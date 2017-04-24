Константин Затулин: Складывается впечатление, что Белоруссия стремится занять нишу Украины

31.03.2017 18:09:55

Константин Федорович Затулин Директор Института стран СНГ,



член Совета по казачеству при Президенте РФ,

депутат Государственной Думы РФ I, IV, V, VII созывов автор и ведущий телепередачи "Русский вопрос",член Совета по казачеству при Президенте РФ,

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Директор Института стран СНГ,

"Родные братья" Лукашенко и Путин встретятся 3 апреля в Санкт-Петербурге. Мероприятие будет рабочим, будут присутствовать в том числе и министры. Список вопросов, по крайней мере, со стороны Белоруссии напрашивается сам собой – на недавней онлайн-пресс-конференции Лукашенко грубо осудил политику России по отношению к Белоруссии. Александр Григорьевич упоминает и цены на газ, и ограничения поставок нефти, и усиление контроля за границей и пропускными пунктами, он обвинил Россию и в нарушении Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве от 1995 года.





Однако, и сам Лукашенко ведёт себя порой не "по-родному". Например, несоюзническое поведение в критических международных вопросах, касающихся выдачи граждан России третьим странам, вопрос Крыма и украинского конфликта, и так далее. Можно предположить, что в последнее время государства в некоторой степени сблизили беспорядки, в которых эксперты усматривают руку Запада, но станет ли это объединяющим фактором? Что будут обсуждать "братья", каков уровень отношений сегодня между ними, и есть ли критические моменты, требующие неотложного вмешательства? Своим экспертным мнением с Накануне.RU поделился директор Института стран СНГ, депутат Госдумы РФ Константин Затулин.





- Скорее всего, президенты будут, конечно, пытаться снять те проблемы, которые за последнее время накопились в российско-белорусских отношениях. Инициативу создания таких проблем проявила белорусская сторона. Как поведёт себя в этом случае президент Лукашенко, каков будет итог этого разговора, мне трудно прогнозировать. Но для меня ясно, что Белоруссия пытается пользоваться сложным положением Российской Федерации или тем положением, которое она считает затруднённым, для того, чтобы добиваться односторонних уступок, когда дело касается в основном экономических вопросов, в частности цены на газ. И Белоруссия перешла от слов к практике неплатежей, что вызвало соответствующую реакцию российской стороны. Ну, и дальше пошло-поехало одно за другим. Это одна сторона вопроса.





С другой стороны, не знаю, будет ли это обсуждаться, но для меня всё большее сомнение вызывает факт подтверждения союзнических обязательств со стороны Белоруссии, когда речь заходит о конфликтных или критических вопросах международной жизни. Белоруссия уклоняется от того, чтобы высказываться по этим вопросам, либо высказывается явно с иных позиций, чем Российская Федерация. Мне кажется, между союзниками и партнёрами должен быть обмен мнениями по этому поводу. Сейчас эта встреча проходит на фоне совместных военных учений, которые проходят в Белоруссии. Вместе с этим наблюдаются всякого рода внутренние события, как в России, так и в Белоруссии, которые, казалось бы, сближают между собой страны. Во всяком случае, и там, и здесь усматривают определённый западный след и западную поддержку попыткам дестабилизировать ситуацию. Может быть, это, как это обычно в жизни бывает, является поводом для какой-то солидарности друг с другом.





Но даже на фоне этой солидарности остаются вопросы, связанные с развившейся в последнее время практикой Белоруссии сводить сложные проблемы международной жизни или идейный спор на уровне конкретных граждан и личностей к односторонним решениям. Я имею в виду нашумевшую историю с выдачей российского гражданина Лапшина Азербайджану за факт посещения Нагорного Карабаха, я имею в виду и скандальное преследование белорусских журналистов, сотрудничающих с российским информационным агентством "Регнум" и поддерживающих в принципе тему Русского мира, который в Белоруссии вызывает острую неприязнь со стороны лично президента Лукашенко.

Есть и другие вопросы, которые сегодня лежат в глубине возникающих между Россией и Белоруссией расхождений. Я не уверен, что президенты будут углубляться в это, хотя, безусловно, каждый из них имеет своё мнение на этот счёт. Вместе с тем я уверен, что президент Путин информирован о том, что реально происходит в Белоруссии, каковы тренды, насаждаемые властью Белоруссии, когда дело касается общественного сознания, отношения к событиям на Украине, в Крыму, в России и так далее.





За последнее время Лукашенко отметился своей нашумевшей пресс-конференцией, где он достаточно размашисто критиковал - если не сказать ругал - Россию, что, вообще-то говоря, мы себе не позволяем на таком уровне, когда говорим о Белоруссии. Путин никогда к таким методам не прибегал. Я не знаю, видит в этом проблему президент России или нет, но я определённую проблему для общественного мнения вижу. Какая-то форма удивления по этому поводу должна присутствовать в позиции российской стороны, которая оказывается постоянно в речах президента Лукашенко государством с недоброкачественными нравами. Не очень понятно при этом из других речей того же Лукашенко, зачем же тогда Белоруссия так стремится с этим государством быть вместе, опирается на его экономическую поддержку, если мы "такие плохие".





Чувство меры уже давно изменяет Александру Григорьевичу. Надеюсь, что в процессе подготовки этой встречи, во время самой встречи и какое-то время после неё он этого себе позволять не будет.





Есть тенденции, тренды в отношениях. Конечно, они не требуют немедленной постановки в ружьё вооружённых сил или каких-то оперативных действий, но они носят долговременный характер, они проявляются. По моим собственным оценкам, Белоруссия стремится сегодня занять нишу Украины, которую та утеряла после 2014 года - а именно нишу страны, которая "и нашим, и вашим" - и на запад, и на восток. В силу того, что Беларусь гораздо дальше зашла в отношениях с Россией, и в 90-е годы была инициатором этого сближения, то теперь это выглядит по форме как отказ от прежних заявлений, отказ от идеи объединения вплоть до воссоединения, о чём говорил Лукашенко в 90-е, и что он горячо отрицает теперь. То есть это повод для размышлений как, впрочем, и многое другое в экономике и политике, что касается развития Союзного государства. Будет оно развиваться или нет - вот это важный вопрос.





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