Внешняя торговля Украины: подсчитали – прослезились

30.03.2017 10:38:28

Предметом особой гордости либералов и евроинтеграторов всегда была экспортная ориентированность украинской экономики, ее открытость миру. Действительно, около 60% ВВП Украины приносит экспорт. Не нужно быть экономистом, чтобы понять: состояние внешней торговли Украины напрямую связано с уровнем жизни в стране и состоянием ее экономики. А сама внешняя торговля является вопросом национальной безопасности. Если сравнить результаты внешнеторговой деятельности Украины в постмайданный период, впору застрелиться.

* * *

Для сравнения. В 2013 г. общая сумма украинского экспорта составила 63 млрд. долл., по итогам 2016 г. страна «наторговала» на 36,3 млрд.





А в 2012 г., когда еще не было скачек на майдане, объем экспорта составил 68,8 млрд.





При этом экспорт продолжает падать, потеряв за прошлый год 4,3%. В денежном выражении страна заработала на 1,8 млрд. долл. меньше.





Если проанализировать причины столь плачевного состояния дел, сразу же видно, что потери экспортных доходов обусловлены сознательным отказом Украины от торговли с СНГ.





Часть ЕС во внешней торговле Украины выросла с 26,5% в 2013 г. до 37% в 2016-м. За этот же период времени доля стран СНГ упала с 34,8% до 16,6%. Но радоваться успехам евроинтеграции рано. С 2013 по 2016 год общий объем экспорта на европейском направлении снизился на 17%. А экспорт в СНГ за тот же период упал на 73%, в Россию на 76%. Именно здесь и следует искать «пропавшие» из внешнеторговых доходов 27 млрд.





Нужно отметить, что киевская власть решила не останавливаться на достигнутом. Одним из приоритетов развития Украины киевский режим по-прежнему считает «усиление независимости от России». Как отмечает, например, «Европейская правда», количество областей, где экспорт в СНГ превышает европейский, сократилось с восемнадцати до четырех.





Вот уж, действительно, есть чему радоваться.

Но «европейцев» крайне беспокоит [удивляет] тот факт, что торговые отношения с традиционными партнерами не только не искоренены, но и продолжают развиваться. «Европейская правда» пишет: «Доля экспорта в СНГ не только остается высокой в восточных приграничных областях (кроме Донбасса), но и растет в одной из них - на Черниговщине… Гораздо больше удивляет другое - рост импорта из СНГ на 34%. В частности, в Волынской области этот импорт вырос более чем в 8 раз (!), в Черкасской области более чем вдвое, а в Черновицкой на 86%. В прошлом году Украина ввела ограничения на импорт ряда товаров из РФ. Как результат, поставки из России упали почти на треть - на 31,3%. Зато растет импорт из других стран-членов ЕАЭС: из Беларуси (на 13,4%), Армении (11,4%) и Казахстана (15%). Ухудшение торгового сальдо с регионом СНГ - проблема, ответ на которую нужно дать как можно скорее». Не пишут, но, видимо, хотят чуть ли не команду блокаторов имени Семенченко-Парасюка позвать.

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Если проанализировать структуру экспорта, становятся видны масштабы деградации украинской экономики.





В 2016 г. заработала хваленая ассоциация Украины с ЕС. В итоге на фоне потери рынков СНГ доля сельского хозяйства в общем экспорте страны выросла с 22% в 2013 г. до 42% в 2016 г. Доля металла в экспорте уменьшилась до 22%, а продукция машиностроения снизилась с 20 до 15%.





За три «революционных» года экспорт сырьевых минеральных ресурсов сократился более чем в 4 раза – с $7,5 млрд. до $1,7 млрд. При этом даже экспорт черных металлов, который раньше превышал $17 млрд., упал до $7,6 млрд., а продукция из этого вида сырья вообще почти не вывозится. Проблемы в промышленности повлияли негативно на экспорт продукции машиностроения, который сократился почти втрое - до $3,8 млрд.





Лишь за прошлый год экспорт промышленных товаров снизился в металлургическом комплексе на $1,2 млрд. (на 12%), в химической промышленности на $577,1 млн. (на 22,7%), в машиностроении на $439,3 млн. (на 9,2%). Эти данные совершенно не удивляют, поскольку основными потребителями промышленной продукции Украины традиционно являлась Россия и другие партнеры по СНГ.





В Европе же страна ничего нового не нашла. Как вынуждены отметить даже записные евроинтеграторы, «несмотря на ряд экономических шоков, в сравнении с 2013 г. «товарная корзина» экспорта в ЕС изменилась очень незначительно». Европейцев по-прежнему интересуют лишь самые примитивные товары. Как и в 2013 г. Нэнька поставляет в Европу подсолнечное масло, кукурузу, рапс, жмых, руду. Да, еще и вершину инженерного творчества – электрические провода. Ради этого действительно стоило уничтожать авиационную, ракетную и судостроительную промышленность.





Пропагандисты европейского выбора пытаются найти какие-то копеечные поставки готовой продукции, чтобы убедить граждан в том, что «все идет по плану». Но доля потребительских товаров в поставках в Европу составляет всего 13%, а 84% - товары промежуточного потребления, т.е. то же сырье и полуфабрикаты. Не удалось «накормить Европу».





При этом, как и прогнозировалось, началась масштабная экспансия европейских товаров на украинский рынок. Даже при гаитянском уровне покупательной способности населения Украины ЕС в 2016 г. нарастил импорт на 17,6%, или на 2,466 млрд. евро. В итоге на внешней торговле Украина за год заработала лишь $337 млн.





За насквозь идеологизированную внешнеторговую политику страна платит страшную цену. По сравнению с 2013 г. ВВП Украины в долларовом выражении сократился на 100 млрд. долл. В 2014 г. промпроизводство рухнуло на 10,7%, на следующий год еще на 13,4%. Потеряны целые сектора промышленности – авиастроение, производство автомобилей, ракетостроение, высокотехнологичная часть ВПК.

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Возникает вопрос, что же в такой ситуации еще держит экономику на плаву? Как ни парадоксально, все та же Россия.





Во-первых, РФ, как бы ни пыталась украинская власть задушить остатки торговли, по-прежнему занимает первое место среди торговых партнеров Украины. В 2016 г. товарооборот между странами составил 8,6 млрд. долл., а украинский экспорт 3,59 млрд.





Во-вторых, сгладить негативное сальдо внешней торговли товарами позволил Украине экспорт услуг. На транзите газа и других энергетических ресурсов Киев заработал $2,7 млрд., что на 15% превышает показатель 2015 г. Вторым источником дохода стали IT-услуги.





Далеко не секрет, кому именно принадлежит текущий по украинским трубам газ, как и тот факт, предприниматели какой именно страны являются главными работодателями для украинских компьютерщиков. Не США же с их Microsoft.





В-третьих, сохраняя на данный момент некоторую зависимость от украинских поставщиков, РФ продолжает закупать украинские двигатели и турбины через третьи страны. Например, «Мотор-Сич» продает двигатели АИ-222 странам-покупателям российского самолета Як-130.





Высокой остается доля продаж России плоского проката, ферросплавов, труб, турбореактивных и турбовинтовых двигателей, газовых турбин, электрических двигателей и генераторов, трансмиссионных валов и подшипников, воздушных и вакуумных насосов, воздушных и газовых компрессоров и прочего.





Именно эти остатки экономических связей продолжают удерживать многие украинские предприятия от окончательного банкротства. Вспомним и тот факт, что РФ является ведущим инвестором украинской экономики, продолжая даже в условиях жесточайшего кризиса кредитовать финансовый сектор Украины.

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Заглядывать в будущее украинской внешней торговли страшно, но всё же попробуем. При сохраняющихся тенденциях ничего хорошего ее не ждет.

Киевский режим своими руками пытается уничтожить то, что еще приносит экспортные доходы. Многолетние газовые войны уже привели к тому, что после 2019 г. Украина может потерять большую часть газового транзита, а вместе с ним и транзитные доходы.





Усиливающаяся санкционная война с РФ приведет к дальнейшему падению не только торговли с Россией, но и со странами СНГ, которые оказались отрезанными от Украины из-за транзитных ограничений, введенных Россией после блокады националистами российских грузовиков. Впрочем, падает торговый оборот не только со странами Закавказья и Центральной Азии. По сравнению с 2013 г. экспорт в Белоруссию просел на 54%, в Молдову на 47%.





Рост националистических настроений в ЕС также не сулит Киеву перспектив на европейском рынке. Европа оказалась явно не готова приобретать украинскую готовую продукцию и инвестировать в промышленную кооперацию. Потому «евроинтеграторам» остается только молиться на хороший урожай кукурузы, подсолнечника и рапса, попутно пытаясь втюхать на польские прилавки пару банок томатной пасты и десяток бочек меда. От большего Евросоюз благоразумно отгородился квотами.





Наконец, разнузданность радикалов уничтожает даже те сектора экономики, которые еще могут приносить стране валютную выручку. Блокада Донбасса уже привела к потере Украиной контроля над промышленными гигантами, расположенными на территориях ДНР и ЛНР. В свою очередь, национализация этих предприятий и введенное республиками угольное эмбарго не может не сказаться на состоянии металлургии и химической промышленности, которые наряду с сельским хозяйством являются основными источниками внешнеторговой прибыли. Пока еще всех последствий разрыва с Донбассом внешняя торговля не почувствовала, но они не за горами.





Герой греческой мифологии царь Мидас своим прикосновением все превращал в золото. Киевская же власть превращает все, к чему ни прикоснется, в руины. Однако время после майданной революции показало, что существовавший во время Российской империи и СССР народно-хозяйственный комплекс проявляет удивительную живучесть. Занятость населения, кооперационные связи, промышленная и транспортная инфраструктура, высокотехнологичные производства – факторы, которые не подвластны даже нынешним украинским властям.





Ольга Шелкова





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