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Рубрика / Общество

Россияне хотят принять ДНР и ЛНР в состав РФ


31.03.2017 12:34:09

Владимир Леонидович Жарихин

Заместитель директора Института стран СНГ.

Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.

Член Совета по национальной стратегии.


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Опрос общественного мнения, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 19-20 марта при помощи метода телефонной выборки показывает, что сочувствие к жителям объятого огнем Донбасса только растет. О том, что майданные власти устроили транспортную блокаду Юго-востока Украины и попустительствуют радикалам, бесчинствующим на границе, слышали 78% россиян.

Это стало обоснованием для того, чтобы россияне укрепились во мнении, что проблемный регион соседней страны был включен в состав РФ или получил максимальную поддержку. Так, 7% поддерживают отправку гуманитарных конвоев, таков же процент тех, кто считает целесообразным проведение переговоров с властями в Киеве.

20% считают, однако, что Москва не должна вмешиваться в дела Киева, Донецка и Луганска. А вот 24% уверены, что Донбасс должен стать частью России. Еще 25% уверены, что ДНР и ЛНР должны быть независимыми.

Насколько возможно, что Россия инициирует процесс включения ДНР и ЛНР в состав Федерации? На этот вопрос «ПолитЭксперту» ответил эксперт по Украине, заместитель председателя Института стран СНГ Владимир Жарихин. Политолог уверен, что присоединение самопровозглашенных республик в состав России возможно хотя бы потому, что такое произошло с Крымом. В свое время такое произошло с американским Техасом.

Но дело даже не в этом, говорит Жарихин. Важнее то, что эти цифры показывают, что население в России начинает понимать, что, к сожалению, Минские соглашения не работают и вряд ли будут выполнены украинской стороной.

«Поэтому, естественно, в России начинают думать о том, какие еще могут быть варианты. А вариантов всего два: провозглашение независимости и, как следствие, судьба непризнанных республик для ДНР и ЛНР; или вхождение в состав России», - констатировал собеседник «ПолитЭкспета».

Он отметил, что Россия, скорее, воздержится от второго варианта, как воздерживается в случае с Приднестровьем, руководство которого не раз раскрывало свое желание стать часть РФ. Поэтому, по убеждению Жарихина, если в ближайшее время и произойдет полный крах минского процесса, то скорее всего, ситуация будет развиваться по пути объявления независимости ДНР и ЛНР.

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