Минфин сообщил о победе России в споре с Украиной на $3 млрд

30.03.2017 13:30:05

Решение суда Лондона по долгу Украины перед Россией в размере трех миллиардов долларов расценивается Министерством финансов РФ как окончательное. Об этом сообщается на сайте ведомства.





Экономист Павел Нефидов в эфире радио Sputnik подчеркнул, что в этой ситуации вариант "у нас нет денег" не пройдет.





В Минфине отметили, что Киев уже заявил о намерении оспорить вынесенное решение в Апелляционном суде Лондона. Однако, по мнению эксперта, у Киева нет весомых аргументов для оспаривания данного решения.

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