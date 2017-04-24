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Рубрика / Экономика

Додон обнародовал проект меморандума с Евразийским Союзом


30.03.2017 11:03:48
Президент Молдовы Игорь Додон обнародовал проект Меморандума с Евразийским Экономическим Союзом (ЕАЭС), который намерен подписать в начале апреля.

Как передает агентство «ИНФОТАГ», глава государства обещал на пресс-конференции накануне, что опубликует документ для общественности. Он дал соответствующие указания пресс-секретарю Иону Чебану, который в среду опубликовал документ на своей странице в facebook.

В проекте документа признается стремление «заложить основу для всестороннего сотрудничества Сторон, установить диалог в целях обеспечения взаимовыгодного экономического сотрудничества и содействия расширению и диверсификации торговли между государствами – членами Евразийского экономического союза и Республикой Молдова».

Целью сотрудничества признается «содействие развитию всестороннего взаимодействия для увеличения объемов взаимной торговли и инвестиций, реализации мер, направленных на устранение барьеров, препятствующих развитию торговли и привлечению инвестиций, а также для более тесного сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес».

Основными направлениями будущего сотрудничества названы региональная экономическая интеграция; торговая политика; анализ экономического развития и макроэкономической ситуации в государствах; таможенное регулирование; техническое регулирование; применение санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер; налоговое регулирование; финансовые рынки и другие отрасли.

Меморандум предполагает создание совместной рабочей группы по взаимодействию между Евразийской экономической комиссией и Республикой Молдова. Ее руководство будет осуществляться двумя сопредседателями. На заседания рабочей группы приглашаются представители органов государственной власти государств – членов Евразийского экономического союза. Встречи рабочей группы на уровне сопредседателей будут проводиться не реже 1 раза в год.

Проект документа определяет пути развития сотрудничества, порядок применения Меморандума. В нем подчеркивается, что «настоящий Меморандум не является международным договором и не создает для Сторон прав и обязательств, регулируемых международным правом».

Накануне президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Меморандум будет подписан в ходе Международная конференция ЕАЭС, которая состоится 3-4 апреля в Кишиневе. Он также сообщил, что в мае подаст заявку на получение Молдавией статуса государства-наблюдателя в рамках Евразийского Союза.

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