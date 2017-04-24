В Казахстане провели серию мастер-классов по практике преподавания русского языка

31.03.2017 19:01:56

В Алматы 27-28 марта проведен семинар и серия мастер - классов « Диалог культур в практике преподавания русского языка». Организаторы: Казахстанская Ассоциация учителей школ с русским языком обучения, Общероссийская Ассоциация преподавателей русского языка и литературы высшей школы при поддержке Генерального консульства Российской Федерации в Алматы, Представительства Россотрудничества в Казахстане, «Русской Гуманитарной Миссии» и Алматинского филиала Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. Слушатели – учителя русского языка и литературы школ с русским и казахским языками обучения и преподаватели вузов Алматы и Алматинской области ( Талдыкорган,.Исык, Капчагай). Лекции и мастер-классы провели Председатель Исполкома Всероссийской Ассоциации преподавателей русского языка и литературы, д.п.н., профессор Фаписенкова Л.В. и к.п.н., доцент Государственного института русского языка им.А.С.Пушкина (Москва) Ростова Е.Г.





Слушатели семинара о интересом познакомились с грамматической и коммуникативной ориентацией учебного процесса, узли, что нужно знать и уметь, чтобы грамотно составлять учебные планы, как правильно обучать чтению художественных текстов для активизации речевой деятельности обучаемых. Мастер – классы по теме: «Диалог культур в практике преподавания русского языка» вызвал дискуссию о диалоге русской и казахской культур. Преподаватели рассказали о текстах и событиях, которые вызывают определенные трудности в мультимедийном пространстве. Ведущие мастер-классов познакомили слушателей с лингвострановедческим словарем «Россия», как новым типом лексикографического пособия, с принципами создания медиотеки словаря, с взаимодействием компонентов структуры словарной статьи. В заключении всем слушателям были вручены сертификаты и подарки от Представительства Россотрудничесива в Республике Казахстан.





Вдовина Н.В., председатель Казахстанской Ассоциации учителей школ с русским языком обучения

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