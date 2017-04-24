XX Юбилей Института стран СНГ

Константин Затулин получил высокую награду от московского муфтия

Запись пресс-конференции Константина Затулина

Материк

Информационно-аналитический портал постсоветского пространства

Поиск
Авторизация
  • Логин
  • Пароль
Регистрация Напомнить пароль
Мобильная версия RSS
Календарь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Улучшим закон о гражданстве!

Улучшим закон о гражданстве!  далее »
24.04.2017
17:01:32
Успешная стыковка на земле Байконура далее »
14:34:49
ЛНР передала украинской стороне тело погибшего наблюдателя миссии ОБСЕ далее »
13:55:58
В Армении вспоминают жертв геноцида 1915 года в Османской империи далее »
13:16:50
Готовившего теракты боевика из Сирии поймали в Киргизии далее »
11:36:13
Депутат Государственной Думы Константин Затулин проведёт прием граждан в Сочи далее »
21.04.2017
14:23:52
Стартовал Юбилейный Межгалактический теннисный турнир «Ракетка Байконура - 2017»! далее »
14:13:36
Фонд «Детям-инвалидам и сиротам Гюмри» обратился к Константину Затулину далее »
12:46:32
Украина направила МИД РФ протест против Ялтинского форума далее »
12:26:26
ЕС требует от Молдовы соблюдать Соглашение о свободной торговле далее »
12:17:54
Главные вузы Приднестровья и Крыма подписали договор о сотрудничестве далее »

Интервью Главы АПЭ Кирилла Фролова далее »

Русский мир. Кто с нами? далее »

Ответ на угрозу. Время покажет далее »

Россия - Украина: история развода. далее »

Константин Затулин. «Казахстан: Новые поводы для беспокойства» далее »

Вечер с Владимиром Соловьевым. Специальный выпуск от 13.04.17 далее »

Почему русским не дают российское гражданство далее »

Рубрика / Экономика

Пора платить по счетам


30.03.2017 13:38:55
Такое решение принял Высокий суд Лондона. Дело было рассмотрено в ускоренном порядке. Киев будет оспаривать вердикт в апелляционном суде, однако шансов у него мало, считают эксперты. К тому же, оплаты внешних долгов требует и МВФ — это одно из условий предоставления траншей

Россия выиграла в суде у Украины. Киев обязали выплатить Москве 3 млрд долларов долга и проценты по еврооблигациям, заявил российский Минфин, ссылаясь на решение Высокого суда Лондона.

Чуть ранее стало известно о том, что суд решил рассмотреть в ускоренном порядке дело о долге Украины перед Россией. Это было ходатайство Москвы, украинская сторона была против, но суд отклонил ее возражения. «Высокий суд Лондона признал отсутствие у ответчика каких-либо аргументов, опровергающих доводы истца о наличии долга по еврооблигациям. Суд вынес окончательное решение, обязывающее Украину выплатить России долг по еврооблигациям в полном объеме», — сообщает Минфин России на своем сайте. Каких-либо дополнительных слушаний по данному вопросу в Высоком суде Лондона не предполагается, говорится в сообщении министерства.

О том, как могут развиваться события дальше с юридической точки зрения, рассказал старший партнер адвокатского бюро Forward Legal Алексей Карпенко:

«Апелляционный суд Лондона, безусловно, будет правомочен рассмотреть апелляцию Украины но я абсолютно убежден в том, что Украина суд проиграет, если она подаст апелляцию, так же как она проиграла сейчас. Дело в том, что у Украины чрезвычайно слабая позиция. Мы говорим о евробондах, мы говорим об облигациях, по которым нужно платить. Если только речь не идет о каких-то форс-мажорных обстоятельствах. Именно поэтому Высокий суд Лондона принял решение о рассмотрении дела в ускоренном порядке. Дело в том, что прения сторон, многочисленный обмен документами и доказательствами предполагается тогда, когда можно говорить о наличии какого-то спора. При этом для судей совершенно было очевидно, что спора по сути нет, потому что Украине нечего противопоставить юридически. Позиция Российской Федерации — по долгам надо платить. И я думаю, что решение состоялось и оно абсолютно верное. Если Киев проиграет в апелляционном суде, то он вынужден будет платить. Я убежден в том, что Киев, подавая иск в Высокий суд Лондона, создавал себе возможность оттянуть необходимость оплаты этого долга, не более того. Дело в том, что Киев уже год находится в техническом дефолте, поскольку он не оплатил по облигациям. И у него идут очень тяжелые переговоры с МВФ о выделении траншей. Одно из базовых условий фонда ко всем заемщикам, и Украина не исключение, это оплата внешних долгов. И поэтому, безусловно, Украина под давлением Международного валютного фонда и, следуя тому, что она говорит: «мы теперь правовое государство, мы теперь в Европе», не исполнить решение Высокого суда Лондона Украина не отважится».

Москва выделила Киеву 3 млрд долларов еще в конце 2013 года, после чего Виктор Янукович отложил подписание договора об ассоциации с Европой, что и стало поводом для начала Майдана и смены власти на Украине. О реакции в Киеве на решение Лондонского суда рассказал глава киевского Центра политического и экономического анализа Александр Кава:

«В аналитической экспертной среде такое решение было ожидаемо. В то же время, министерство финансов и много провластных ресурсов пытались просто политизировать эту тему и очень надеялись, что Высокий суд Лондона возьмет политический компонент в данном вопросе и либо затянет рассмотрение, либо же станет на сторону Украины. Украинские средства массовой информации и спикеры, в частности, от Минфина делают акцент на том, что судья разрешил обратиться с апелляцией по этому вопросу, и, соответственно, украинская сторона приложит максимум усилий, чтобы в апелляции уже было другое решение. Но я думаю, что шанс того, что решение будет пересмотрено, очень-очень малый, и Украина вынуждена будет погашать этот долг. Хотя с позиции власти это будет очень политически проигрышный вариант, поскольку сейчас Россия на Украине позиционируется, как оппонент номер один, и во всех почти грехах винится Россия. И выплата долга в 3 млрд долларов, конечно, будет такой большой пощечиной».

Ответчик заявил о намерении оспорить вынесенное решение в Апелляционном суде Лондона. По правилам МВФ, фонд ограничивает сотрудничество со странами, которые не платят по суверенным долгам. Именно поэтому Киев в свое время просил не считать этот долг государственным, однако МВФ в итоге признал его таковым.

О том, как будут развиваться взаимоотношения Украины и МВФ после решения Лондонского суда — рассуждает бывший министр экономики России Андрей Нечаев:

«У Украины уже сейчас проблемы с фондом, как известно. Вот последний транш был отложен. По формальным критериям, конечно, это ухудшает ситуацию. Но поскольку в данном случае решение носит некий политический характер, то вполне могу допустить, что они сделают исключение. Что такое МВФ? Это, с одной стороны, условно говоря, аппарат фонда у президента и, с другой стороны, это основные учредители фонда, где до сих пор все-таки, несмотря на все попытки реформирования, Соединенные Штаты играют не ключевую, но серьезную роль. И если на уровне основных акционеров фонда все-таки будет принято решение продолжать кредитование, то я думаю, что это решение будет исполнено».

Россия в 2013 году выделила Украине 3 миллиарда долларов, выкупив ее облигации на Ирландской фондовой бирже. После смены власти Киев предлагал Москве реструктуризацию долга на общих с коммерческими кредиторами условиях. Но Минфин этот вариант обсуждать отказался, настаивая на суверенном характере задолженности. Долг должен был быть погашен до 1 января 2016 года. Однако в декабре 2015-го Украина ввела мораторий на обслуживание этого обязательства и не осуществила платеж. После чего Москва обратилась в суд.

Версия для печати >>
Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.

Другие материалы по теме

Украина направила МИД РФ протест против Ялтинского форума

Киев странно отреагировал на громкое поражение от Москвы

Киев позитивно воспринял решение Гаагского суда, отказавшегося ввести временные меры по иску к Москве в связи с нарушением конвенции о финансировании терроризма. В России признали этот вердикт политическим поражением Украины.

Запад пока еще не съехал с глузду

Константин Затулин о провале украинского иска к РФ в суде ООН

Мнение: решение суда ООН по иску Украины к России – компромиссное

Мнение о Слушаниях в Международном суде ООН по иску Украины к России в связи с нарушением конвенции по борьбе с финансированием терроризма. 19 апреля 2017 года

МИД России отметил важность решения суда ООН, отказавшего Украине

Высокий суд Лондона: платить по долгам Украине придется

Высокий суд Лондона: платить по долгам Украине придется

Эксперт призвал российский бизнес уходить из Украины в ЛДНР

С таким призывом к деловым кругам в рамках Московского экономического форума выступил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Киев предупредили о желании нескольких стран бойкотировать «Евровидение»

Россияне хотят принять ДНР и ЛНР в состав РФ

Агрессивные действия властей Украины не одобряют большинство Россиян. Кроме того, значительная часть граждан РФ выступила за присоединение республик Донбасса к России.

Минфин сообщил о победе России в споре с Украиной на $3 млрд

Материалы партнеров

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Яндекс цитирования

Copyright ©1996-2017 Институт стран СНГ.