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Рубрика / Экономика
Эксперт призвал российский бизнес уходить из Украины в ЛДНР
|03.04.2017 11:31:10
Владимир Леонидович Жарихин
Заместитель директора Института стран СНГ.
Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.
Член Совета по национальной стратегии.
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С таким призывом к деловым кругам в рамках Московского экономического форума выступил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
«Надо обсуждать не перспективы расширения сотрудничества, а перспективы максимально безболезненного ухода российского бизнеса из украинской экономики. Банковский бизнес задержался, и уже несет ощутимые потери. Там еще остался очень значительный объем производительного бизнеса», – сказал Жарихин.
При этом освобождающиеся активы эксперт предлагает переводить в ЛДНР.
«Наиболее рационально было бы в этой ситуации не просто выводить активы, а переносить эти активы в Донецкую и Луганскую области. И в Крым тоже. Такая тактика будет правильной», – сказал Жарихин.
Он полагает, что российский бизнес не должен испытывать излишней ответственности перед украинским народом.
«С одной стороны, нужно уходить, потому что работать не дадут, а с другой, уходя, лишаешь ни в чем не виноватых граждан рабочих мест, снижаешь жизненный уровень украинского народа. Но исходить нужно из жесткой позиции. Если большинство сохраняет лояльность к этому режиму, значит придется уходить, несмотря на потери, которые понесет украинская экономика», – сказал Жарихин.
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