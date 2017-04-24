Пора платить по счетам

30.03.2017 13:38:55

Такое решение принял Высокий суд Лондона. Дело было рассмотрено в ускоренном порядке. Киев будет оспаривать вердикт в апелляционном суде, однако шансов у него мало, считают эксперты. К тому же, оплаты внешних долгов требует и МВФ — это одно из условий предоставления траншей





Россия выиграла в суде у Украины. Киев обязали выплатить Москве 3 млрд долларов долга и проценты по еврооблигациям, заявил российский Минфин, ссылаясь на решение Высокого суда Лондона.





Чуть ранее стало известно о том, что суд решил рассмотреть в ускоренном порядке дело о долге Украины перед Россией. Это было ходатайство Москвы, украинская сторона была против, но суд отклонил ее возражения. «Высокий суд Лондона признал отсутствие у ответчика каких-либо аргументов, опровергающих доводы истца о наличии долга по еврооблигациям. Суд вынес окончательное решение, обязывающее Украину выплатить России долг по еврооблигациям в полном объеме», — сообщает Минфин России на своем сайте. Каких-либо дополнительных слушаний по данному вопросу в Высоком суде Лондона не предполагается, говорится в сообщении министерства.





О том, как могут развиваться события дальше с юридической точки зрения, рассказал старший партнер адвокатского бюро Forward Legal Алексей Карпенко:





«Апелляционный суд Лондона, безусловно, будет правомочен рассмотреть апелляцию Украины но я абсолютно убежден в том, что Украина суд проиграет, если она подаст апелляцию, так же как она проиграла сейчас. Дело в том, что у Украины чрезвычайно слабая позиция. Мы говорим о евробондах, мы говорим об облигациях, по которым нужно платить. Если только речь не идет о каких-то форс-мажорных обстоятельствах. Именно поэтому Высокий суд Лондона принял решение о рассмотрении дела в ускоренном порядке. Дело в том, что прения сторон, многочисленный обмен документами и доказательствами предполагается тогда, когда можно говорить о наличии какого-то спора. При этом для судей совершенно было очевидно, что спора по сути нет, потому что Украине нечего противопоставить юридически. Позиция Российской Федерации — по долгам надо платить. И я думаю, что решение состоялось и оно абсолютно верное. Если Киев проиграет в апелляционном суде, то он вынужден будет платить. Я убежден в том, что Киев, подавая иск в Высокий суд Лондона, создавал себе возможность оттянуть необходимость оплаты этого долга, не более того. Дело в том, что Киев уже год находится в техническом дефолте, поскольку он не оплатил по облигациям. И у него идут очень тяжелые переговоры с МВФ о выделении траншей. Одно из базовых условий фонда ко всем заемщикам, и Украина не исключение, это оплата внешних долгов. И поэтому, безусловно, Украина под давлением Международного валютного фонда и, следуя тому, что она говорит: «мы теперь правовое государство, мы теперь в Европе», не исполнить решение Высокого суда Лондона Украина не отважится».





Москва выделила Киеву 3 млрд долларов еще в конце 2013 года, после чего Виктор Янукович отложил подписание договора об ассоциации с Европой, что и стало поводом для начала Майдана и смены власти на Украине. О реакции в Киеве на решение Лондонского суда рассказал глава киевского Центра политического и экономического анализа Александр Кава:





«В аналитической экспертной среде такое решение было ожидаемо. В то же время, министерство финансов и много провластных ресурсов пытались просто политизировать эту тему и очень надеялись, что Высокий суд Лондона возьмет политический компонент в данном вопросе и либо затянет рассмотрение, либо же станет на сторону Украины. Украинские средства массовой информации и спикеры, в частности, от Минфина делают акцент на том, что судья разрешил обратиться с апелляцией по этому вопросу, и, соответственно, украинская сторона приложит максимум усилий, чтобы в апелляции уже было другое решение. Но я думаю, что шанс того, что решение будет пересмотрено, очень-очень малый, и Украина вынуждена будет погашать этот долг. Хотя с позиции власти это будет очень политически проигрышный вариант, поскольку сейчас Россия на Украине позиционируется, как оппонент номер один, и во всех почти грехах винится Россия. И выплата долга в 3 млрд долларов, конечно, будет такой большой пощечиной».





Ответчик заявил о намерении оспорить вынесенное решение в Апелляционном суде Лондона. По правилам МВФ, фонд ограничивает сотрудничество со странами, которые не платят по суверенным долгам. Именно поэтому Киев в свое время просил не считать этот долг государственным, однако МВФ в итоге признал его таковым.





О том, как будут развиваться взаимоотношения Украины и МВФ после решения Лондонского суда — рассуждает бывший министр экономики России Андрей Нечаев:





«У Украины уже сейчас проблемы с фондом, как известно. Вот последний транш был отложен. По формальным критериям, конечно, это ухудшает ситуацию. Но поскольку в данном случае решение носит некий политический характер, то вполне могу допустить, что они сделают исключение. Что такое МВФ? Это, с одной стороны, условно говоря, аппарат фонда у президента и, с другой стороны, это основные учредители фонда, где до сих пор все-таки, несмотря на все попытки реформирования, Соединенные Штаты играют не ключевую, но серьезную роль. И если на уровне основных акционеров фонда все-таки будет принято решение продолжать кредитование, то я думаю, что это решение будет исполнено».





Россия в 2013 году выделила Украине 3 миллиарда долларов, выкупив ее облигации на Ирландской фондовой бирже. После смены власти Киев предлагал Москве реструктуризацию долга на общих с коммерческими кредиторами условиях. Но Минфин этот вариант обсуждать отказался, настаивая на суверенном характере задолженности. Долг должен был быть погашен до 1 января 2016 года. Однако в декабре 2015-го Украина ввела мораторий на обслуживание этого обязательства и не осуществила платеж. После чего Москва обратилась в суд.





Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.