Заместитель начальника контрразведки СБУ был взорван в Мариуполе

31.03.2017 17:32:25

Прокуратура Донецкой области квалифицировала взрыв в Мариуполе, жертвой которого стал заместитель начальника главного отдела контрразведки Донецкого управления СБУ полковник Александр Хараберюш, как теракт.





«В пятницу неизвестные злоумышленники взорвали автомобиль, в котором находился сотрудник УСБУ в Донецкой области. От полученных многочисленных травм и ожогов работник СБУ погиб на месте», - говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры.





По информации отдела коммуникации полиции Донецкой области, взрыв произошел в 8.35 в Центральном районе Мариуполя (на пересечении проспекта Металлургов и улицы Кафайской). В настоящее время на месте взрыва работает полиция, взрывотехники, следователи и криминалисты. Район оцеплен. Полиция Донецкой области перешла на усиленный режим работы.





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