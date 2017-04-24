Киев предупредили о желании нескольких стран бойкотировать «Евровидение»

31.03.2017 17:15:26

Глава Европейского вещательного союза Ингрид Делтенре обратилась с письмом к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, в котором сообщила, что ряд европейских стран может отказаться от участия в конкурсе «Евровидение» из-за позиции Украины по участнице от России Юлии Самойловой.





«Эта ситуация вызывает недовольство среди наших членов — вещателей из стран Европы. Мы уже получили от них ряд сообщений, критикующих решение СБУ, и отмечающих, что данные страны рассматривают вероятность отказа от участия в конкурсе», — сообщила Делтенре. «Мы просим вас вмешаться и убедиться в том, что российская певица сможет приехать на Украину в мае и принять участие в конкурсе», — говорится в письме.





Фотография письма Делтенре к Гройсману была размещена на ресурсе oikotimes.com, который специализируется на освещении «Евровидения». В пресс-службе Европейского вещательного союза РБК подтвердили подлинность письма. «Мы подтверждаем, что письмо подлинное», — сообщили в пресс-службе.





В письме также указано, что решение Киева запретить въезд на территорию страны Юлии Самойловой было принято без консультаций с организатором конкурса и будет «определённо» иметь последствия для репутации Украины «как современной демократической европейской страны».





«Ни одна из стран, в которых ранее проводились конкурсы «Евровидения», никогда не препятствовала участию представителей иных стран. Европейский вещательный союз не хотел бы, чтобы такой прецедент был установлен в 2017 году. Мы считаем запрет на въезд певицы из России неприемлемым», — говорится в письме.





Кроме того, глава Европейского вещательного союза выражает обеспокоенность тем, что это решение может привести к негативным последствиям для международного конкурса и для Европейского вещательного союза в целом.





Кроме того, Делтенре предупредила Гройсмана о том, что отстранение Самойловой от участия в «Евровидении» может в дальнейшем привести к отстранению от участия в международном конкурсе Украины.





«У нас нет никакой информации о том, что Юлия Самойлова может представлять угрозу безопасности Украины... Пожалуйста, примите во внимание, что если мы не сумеем найти приемлемое решение по этой проблеме, дальнейшее участие Украины в международном песенном конкурсе окажется под угрозой», — говорится в письме.





Ранее глава Европейского вещательного союза Ингрид Делтенре уже предупреждала Украину о том, что из-за позиции Киева по Самойловой страну могут отстранить от участия в конкурсе.





Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд в страну сроком на три года. Основанием для запрета стало выступление певицы в Керчи в 2015 году, когда Крым уже вошел в состав России.





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