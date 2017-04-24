XX Юбилей Института стран СНГ

Константин Затулин получил высокую награду от московского муфтия

Запись пресс-конференции Константина Затулина

Материк

Информационно-аналитический портал постсоветского пространства

Поиск
Авторизация
  • Логин
  • Пароль
Регистрация Напомнить пароль
Мобильная версия RSS
Календарь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Улучшим закон о гражданстве!

Улучшим закон о гражданстве!  далее »
24.04.2017
17:01:32
Успешная стыковка на земле Байконура далее »
14:34:49
ЛНР передала украинской стороне тело погибшего наблюдателя миссии ОБСЕ далее »
13:55:58
В Армении вспоминают жертв геноцида 1915 года в Османской империи далее »
13:16:50
Готовившего теракты боевика из Сирии поймали в Киргизии далее »
11:36:13
Депутат Государственной Думы Константин Затулин проведёт прием граждан в Сочи далее »
21.04.2017
14:23:52
Стартовал Юбилейный Межгалактический теннисный турнир «Ракетка Байконура - 2017»! далее »
14:13:36
Фонд «Детям-инвалидам и сиротам Гюмри» обратился к Константину Затулину далее »
12:46:32
Украина направила МИД РФ протест против Ялтинского форума далее »
12:26:26
ЕС требует от Молдовы соблюдать Соглашение о свободной торговле далее »
12:17:54
Главные вузы Приднестровья и Крыма подписали договор о сотрудничестве далее »

Интервью Главы АПЭ Кирилла Фролова далее »

Русский мир. Кто с нами? далее »

Ответ на угрозу. Время покажет далее »

Россия - Украина: история развода. далее »

Константин Затулин. «Казахстан: Новые поводы для беспокойства» далее »

Вечер с Владимиром Соловьевым. Специальный выпуск от 13.04.17 далее »

Почему русским не дают российское гражданство далее »

Детали

Киев предупредили о желании нескольких стран бойкотировать «Евровидение»


31.03.2017 17:15:26
Глава Европейского вещательного союза Ингрид Делтенре обратилась с письмом к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, в котором сообщила, что ряд европейских стран может отказаться от участия в конкурсе «Евровидение» из-за позиции Украины по участнице от России Юлии Самойловой.

«Эта ситуация вызывает недовольство среди наших членов — вещателей из стран Европы. Мы уже получили от них ряд сообщений, критикующих решение СБУ, и отмечающих, что данные страны рассматривают вероятность отказа от участия в конкурсе», — сообщила Делтенре. «Мы просим вас вмешаться и убедиться в том, что российская певица сможет приехать на Украину в мае и принять участие в конкурсе», — говорится в письме.

Фотография письма Делтенре к Гройсману была размещена на ресурсе oikotimes.com, который специализируется на освещении «Евровидения». В пресс-службе Европейского вещательного союза РБК подтвердили подлинность письма. «Мы подтверждаем, что письмо подлинное», — сообщили в пресс-службе.

В письме также указано, что решение Киева запретить въезд на территорию страны Юлии Самойловой было принято без консультаций с организатором конкурса и будет «определённо» иметь последствия для репутации Украины «как современной демократической европейской страны».

«Ни одна из стран, в которых ранее проводились конкурсы «Евровидения», никогда не препятствовала участию представителей иных стран. Европейский вещательный союз не хотел бы, чтобы такой прецедент был установлен в 2017 году. Мы считаем запрет на въезд певицы из России неприемлемым», — говорится в письме.

Кроме того, глава Европейского вещательного союза выражает обеспокоенность тем, что это решение может привести к негативным последствиям для международного конкурса и для Европейского вещательного союза в целом.

Кроме того, Делтенре предупредила Гройсмана о том, что отстранение Самойловой от участия в «Евровидении» может в дальнейшем привести к отстранению от участия в международном конкурсе Украины.

«У нас нет никакой информации о том, что Юлия Самойлова может представлять угрозу безопасности Украины... Пожалуйста, примите во внимание, что если мы не сумеем найти приемлемое решение по этой проблеме, дальнейшее участие Украины в международном песенном конкурсе окажется под угрозой», — говорится в письме.

Ранее глава Европейского вещательного союза Ингрид Делтенре уже предупреждала Украину о том, что из-за позиции Киева по Самойловой страну могут отстранить от участия в конкурсе.

Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд в страну сроком на три года. Основанием для запрета стало выступление певицы в Керчи в 2015 году, когда Крым уже вошел в состав России.

Версия для печати >>
Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.

Другие материалы по теме

Украина направила МИД РФ протест против Ялтинского форума

Киев странно отреагировал на громкое поражение от Москвы

Киев позитивно воспринял решение Гаагского суда, отказавшегося ввести временные меры по иску к Москве в связи с нарушением конвенции о финансировании терроризма. В России признали этот вердикт политическим поражением Украины.

Запад пока еще не съехал с глузду

Константин Затулин о провале украинского иска к РФ в суде ООН

Мнение: решение суда ООН по иску Украины к России – компромиссное

Мнение о Слушаниях в Международном суде ООН по иску Украины к России в связи с нарушением конвенции по борьбе с финансированием терроризма. 19 апреля 2017 года

МИД России отметил важность решения суда ООН, отказавшего Украине

Высокий суд Лондона: платить по долгам Украине придется

Высокий суд Лондона: платить по долгам Украине придется

Эксперт призвал российский бизнес уходить из Украины в ЛДНР

С таким призывом к деловым кругам в рамках Московского экономического форума выступил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Россияне хотят принять ДНР и ЛНР в состав РФ

Агрессивные действия властей Украины не одобряют большинство Россиян. Кроме того, значительная часть граждан РФ выступила за присоединение республик Донбасса к России.

Пора платить по счетам

Украину обязали вернуть России долг в 3 млрд долларов

Минфин сообщил о победе России в споре с Украиной на $3 млрд

Материалы партнеров

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования

Copyright ©1996-2017 Институт стран СНГ.