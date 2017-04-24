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Рубрика / Религия
Референдум по Исаакию
|29.03.2017 10:38:29
Кирилл Александрович Фролов
Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.
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Сегодня не признающему российский статус Крыма "Яблоку" сдают Исаакиевский Собор,завтра сдадут Крым и Кремль!
Союз православных граждан считает регистрацию горизбиркомом Санкт-Петербурга инициативной группы связанной с партией"Яблоко", не признающей российский статус Крыма, по референдуму против исполнения федерального закона о возвращении Церкви храмов и монастырей,против возвращения Церкви Исаакиевского, Спаса на Крови и Петропавловского Соборов актом капитуляции перед антигосударственными силами, что особенно тревожно в момент, когда устроившие "марш навальных недорослей" антигосударственные силы создают вызовы Российской государственности!
Казалось бы, должны быть сделаны адекватные выводы из "антикрестового похода детей" на Россию, что принято единственно возможное в этой ситуации решение о всестороннем привлечении Церкви к духовно -патриотическому воспитанию детей и молодежи но данное решение демонстрирует, что часть элит готова капитулировать перед антигосударственными силами и сдать Россию. Сегодня не признающему российский статус Крыма "Яблоку" сдают Исаакиевский Собор, завтра сдадут Крым и Кремль!
Дело обстоит именно так и не стоит питать никаких иллюзий.
Мы надеемся на адекватную,ориентированную на православно- патриотическое большинство граждан и избирателей, реакцию высшего государственного руководства, главным образом "первого мирянина страны" - Президента Владимира Путина, на данную ситуацию, которую мы видим в скорейшей реализации федерального закона о возвращении Церкви всех храмов и монастырей, мы рассчитываем на понимание им того,что "крымский православный консенсус традиционных ценностей" незыблем,что приняты принципиальные решения по спасению России от антигосударственных сил,что предусматривает возвращение Церкви ее храмов и монастырей и ее максимальное привлечение к остро необходимой сейчас битве за детей и молодежь России, на развращение которых сделали ставку антигосударственные силы. Вопрос настолько принципиален, что на кону будущее и само существование России!