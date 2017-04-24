Белоруссия и Россия: необходим договор о безопасности

30.03.2017 12:32:34

Александр Штефанович

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Ежегодно 2 апреля в Российской Федерации и Республике Беларусь отмечается День единения народов Белоруссии и России. Уже более 20 лет идет процесс реинтеграции двух братских восточнославянских государств и, похоже, конца ему не видно. Хотя удивляться здесь нечему. Ведь праздник посвящен «единению», т.е. процессу, который, в принципе, может быть бесконечен. Конечно, за время действия Договора о создании Союзного государства (а это уже более семнадцати лет) достигнуты определенные результаты, но это в основном в экономической и социальной областях. Однако этого явно недостаточно для становления Союзного государства как дееспособного интеграционного объединения.





С сожалением приходится констатировать, что в настоящее время союзное строительство находится в замороженном состоянии. Союзное государство -- это скорее проект, застрявший на первоначальном этапе своего воплощения, чем реально действующее межгосударственное объединение. Понятно, что существующие положение дел не отвечает чаяниям ни российского, ни белорусского общества, однако и ожидать в обозримом будущем существенного прорыва в строительстве Союзного государства не приходится. Надо полагать, что ныне сложившиеся очертания белорусско-российских союзных отношений (возможно с некоторой модернизацией) будут существовать еще неопределенно продолжительное время.





И все же независимо от отношения, к примеру, официального Минска к вопросам избрания союзного парламента или введения гражданства Союзного государства имеется сфера, требующая серьезного развития. Это область безопасности. Казалось бы, что подобная постановка вопроса не является правомерной. Ведь в настоящее время между оборонными ведомствами Республики Беларусь и Российской Федерации существует весьма тесное взаимодействие, осуществляемое в рамках Договора о создании Союзного государства, который, в числе прочего, предусматривает формирование единого оборонного пространства Белоруссии и России.





В настоящее время между Республикой Беларусь и Российской Федерацией действует более 30 международно-правовых договоров в области военного сотрудничества. На регулярной основе проводятся совместные коллегии оборонных ведомств Российской Федерации и Республики Беларусь, функционирует Региональная группировка войск. На территории Белоруссии расположен ряд объектов российской военно-технической инфраструктуры, играющие важную роль в обеспечении стратегической безопасности на западных рубежах Союзного государства. Так, под Барановичами на боевом дежурстве находится радиолокационная станция предупреждения о ракетном нападении, которая вступила в строй в 2002 году и отслеживает воздушное пространство практически над всей Западной Европой. Помимо этого, в Вилейке расположен пункт дальней связи ВМФ России, осуществляющий ретрансляцию сигналов на российские военные корабли и подводные лодки, находящиеся в Центральной и Северной Атлантике.





После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года и резком возрастании военной активности блока НАТО у рубежей Союзного государства военным руководством Российской Федерации был поставлен вопрос о развертывании в Барановичах истребительного авиаполка в количестве 24 самолетов Су-27СМ3. Продвижение российских ВКС на 500 километров в западном направлении значительно бы укрепило безопасность воздушных рубежей Союзного государства, но данное предложение не встретило понимания у официального Минска. В это самое время минский официоз активно «заводил» дружбу с Западом, рассчитывая, очевидно, с его помощью разрешить экономические проблемы, стоящие перед Республикой Беларусь. А размещение в Белоруссии российской авиабазы означало бы конец этим (впрочем, так и не состоявшимся) планам.





Более того, официозные политологи и государственные СМИ начали широкую кампанию против дислокации российской авиации на территории Белоруссии, При этом в своем враждебном отношении к возможности развертывания в Республике Беларусь российской авиабазы в общем хоре спелись антипрезидентская оппозиция и политологический официоз. Главный посыл в разглагольствовании антироссийских демагогов состоял в том, что российская авиабаза вследствие своей экстерриториальности якобы может стать ключевой точкой в осуществлении «крымского сценария» в отношении Республики Беларусь, в результате чего последняя может лишиться пресловутого суверенитета.





Особым усердием в распространении антироссийских измышлений отличается т.н. Центр политических и внешнеполитических исследований, который ведет свою деятельность под патронажем газеты Администрации президента РБ «Советская Белоруссия». В 2016 году его руководители Арсений Сивицкий и Юрий Царик опубликовали провокационный антироссийский доклад «Беларусь в контексте противостояния Россия – НАТО», в котором усиленно пугали белорусское общество коварными планами Кремля. В начале же 2017 года господа Сивицкий и Царик разразились новым опусом «Односторонние действия Российской Федерации в отношении Республики Беларусь в 2017 году», в котором, в частности, протаскивается следующее провокационное утверждение:





«В условиях комплексного кризиса белорусско-российских отношений российская сторона получает все больше стимулов для разрешения складывающейся ситуации в одностороннем порядке. Такое разрешение ситуации состоит в обеспечении полного военно-политического контроля российской стороны над Республикой Беларусь в одностороннем порядке, будь то в результате смены режима или применения крайних форм давления на ныне действующее руководство Республики Беларусь».





Какую же цель могут преследовать, публикуя столь фальшивую стряпню, «провластные политологи» Царик и Сивицкий? Ответ вполне очевиден. Посеять максимально возможную степень недоверия между партнерами по Союзному государству, запугать белорусский официоз мнимой угрозой со стороны Москвы и одновременно отвлечь его внимание от минского «майдана», подготовка к которому, судя по всему, велась довольно основательно.

Это касается не только боевиков, лагеря подготовки которых действовали не только в Литве и на Украине, но и в самой Белоруссии, т.к. только одних боевиков для организации «майдана» явно недостаточно. Необходимы массы протестующих. И здесь очень кстати пришелся Декрет №3 (от 2 .04.2015 г.) «О предупреждении социального иждивенчества», в соответствии с которым налоговые службы разослали белорусским гражданам более полумиллиона «писем счастья» с предложением заплатить штраф за «тунеядство» в несколько сот долларов.





Однако подавляющее большинство из попавших в категорию «тунеядцев» проявило несознательность, и в налоговые органы явилось чуть более пятидесяти тысяч человек. Поэтому сумма выплаченных штрафов оказалась на порядок меньше той на которую рассчитывали власти, но вот полмиллиона крайне недовольных они получили. На эти массы граждан как раз и рассчитывали в своих «майданных» расчетах лидеры оппозиции.

В качестве «разогрева», начиная с середины февраля в Минске, во всех областных центрах и многих районных городах прошли т.н. «марши рассерженных белорусов». Организаторы (а это были лидеры оппозиции) зазывали граждан для участия в социальном протесте, на деле же все было превращено в антипрезидентские и антироссийские выступления. Над колонами протестующих против декрета «о социальном иждивенчестве» провокаторами от оппозиции были подняты флаги Евросоюза и белорусских коллаборационистов времен гитлеровской оккупации и все вылилось в предмайдановское действо.





Все это не осталось вне внимания властей. 9 марта во время совещания по актуальным вопросам развития республики Александр Порошенко дал поручение главе МВД Белоруссии Игорю Шуневичу навести «идеальный порядок». Президент отметил, что важно не затянуть ситуацию до пролития крови, работать на опережение, простых людей не трогать, а «провокаторов повыковыривать как изюм из булки». Что правоохранители и осуществили.

Правоохранительными органами были проведены решительные упреждающие действия. Всего за несколько дней было задержано порядка тысячи человек. В итоге «майдан» белорусского образца намеченный на 25 марта провалился. Но т.к. на дворе не 30-е годы прошлого столетия и смутьянов из пятой колоны скопом не отправишь куда-нибудь подальше, то угроза «майдана» окончательно не может быть снята с повестки дня. Тем более, что соперничество на международной арене имеет тенденцию к нарастанию и геополитические противники России и Русского мира не собираются сворачивать «подкармливание» антироссийских сил в Белоруссии. Кроме того, появилась надежда, что у официального Минска, наконец, развеются иллюзии относительно надежд на «равноправное сотрудничество с Западом».





Вследствие этого, особое значение приобретает вопрос обеспечения внутренней безопасности государств-участников Союзного государства и ЕАЭС. В связи этим, назрела необходимость заключения в развитие Договора о создании Союзного государства (это же относится и ЕАЭС) многогранного договора о безопасности, который включал бы в себя не только военную составляющую, но и прописывал бы взаимодействие спецслужб, министерств внутренних дел, МЧС и других заинтересованных ведомств в вопросах обеспечения комплексной безопасности белорусско-российского (евразийского) союзного пространства. При этом договор о безопасности мог бы предусматривать и действия союзников в случае угрозы государственного переворота или обрушения государственной власти в одном из субъектов Союзного государства или ЕАЭС.









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