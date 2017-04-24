XX Юбилей Института стран СНГ

Константин Затулин получил высокую награду от московского муфтия

Запись пресс-конференции Константина Затулина

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Рубрика / Безопасность

ВСУ ночью обстреляли Киевский район Донецка, есть погибшие


29.03.2017 11:52:30
Мирный житель погиб в результате обстрела со стороны украинских силовиков Киевского района города Донецка, повреждено более четырех домов. Об этом сообщил сегодня источник в силовых ведомствах ДНР.

В результате прямого попадания в частный жилой дом погибла женщина. В настоящее время ее тело находится под завалами, на месте ждут прибытия МЧС и других экстренных служб. Также осколком повреждена труба газопровода.

Местные жители рассказали журналистам, что обстрел начался в районе 00:00 в ночь на среду. Они насчитали более шести взрывов.

Также повреждены многоквартирные дома в Киевском районе. По предварительной информации районной администрации, повреждено более четырех домов.

"На данный момент мы располагаем информацией о том, что повреждено больше четырех домов. В настоящее время обследование продолжается, но поврежденных домов больше. Также уточняется информация о пострадавших" — сообщил представитель Киевской районной администрации.

Из-за прямого попадания в пятиэтажный дом загорелась квартира на пятом этаже. Расчеты МЧС потушили пожар, пострадавших нет.



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