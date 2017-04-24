XX Юбилей Института стран СНГ

Константин Затулин получил высокую награду от московского муфтия

Запись пресс-конференции Константина Затулина

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Рубрика / Безопасность

Константин Затулин: Следы у теракта в метро в Петербурге могут быть самыми разными


04.04.2017 11:24:28

Константин Федорович Затулин

Директор Института стран СНГ, 
автор и ведущий телепередачи "Русский вопрос",
член Совета по казачеству при Президенте РФ, 
депутат Государственной Думы РФ I, IV, V, VII созывов

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Первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связей с соотечественниками Константин Затулин высказался о версиях теракта в Санкт-Петербурге:

- Знаете, я бы не хотел уподобляться такому высокому начальнику, как президент Порошенко, который заявил о том, что Вороненкова, тело которого на тот момент еще не остыло, убили по прямому указанию Путина и московский или российский след просто безальтернативен. Нет, ничего такого я, конечно, сказать не могу и не хочу, потому что выявление виновных в этом преступлении - это дело следственных органов. Что ж, следы у этого теракта могут быть самыми разными, и во все времена у России, к сожалению, было много противников и врагов. А в тот момент, когда благодаря некоторым деятелем перестройки, типа Горбачева и Ельцина, распалась большая страна, эти враги настолько осмелели, что пришлось с ними бороться не на жизнь, а на смерть сначала на Северном Кавказе, а потом в Сирии и на Украине... У этого преступления могут быть разные следы, и дело следственных органов найти исполнителей и заказчиков.

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