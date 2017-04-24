Союз России и Белоруссии дал трещину?

03.04.2017 12:02:32

Константин Федорович Затулин Директор Института стран СНГ,



член Совета по казачеству при Президенте РФ,

депутат Государственной Думы РФ I, IV, V, VII созывов автор и ведущий телепередачи "Русский вопрос",член Совета по казачеству при Президенте РФ,

перейти на страницу автора



Директор Института стран СНГ,

В преддверии личной встречи российского лидера Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко отношения между Москвой и Минском вновь накалились. Белоруссия отказалась признавать долг $700 млн. за поставки российского газа. Параллельно развивается продовольственный скандал: министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев назвал соседа крупнейшей перевалочной базой, через которую в Россию попадают санкционные продукты. Должна Россия на этот раз проявить жесткость или уступить главному союзнику? Ведущий «Коммерсантъ FM» Петр Косенко задал этот вопрос первому заместителю председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константину Затулину в рамках программы «Pro et Contra».

Константин Затулин: «Белоруссия в 90-е годы выступала инициатором очень тесного сближения с Россией. Именно Александр Лукашенко озвучивал идею интеграции, вплоть до объединения двух стран. Мы даже провозгласили такое объединение. Мы живем с вами сейчас в союзном государстве России и Белоруссии. Что же это за союзное государство? В нем могут быть споры, как между братьями, по каким-то вопросам жизни. Но это союзное государство никак себя не проявляет, когда дело касается не только газа, но и в любых других серьезных внешнеполитических вопросах».

Источник

Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.