"О чем "стыдливо" умолчал Батров..."

31.03.2017 11:14:55

Под термином «педофилия» понимается половое влечение к детям, которое является уголовно наказуемым тяжким преступлением.





С другой стороны от этого понятия следует отличать ранние браки. И в этом практически все религиозные традиции едины. Согласно им, детям, в современном понимании дозволено вступать в браки.

По еврейскому религиозному закону – Галахе совершеннолетней считается девочка в возрасте 12 лет и одного дня. С этого возраста она может быть выдана замуж. Даже в языческом Риме, который современная европейская цивилизация считает своим прародителем, брачный возраст для девушек устанавливался в 12 лет.





В Китае детский брак считался нормой.





В католичестве минимальный возраст заключения расторжимой помолвки до 1917 года определялся в семь лет.





В православии согласно толкованию Канонов церкви дочерей надо выдавать замуж уже в 12 лет. Если этого не происходит то вина за грех прелюбодеяния, совершенного ребенком, ложится на родителей.





Однако первенство по ранним бракам держит Индия. По данным Всемирной организации здравоохранения 47% невест в этой стране моложе 18 лет – официального возраста, с которого возможно вступление в брак. Согласно данным ЮНИСЕФ в Индии заключалось 40 % от общемирового количества заключаемых детских браков.





По данным индийской демографической службы в 2001 году жёнами стали 1,4 миллиона девочек от 10 до 14 лет. Правительство этой страны борется с ранними браками, и в 2006 году был принят закон о запрещении детских браков, но общество поддерживает их и они продолжают заключаться.





Теперь – несколько слов о том, почему заключались такие браки: всю обозримую историю человечества вплоть до конца 19 века средняя продолжительность жизни составляла 30-40 лет.





Продолжительность жизни резко увеличилась лишь в 20 веке после изобретения вакцин от различных смертельных болезней, введения обязательных прививок и изобретения антибиотиков. Таким образом, когда человеку исполнялось 12-15 лет считалось, что он уже прожил чуть ли не половину своей жизни и ему уже самое время заняться продолжением рода, чтобы успеть вырастить своих детей.





В России брачный возраст в допетровскую эпоху устанавливался церковным каноническим правом, то есть — с 12 лет, а с 1774 года согласно российским законам – с 13 лет. (Брачное законодательство Российской империи. Гончаров Ю.М. Городская семья второй половины XIX — начала XX в.: Монография. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2002.).





В общем, рассуждая о «педофилии» в одной отдельно взятой религии «прогрессивные» мыслители из Татарстана сильно ошиблись прицелом и хватили не по той мишени.





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