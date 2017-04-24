Фальшивки как оружие против Церкви

03.04.2017 11:55:02

Кирилл Александрович Фролов Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.

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Россию обвиняют в "кибератаках" на весь мир. Фактов и доказательств нет. Но обвинений тьма. Одновременно, адепты "киевской хунты" не просто активно занимаются кибертерроризмом, фабрикацией "фейков", но и дают огромное интервью о "Сурковликс", "фроловликс", хвалятся, как они вскрывают электронную почту "православных сук", как они называют русских патриотов, а "мировая общественность", американские конгрессмены, глобальные медиа и не думают их за это журить, чем все это поощряют.

Как известно, карательно-пропагандистские органы киевской хунты предпринимают серию публикаций материалов «Фроловликс» - компиляций из действительно вскрытой поклонниками «укрорейха» моей электронной почты и дописанных ими и приписываемых мне «писем», слов, выражений. Это делается с целью не только организации массовых репрессий против Украинской Православной Церкви Московского Патриархата – фабрикации против ее иерархов, клириков и мирян обвинений в «терроризме» и «сепаратизме», но и провокации антиканонического вмешательства Константинопольского Патриархата на Украину на стороне раскольников. Для того, чтобы «расчистить дорогу» такому вмешательству, необходимо расколоть те Поместные Православные Церкви, которые, как и Русская, отказались участвовать в собранном в интересах удовлетворения «папистских» амбиций Константинопольского Патриархата Критском Соборе. Это –Болгарская, Антиохийская и Грузинская Православные Церкви, которые твердо, «единым фронтом» отказываются поддержать данные амбиции и, тем более, вмешательство Константинопольского Патриархата на Украину. Поэтому киевская хунта и ее глобалистские хозяева решили этот фронт разрушить. С этой целью во «Фроловликс» появилось, якобы, «мое» письмо, порочащее болгарского иерарха высокой духовной жизни, ревнителя православного канонического единства митрополита Ловчанского Гавриила (Динева). Я не писал о нем ничего приписываемого мне. Самые добрые слова и свидетельства о нем как о строгом монахе и друге Русской Православной Церкви мне оставили такие уважаемые мной люди, как покойный выдающийся православный русский дипломат Андрей Владимирович Воробьев, много лет прослуживший в Болгарии и на Украине. Написать что то плохое о митрополите Гаврииле - это и сугубый грех, это еще и плевок на могилу Андрея Воробьева, которого я считал другом и наставником. А вот для антиправославного режима Порошенко ложь - это норма. И цель ясна. Выход подобной фальшивки про митрополита Гавриила свидетельствует о том, что началась активная работа по сталкиванию Русской Церкви с самыми близкими ей Поместными Церквями.

Этой лжи нужно противопоставить правду православного единства. Я писал доброе о русофиле варненском митрополите Кирилле и считаю его не столь давнюю смерть, как нам сказано ,от утопления, странной- в условиях тотальной русофобии в Европе возможно все. Я писал доброе о Патриархе Неофите, о прославлении св.Серафима (Соболева), о единой позиции Болгарской и Русской Церквей по Критскому Собору, о том, что возрождение православной миссии приведет к возрождению настоящего болгарского патриотизма, который немыслим без возвращения к братству с Россией, к пониманию того, что «Евросоюз» проводит политику «секулярного тоталитаризма» и дехристианизации и православным народам нужно думать о своих цивилизационном единстве и миссии.

Русским и болгарским православным есть о чем глубоко и искренне поговорить. Нам нужны совместные встречи и церковных делегаций, и православных гражданских обществ. Одним из мест встречи православных гражданских обществ, экспертов, интеллектуалов является Международный Византийский Клуб, созданный с этой целью. Лично я вижу свое участие в укреплении церковного единства свидетельством болгарскому народу о великом «будителе» болгар карпаторусском просветителе Юрии Венелине. Юрий Иванович Венелин (1802-1837).

Венелин не только угро-русский просветитель, но и вождь болгарского национального возрождения. С его диссертации "Древние и нынешние болгары в политическом, народописном, историческом и религиозном отношении к России" началась болгарская национально- освободительная борьба.

Немало трудов посвятил Венелин и вопросу единства России. Полемизируя с украинскими сепаратистами, он писал: "Дивный Русский язык, единая Русь носит первоисточник в Южной Руси, и только позже вследствие перемещения политического центра переменился и центр культурный, чем, впрочем, до некоторой степени оба центра выровнялись в заслугах о великую русскую литературу и Великую Россию." Венелин по протекции Михаила Погодина переселяется в Москву и становится учителем в семье Аксаковых Именно он воспитал братьев Аксаковых славянофилами. Таким образом, идеология русского православного славянофильства зародилась в подъяремной Подкарпатской Руси и оттуда была перенесена в Москву (http://www.orthedu.ru/ch_hist/hist/history-ru-/8karpatorusskoe-m-.htm) .

Наследие Юрия Венелина очень важно в контексте возрождения православного славянского единства. Мы должны быть вместе, иначе нас расколют и лишат религиозной и национальной идентичность. Историческая наука свидетельствует о том, что русские, украинцы и белорусы-это один народ, сербы и черногорцы-это один народ, болгары и македонцы-это один народ. И чем больше нас пытаются убедить в обратном, тем больше мы должны отвечать прадой и крепить наше православное единство.

Еще одной фигурой, сближающей русских и болгар, является св.Серафим (Соболев). Канонизация в 2016м году выдающегося иерарха Русской Церкви двадцатого века архиепископа Русской Зарубежной Церкви, затем Русской Церкви Московского Патриархата, предвосхитившего и вымолившего воссоединение Русской Церкви, восстановителя исторической правды об оклеветанном Патриархе Никоне, ревнителя чистоты Православия и вселенской миссии Русской Православной Церкви, архиепископа Серафима (Соболева),стала торжеством русско- болгарского единства вопреки всем проискам ЕС, НАТО, анихристианского глобализма и русо и болгарофобии.

Святой архиепископ Серафим вернулся в Россию после великой победы 1945-го года, стал идеологом Московского Всеправославного Совещания 1948-го года, призванного низложить "папистские" амбиции Константинопольского Патриархата, он является автором книги "Русская идеология", долженствующей стать настольной книгой каждого русского и болгарского патриота, ибо она писалась в Болгарии, где св. Серафим прожил в эмиграции много десятилетий, где скончался и где обретены его святые мощи - там четко, доказательно констатируется, что Русская Церковь - это духовная основа Российской государственности и что все русские катастрофы являются следствием нарушения принципа симфонии Церкви и государства, это касается не только прошлого, но настоящего и будущего России. Поэтому Ассоциация православных экспертов считает своим долгом довести такую важную книгу нового русского святого архиепископа Серафима (Соболева) - "Русская идеология" - до каждого человека в России и русском мире.

В "Русской идеологии" святой архиепископ Серафим кропотливо по пунктам опровергает каждую строчку многовековой клеветы на идеолога воссоединения Малороссии и Великороссии, превращения Москвы в центр Вселенского Православия Патриарха Никона.

Промыслительно, что возрождение специально созданного для проведения Всеправославных Соборов центра русского и Вселенского Православия Новоиерусалимского монастыре завершилась к моменту канонизации ревнителя правды о Патриархе Никоне архиепископа Серафима (Соболева).

Пусть не боятся восстановления правды о Патриархе Никоне старообрядцы, которые уже вернулись в Церковь, и те, которые на пути к возвращению. Другой ревнитель канонизации патриарха Никона митрополит Антоний (Храповицкий) был, одновременно, ревностным сторонником старого обряда в Русской Церкви, рукоположения старообрядной иерархии в лоне Русской Церкви. Все образованные люди знают, что "разбойничий Собор" 1666 года, и низложивший патр. Никона, и проклявший старый обряд, был срежиссирован агентом Ватикана и Речи Посполитой, архитектором церковного раскола Паисием Лигаридом, задачей которого был срыв воссоединения Малороссии, Белоруссии и Великороссии и недопущение становления Москвы как центра русского мира и православной цивилизации. А идеи Патриарха Никона и св. Серафима (Соболева) ,православной мобилизации актуальны, как никогда, особенно после падения православной Греции (легализации ЛГБТ в этой православной стране - это реальная репетиция Апокалипсиса!), и "гибридной агрессии" "Соединенных штатов Антихриста" против России.

Помимо подготовки Всеправославного Совещания 1948-го года, архиепископ Серафим занялся в Москве выдающейся миссионерской деятельностью, в 1946-49 гг. это было возможно, но в 1949-м году православный державный имперский разворот Сталина и "русской партии" в элите СССР, проект "преображения СССР в православную Российскую империю, автором которого был св. архиепископ Серафим (Соболев) был остановлен, элита "Третьего интернационала" победила и "Хрущев был предрешен". Но архиепископ Серафим успел рукоположить в священный сан выдающегося богослова, спасителя миссии и богословского образования, собирания общин и приходов Всеволода Шпиллера, ставшего настоятелем храма свт. Николая в Кузнецах, из этого центра приходской жизни Москвы (с 1940-х и поныне) вырос Свято-Тихоновский Богословский Университет, один из ведущих центров миссии и богословского образования Русской Церкви. Также свт. архиепископ Серафим (Соболев) особенно почитается в Болгарии с теми ревнителями Православия, которые решительно выступают против антихристианского курса властей Болгарии против России и за "евросодом". В 2018м году юбилей Московского Всеправославного Совещания 1948 г.- это тоже совместная русско – болгарская тема. Вот такая совместная всеправославная и русско–болгарская православная и национальная повестка – лучший ответ фабрикаторам лжи от киевской антиправославной хунты и ее глобалистких покровителей, клеветникам митрополита Ловчанского Гавриила

P.S. Уже по написании статьи на болгарском телевидении прошла длинная телепрограмма, посвященная "моим" письмам против митрополита Гавриила и мнимому "вмешательству России в выборы Болгарского Патриарха, в которой "евроинтегристские" авторы пытались доказать подлинность этих электронных писем, легитимность Священноначалия Болгарской Православной Церкви, реанимировать болгарский церковный раскол. Насколько я понял со слов переводчика, Активно лжесвидетельствовал против Русской Церкви, России и нас либеральный церковный диссидент Кураев, защищая "историософскую ересь украинства" и автокефализацию УПЦ МП. "Логика" этой защиты смешна - Рязанское княжество было "самостийным" гораздо дольше, чем Украина, которой чуть больше 25 лет. Рязанское княжество тоже называлось "украиной" согласно этимологии этого термина - украина значит "край", а не этнос. Со мной авторы связались через мобильный телефон и меня словно не слышали, обвиняя в том, что я не говорил, попросту пытались выставить идиотом. Я и раньше в публикациях на эту тему, и в телепрограмме и не пытался утверждать, что считаю подделкой весь огромный массив "Фроловликс". Более того, всем написанным в поддержку Патриарха Кирилла,против "историософской ереси украинства" и "евросодома" я горжусь и от этого отрекаться не собираюсь. Подделаны некоторые письма с целью фабрикаций репрессий против УПЦ МП и против русофилов из других Поместных Церквей, в частности, против митрополита Гавриила, технически подделать письмо и дату несложно. Показательно, что публикация "Фроловликс" затянулась на три месяца с момента анонса в декабре 2016-го года. Что мешало выложить все сразу? Значит, "творили".

Описываемая телепрограмма является наглядным доказательством правоты моих предположений насчет "Фроловликс" вообще и попыток дискредитации митр. Гавриила в частности.

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