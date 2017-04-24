Константин Затулин поздравил "нахимовцев" Черноморского флота с юбилеем училища

31.03.2017 19:42:42

Начальнику Черноморского Высшего Военно-морского Училища

им. П.С. Нахимова,

контр-адмиралу

А.П. ГРИНКЕВИЧУ





Ветеранам, выпускникам

и всему личному составу ЧВВМУ









Уважаемый Александр Петрович!

Дорогие товарищи!





Позвольте поздравить Вас с юбилеем прославленного Черноморского Высшего Военно-Морского Училища имени Павла Степановича Нахимова. Созданная перед Второй мировой кузница кадров Флота, ее преподаватели и выпускники прошли вместе со страной войну и мир, не роняя никогда и нигде чести своей «альма матер». Были годы в плену у Украины, оказавшейся для Крыма и Севастополя мачехой, но и в это время пульс нахимовца продолжал биться. Только верность исторической Родине, любовь к флоту и Севастополю придавала силы, позволив вновь возродиться Вашей птице Феникс.





Сегодня на всех флотах, в столице нашей Родины Москве, везде, где работают и живут выпускники ЧВВМУ, будет праздник. Будет он и в Институте стран СНГ, кают-компания которого всегда открыта для офицеров флота – выпускников Вашего училища. На протяжении последних лет мы дружим и сотрудничаем с Вами и хотим продолжить наши связи.





Желаем Вам успехов в службе, счастья в личной жизни и новых славных имен на Доске почета ЧВВМУ.





С уважением,





Первый заместитель председателя

Комитета Государственной Думы РФ

по делам СНГ, евразийской интеграции

и связям с соотечественниками,

руководитель Института стран СНГ К.Ф. ЗАТУЛИН





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