Цивилизационные новости

29.03.2017 14:44:17

Кирилл Александрович Фролов Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.

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Цивилизационные новости.





1.Трещина в "Евросодоме" и НАТО.





Премьер-министр Великобритании Тереза Мей подала официальную заявку на выход из ставшего воинствующе антихристианским проекта ЕС.ЕС ответил мгновенно через парламент Шотландии,проголосовавший за проведение референдума о независимости,Брюссель и Берлин ради сохранения ЕС и германского доминирования,будут поддерживать любые сепаратизмы в национальных европейских государствах, поэтому, если они хотят сохранится они должны ставить на свою традиционную христианскую идентичность и,пока не поздно,бежать из "Евросодома", а то получат какую- нибудь "самостийную Бретань". Пока это понимает только Марин Ле Пен. Должен понимать это и Дональд Трамп - Ангела Меркель в противостоянии с Трампом может поддержать какой-нибудь калифорнийский или техасский сепаратизм. Они выглядят несерьезно? Постойте,"ересь украинства" еще сто лет назад в матери городов русских- Киеве выглядела маргинально.По логике здравого смысла,Трамп,по инерции ненавидящие Россию британцы и европейские национальные христианские консерваторы,должны понять,что они ,создав Украину,вырыли яму себе,и , чтобы сохраниться, похоронить"Евросодом" и помочь Великой,Малой и Белой России воссоединится.





Кстати,выход Шотландии из Великобритании раскалывает НАТО- ведь независимая Шотландия не будет его членом,а если она туда запросится, Британия вряд ли пустит. Итак, НАТО,США Трампа и Британия и НАТО и ЕС все больше расходятся,все больше возникает между ними непреодолимых противоречий.





На это фоне православная цивилизация должна сосредоточиться.





2."Ересь черногорства" как "похоронка" православной цивилизации.





НАТО поддержало заявку черногорского сепаратистского режима Мило Джукановича на вступление Черногории в свой состав.Вступление Черногории в НАТО- это болезненный удар по сербскому народу и по всему православному миру,в первую очередь - по миру русскому.Ситуация усугубляется также практически неизбежным приходом к власти в Сербии 2 апреля главного кандидата Евросоюза и Берлина на пост Президента Сербии Александра Вуйчича,готового полностью "сдать" сербские Косово и Черногорию ради пресловутой "евроинтеграции". Джуканович истерично пытается создать ,по аналогии Малороссией,черногорские "нацию" и раскольническую "черногорскую церковь",которой , по подготовленному Джукановичем закону о религии,будут передаваться все храмы м монастыри Сербской Православной Церкви в Черногории,возглавляемой Черногорским митрополитом Амфилохием (Радовичем), духовным лидером сербского большинства в Черногории, противником вступления в НАТО и "евроинтеграции", "ереси самостийного черногорства", такой же искусственной и сфабрикованной,как и "историофская ересь украинства"- черногорцы- это самые сербские сербы,а малороссы- это русские. Перед смертельной угрозой узловые православные опоры православной цивилизации- русская и сербская, должны сплотиться,чтобы совместно противостоять аналогично сфабрикованным вызовам- черногорскому и украинскому.





3.Встреча двух Президентов будем иметь продолжение - "встречу двух аятолл".





Состоялся визит Президента Ирана Роухани в Москву с глубокими итогами.





Союз России и Ирана носит не только прагматический характер, но и эсхатологический. В исламской,особенно шиитской,эсхатологии, существует персонаж,аналогичный Антрихристу- Даджал,к тоталитарной диктатуре приведет всеобщее вероотступничество,на пути которого стоит "Большой Шайтан"- Запад. Аналогичное мы читаем у православных святых отцов,например,у Феофана Затворника : "Западом наказывал и наказывает нас Господь, а мы все в толк не возмьем.Погрязли в западной грязи..." После "марша навальных беспризорников " эти слова особенно актуальны. И православные, и шииты считают,что Антихрист ( в шиитской версии - Даджал) будет короноваться в восстановленном Иерусалимском "Третьем храме" и не приемлют проект его возрождения. Так что темы для глубокого союза есть, а опыт иранского "Комитета стражей исламской революции", борющегося с секулярной прозападной "пято - шестой колонной" очень актуален для Корпорации православного действия, Ассоциации православных экспертов и Союза православных граждан.





Православный народ ждет ,что встреча политических лидеров будет продолжена встречей лидеров духовных,русского и иранского "аятолл"- Патриарха Кирилла и Аль- Хоменеи. Они обсудят борьбу с "Большим Шайтаном" и надвигающимся Антихристом -Даджалем.





4. Православным необходима эсхатологически - миссионерская мобилизация.





Если мы окончательно упустим детей и молодежь на "марш голодранцев" к Навальному,то мы отдадим детей на то,что из них будут готовить "солдат Антихриста",которые будут крушить Православие и православных.





Ведь падение Катехона- России-это торжество антихристианского глобализма,которое приведет к диктатуре Антихриста.





Эсхатологическое сознание- это повод не к запуганности и дезертирству,а к миссионерской мобилизации.





Поэтому православные должны идти на проповедь везде- в школы,подворотни,рок-концерты,дворы,общаги,воинские части, на дискотеки и даже в батальон "Айдар"- там такие же зазомбированные русские ребята,из которых куют "армию Антихриста". Искреннюю и аргументированную проповедь услышат.Миссия или смерть!





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