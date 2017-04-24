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Рубрика / Общество
Россияне хотят принять ДНР и ЛНР в состав РФ
|31.03.2017 12:34:09
Владимир Леонидович Жарихин
Заместитель директора Института стран СНГ.
Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.
Член Совета по национальной стратегии.
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