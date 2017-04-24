Высокий суд Лондона: платить по долгам Украине придется

03.04.2017 14:36:25

29 марта Высокий суд Лондона вынес решение по иску России о возврате Украиной кредита в размере 3 млрд. долл. и постановил рассмотреть дело в упрощенном порядке, не предполагающем прений сторон. Фактически это означает крайне неприятное для Киева решение о необходимости возврата долга, что еще более ухудшит его и без того непростое финансово-экономическое положение.

Напомним, что о предоставлении кредита в размере 15 млрд. долл. и скидки на газ В. Путин и В. Янукович договорились в декабре 2013 г. – в самый разгар евромайдана, когда остро стоял вопрос о том, подпишет Украина соглашение о евроассоциации или нет. Киев уже тогда находился в крайне сложной финансовой ситуации. Средства были выделены Россией из Фонда национального благосостояния, а формой предоставления кредита стала покупка евробондов. 22 декабря Москва выкупила первый пакет украинских еврооблигаций под 5% годовых на 3 млрд. долл. Контракт предусматривал погашение кредита до 1 января 2016 г. и промежуточные выплаты процентов раз в полгода.

Поступление первых 3 млрд. долл. было воспринято правительством Януковича–Азарова с большим оптимизмом. По словам тогдашнего премьер-министра Н. Азарова, соглашение по кредиту не ослабило, а, напротив, укрепило суверенитет Украины, открыв перед ней международные рынки капитала. «Рынки сразу положительно отреагировали на эту сделку, – заявил он в эфире телеканала «Интер». – Наши платежи по займам сразу резко снизились. Мы сразу стали надежными заемщиками. Для нас уже открылся финансовый рынок – уже не под 20%, под которые мы не могли занимать, а уже 7%. Мы и дальше будем работать с рынками».

Поступившие деньги планировалось направить на соцвыплаты, а также адаптацию промышленности к евростандартам. «Под прикрытием этого валютного резерва мы должны запустить программу модернизации экономики, – завил Н. Азаров. – Есть конкретные проекты модернизации… Предприятия стоят перед жесткой необходимостью модернизации. Вы хотите конкурировать в ЕС? Осуществляйте модернизацию. На это нужны кредитные ресурсы».

Причины, по которым Украина на тот момент выбрала российский кредит, а не соглашение о евроассоциации, подписание которого, к слову, было лишь отложено, Н. Азаров объяснил довольно просто. После вступления в силу соглашения страну через непродолжительное время ожидало бы банкротство. «Что касается торговли с Евросоюзом, мы продаем меньше, чем покупаем на 11 млрд. Значит, 11 млрд. из страны должно уйти за год, – пояснил он. – Платежи по внешним долгам – примерно 6 млрд. из страны должно уйти. Инвестиции – 5 млрд., торговля со странами Таможенного союза в случае введения этими странами защитных мер и отмена режима ЗСТ с СНГ – это минус 15 млрд., платежи за газ – минус 10, валютные резервы – около 20 млрд. Совершенно очевидно, что в этом варианте страну ожидало бы банкротство».

Положение усугублялось неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктурой, которая была частично компенсирована за счет торговли с ЕАЭС. При этом МВФ соглашался дать Украине кредит только на условиях повышении тарифов и девальвации гривны.

Всех экономических проблем соседней страны российский кредит, безусловно, не решал. По расчетам советника президента РФ академика С. Глазьева, к октябрю 2014 г. Украине для того, чтобы стабилизировать экономику и избежать сползания в кризис, требовалось 100-120 млрд. долл., хотя еще за полгода до этого цифра составляла около 55 млрд. Выделить Киеву такую сумму ни одна из международных финансовых структур не могла. В случае же дальнейшего усугубления кризиса потребовалось бы уже 300 млрд., что являлось астрономической суммой даже для МВФ. Но российский кредит вместе со скидкой на газ, а также с сохранением рынков ЕАЭС, торговых и технологических связей с РФ позволил бы избежать той глубины кризиса, в которую Украина погрузилась вскоре после евромайдана.

Однако логика борьбы с Россией и всем русским продиктовала режиму Порошенко–Турчинова, пришедшему к власти после свержения В. Януковича, совсем другую линию поведения. Дискредитацию российского кредита проукраинские СМИ начали уже в момент его выделения. Так, они сразу же процитировали, например, высказывание председателя Верховной рады Владимира Рыбака, заявившего, что кредит отнюдь не является «братской помощью», как назвал его Н. Азаров. «Братская помощь – это когда деньги дают, а когда деньги дают под проценты – это экономические отношения», – отметил он. По словам президента Центра рыночных реформ, бывшего министра экономики Владимира Ланового главный минус российского кредита заключался в том, что выделялся он только на два года, что не позволяло использовать его для долгосрочных программ развития. «Именно поэтому его нужно признать кабальным, неконструктивным, полезным только для олигархов и фактически являющимся платой за продажу украинской властью части суверенитета нашего государства, – заявил он. – Уже то, что руководители правительства заявляют, что переговоры с ЕС должны проходить с участием России, свидетельствует о потере Украиной суверенных прав самостоятельно вести международную политику».

Выделить Киеву оставшиеся 12 млрд. долл. помешала победа евромайдана. Финансировать государство, где к власти в результате госпереворота пришел националистический режим, враждебный России, Москве никакого смысла не было. Тем не менее фактически Украина долг перед РФ признала, и раз в полгода платила по нему проценты. Первый платеж в размере 73,3 млн. долл. был осуществлен в июне 2014 г., второй (75,5 млн.) – в декабре 2014 г., а третий (75 млн.) – в июне 2015 г. Когда же подошло время возврата основной суммы долга, Киев вдруг заговорил о том, что его не признает, поскольку он, как заявил в июне 2015 г. П. Порошенко, являлся «взяткой» В. Януковичу со стороны России.

В ноябре 2015 г. Москва под давлением МВФ предложила Украине реструктурировать долг, разделив его на три части по 1 млрд. долл., которые должны были быть выплачены в 2016-2018 гг. Но Киев на это предложение не ответил. 17 декабря того же года МВФ признал долг Украины перед РФ суверенным, положив конец попыткам Киева придать ему статус частного, а 18 декабря 2015 г. Верховная рада вообще ввела мораторий на выплату долгов России.

По условиям кредитного договора споры по нему могли разрешаться в Высоком суде Лондона или Лондонском международном арбитражном суде, последний из которых позволял обеспечить конфиденциальность разбирательства и даже самого решения. Но Россия предпочла открытый процесс в Высоком суде Лондона. 17 февраля прошлого года глава Минфина А. Силуанов сообщил, что иск против Украины в Высокий суд Лондона подан.

В ходе разбирательства украинская сторона настаивала на том, что кредит был предоставлен ей на крайне невыгодных условиях и являлся «частью более широкой стратегии неправомерной, беззаконной экономической, политической и военной агрессии России против Украины, которая уже привела и продолжает приводить к опустошающим последствиям для страны, ее народа и экономики». Фактически Киев хотел превратить судебный процесс в политический и под этим предлогом избежать выплаты долга. Но проблема заключалась в том, что такие вопросы в компетенцию суда не входят, что он и подтвердил, постановив рассмотреть иск в упрощенном порядке, исключающем политические баталии.

В России это решение посчитали юридической победой. «Решение Высокого суда Лондона, одобрившего ускоренное рассмотрение иска РФ к Украине по займу в 3 миллиарда долларов – долгожданный сигнал к тому, что украинской стороне не позволяют превратить предметный экономический спор в политический фарс, – прокомментировал ситуацию глава комитета Совета Федерации по международным делам К. Косачев. – Ведь начиная с 2014 года, Украина на всех возможных международных площадках стремится именно к этому: чтобы вместо судов были судилища, а вместо резолюций – приговоры». Причем решение по этому делу, на его взгляд, может повлиять и на другие украинские дела, которым Киев также усиленно старается придать политический, а не экономический статус.

Впрочем, удовлетворение от победы может оказаться преждевременной. Дело в том, что Высокий суд Лондона, как отмечают эксперты, оказался в сложном положении. Исходя из политических интересов Британии, он должен был поддержать Украину, но тогда авторитет суда был бы полностью разрушен, что могло привести к подрыву всей мировой финансовой системы. Если при рассмотрении таких дел руководствоваться политическими мотивами, кредиты вообще можно не возвращать. Поэтому суд формально принял сторону России, но одновременно признал за Украиной право на апелляцию и заморозил на время ее рассмотрения все действия по взысканию долга.

Апелляционной инстанцией является Верховный суд Великобритании, который и будет нести ответственность за конечное решение. Причем за время рассмотрения апелляции, которое может занять до года, ситуация способна кардинально поменяться.

Кирилл Соков

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