На Украине обстреляли консульство Польши

29.03.2017 11:34:04

Минувшей ночью неизвестные обстреляли здание консульства Польши в украинском Луцке, сообщает местное издание "Волынь 24".





Инцидент, по словам работников дипмиссии, произошел примерно в 00:30 29 марта. Никто не пострадал, поскольку снаряд попал в служебное крыло здания.





Как отмечается, стрелять могли из гранатомета или другого оружия подобного типа. Такой вывод охрана консульства сделала, исходя из размера отверстия в крыше здания. Кроме повреждения крыши взрыв также выбил стекла в дипмиссии.





Ранее, 8 февраля неизвестные на стене консульства Польши во Львове написали: "Наша земля", а также забросали здание бутылками с красной краской.





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