думы РФ I, IV, V, VII созывов автор и ведущий телепередачи "Русский вопрос",член Совета по казачеству при Президенте РФ,

перейти на страницу автора



Директор Института стран СНГ,

Первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связей с соотечественниками Константин Затулин высказался о версиях теракта в Санкт-Петербурге:

- Знаете, я бы не хотел уподобляться такому высокому начальнику, как президент Порошенко, который заявил о том, что Вороненкова, тело которого на тот момент еще не остыло, убили по прямому указанию Путина и московский или российский след просто безальтернативен. Нет, ничего такого я, конечно, сказать не могу и не хочу, потому что выявление виновных в этом преступлении - это дело следственных органов. Что ж, следы у этого теракта могут быть самыми разными, и во все времена у России, к сожалению, было много противников и врагов. А в тот момент, когда благодаря некоторым деятелем перестройки, типа Горбачева и Ельцина, распалась большая страна, эти враги настолько осмелели, что пришлось с ними бороться не на жизнь, а на смерть сначала на Северном Кавказе, а потом в Сирии и на Украине... У этого преступления могут быть разные следы, и дело следственных органов найти исполнителей и заказчиков.

Источник

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.