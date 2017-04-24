Иван Бло: В Европе идет новая классовая борьба секулярных верхов с христианскими низами

31.03.2017 18:42:10

29 марта 2017 г. в зале заседаний Центра Социально-Консервативной Политики состоялось международное заседание Дискуссионного клуба Всемирного Русского Народного Собора на тему «Ценности России и Запада: диалог христианских цивилизаций». В рамках дисскусии со своим докладом выступил французский политолог, доктор экономики, профессор политических и экономических наук, бывший депутат Французского и Европейского парламентов, член Французской католической Академии Иван Бло, где он рассказал о нацональном расколе во Франции:





"Западная Европа пережила определенный культурный и культурологический шок в 1968 году. Я в то время был студентом. Все консервативные ценности и ценности тогдашнего истеблишмента подвергались критике ради индивидуальных прав личности. Это действительно был шок, в первую очередь для элит и сложившихся государственных коммуникаций, но не на уровне простых людей. Ведь простые люди не настолько подвержены воздействию средств массовой информации.





Сегодня простые люди претерпевают определенные трудности в повседневной жизни. Им противостоят три угрозы, связанные с отсутствием безопасности: культурной безопасности, физической безопасности и социально-религиозной безопасности. Угроза культуре, прежде всего, проистекает из Северной Африки – огромное количество приезжих мигрантов очень трудно адаптировать социально и культурологически. В некоторых районах Франции, полиция просто не может выполнять свои прямые обязанности.





Вторая разновидность отсутствия безопасности - это физическая опасность. Значительно выросло количество преступлений. Так в 1968 году у нас было полтора миллиона преступлений в год, а на сегодняшний день эта цифра составляет около 6 миллионов. Я очень хорошо знаю эту проблему, потому что я работал в Департаменте безопасности и был непосредственно связан с вопросами борьбы с терроризмом.





Третий вопрос безопасности связан с социальной нестабильностью, с проблемой трудоустройства молодежи. Молодые люди во Франции страдают от того, что они не могут вернуться к традиционным ценностям и патриотизму.





Ситуация с кругами элиты совершенно другая. С одной стороны, представители элиты чувствуют себя все более и более защищенными, и с другой стороны, и их настроения становятся антихристианскими. Когда я работал в Правительстве, наши высшие руководящие круги говорили о секуляризации, которая подразумевает нейтральность ко всем явлениям, но на самом деле, на практике направлена против религии. Например мэр одного из городов выступал против того чтобы расположить изображение Христа и христианских символов в общественных зданиях, хотя это вполне соответствует традициям. То же самое происходит и на общеевропейском уровне. 10 лет я был членом Европейского Парламента и очень хорошо помню заявления Европейского суда по правам человека, который хотел запретить изображение Христа в государственных школах в Италии. Итальянское население было возмущено и выступило категорически против этого решения. Правительство Италии вынуждено было выступить против этого решения ЕСПЧ и подало апелляцию, заручившись поддержкой многих восточноевропейских стран, но что характерно, ни одна из стран Западной Европы не выступила в поддержку Италии. И позже Европейский суд изменил своё решение, сказав, что это была ошибка, по сути, испугавшись резкой реакции итальянцев. Во Франции, когда было принято решение разрешить гомосексуальные браки, произошли массовые выступления населения. Только в Париже в протестах приняло участие более миллиона людей.





Эти примеры доказывают, что мы наблюдаем новую разновидность классовой борьбы, где истеблишмент, элита, более богатые люди выступают против христианских ценностей, а люди со средним достатком и простые люди всё больше склоняются к христианству, особенно молодежь. Половина молодых людей во Франции, как показывают опросы, голосуют за "Национальный Фронт" Ле пен. Так что мы можем сказать, что сейчас Франция расколота, и, вполне возможно, что аналогичные процессы происходят в других странах."









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