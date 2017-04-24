ВСУ ночью обстреляли Киевский район Донецка, есть погибшие

29.03.2017 11:52:30

Мирный житель погиб в результате обстрела со стороны украинских силовиков Киевского района города Донецка, повреждено более четырех домов. Об этом сообщил сегодня источник в силовых ведомствах ДНР.





В результате прямого попадания в частный жилой дом погибла женщина. В настоящее время ее тело находится под завалами, на месте ждут прибытия МЧС и других экстренных служб. Также осколком повреждена труба газопровода.





Местные жители рассказали журналистам, что обстрел начался в районе 00:00 в ночь на среду. Они насчитали более шести взрывов.





Также повреждены многоквартирные дома в Киевском районе. По предварительной информации районной администрации, повреждено более четырех домов.





"На данный момент мы располагаем информацией о том, что повреждено больше четырех домов. В настоящее время обследование продолжается, но поврежденных домов больше. Также уточняется информация о пострадавших" — сообщил представитель Киевской районной администрации.





Из-за прямого попадания в пятиэтажный дом загорелась квартира на пятом этаже. Расчеты МЧС потушили пожар, пострадавших нет.













Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.