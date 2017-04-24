Отклики соотечественников на законопроекты К. Затулина

28.03.2017 17:56:28

Константину Затулину продолжают поступать отклики на внесенные им законопроекты по гражданству РФ для носителей русского языка, и по российскому гражданству детей, родители которых имеют разное гражданство. Данные законопроекты в настоящее время находится на рассмотрении в Государственной Думе. Соотечественники обсуждают, поддерживают инициативы Затулина и ждут принятия поправок в действующие законы.

Публикуем некоторые из поступивших писем:





Смотрю передачу 15.03.2017г. с Вашим участием, и плачу. 2 года мучений, 9 поездок в Ростов в Посольство Украины, где лучше относятся, чем у нас в паспортном отделе, где куча пошлин. А ведь у многих людей, нет столько денег. И становятся бродягами. Вы мне помогли. Заслуженному работнику ПФР, Начальнику отдела ПФР,

СПАСИБО!!!!! СПАСИБО!!!! И еще раз СПАСИБО!!!

Костенко Наталья









Уважаемый Константин Федорович!

Спасибо огромное и дай Бог Вам успеха в деле защиты интересов соотечественников. Это важно для Украины и других стран. Даже не выехав в Россию многие будут лоббировать интересы России в других государствах и продвигать идеи русского мира. Очень много людей "зависли" в статусе возможности приёма в гражданство на уровне ответа ФМС, но не могут пока пойти дальше из-за необходимости выхода из другого гражданства. Это не страшно, что у людей пока будет два гражданства. Ждём с нетерпением позитивных новостей.

Вам и Вашей команде здоровья и достижений.

Андрей Русский









Уважаемый Константин Федорович! Пересылаю Вам письмо, которое я неоднократно посылал в пресс службу президента, но безответно...

Уважаемый г-н президент Российской Федерации В.В.Путин.

Пишет Вам Ваш соотечественник, как и вы, бывший гражданин Советского Союза, Татаринцев Евгений.

Я родился и проживал со своей семьёй в г. Фрунзе, после развала союза, Бишкеке. Со времён горбачёвской перестройки я стал заниматься бизнесом, а в конце 90х, под натиском рэкета, и перегибов в национальной политики вынужден был свернуть бизнес и выехать в Европу.

Сейчас живу во Франции, дети стали взрослыми, народились внуки, имею свой бизнес. Я и моя семья являемся гражданами Киргизстана, но возвращаться назад не хотим. Мы бы с удовольствием приняли Российское гражданство, т.к. являемся русскими, и наши внуки прекрасно говорят по-русски и считают себя только русскими, мы им привили любовь к русской культуре, они владеют русским фольклором, поют танцуют, читают книги, учат стихи и мечтают жить там, где родились и жили наши родители, в России.

Мой отец из под Воронежа, воевал с 39 по 45 гг., был тяжело ранен и из за ранения комиссован в теплый район, т.е. в Киргизию, с множеством боевых наград за родину. Но он и представить в то время не мог, что в связи с его ранением, его дети, внуки и правнуки, будут лишены этой самой родины. Дело в том, что мы, русские люди, ваши соотечественники, живущие в дальнем зарубежье, желающие вернуться на свою историческую родину, которую они крепко любят, и в любой момент готовы защищать. А всё из-за ваших драконовских условий получения гражданства.

Почему не последовать примеру Израиля или Германии, которые собрали своих со всего мира? Почему вы так Щедро теряете своих? Таких как я десятки тысяч, миллионы, а может и десятки миллионов? А может вы боитесь что Великая Россия лопнет от перенаселения? Давно пора изменить и упростить условия получения гражданства для соотечественников, и особенно для русских, Нельзя Терять Своих, откройте двери на родину!

Сегодня я смотрел программу с Владимиром Соловьёвым, в вашем присутствии в дискуссии, и был восхищён вашей позицией! Вы очень правильно думаете в вашей Думе, но почему-то Дума, думает не правильно?

Почему Вы, 100 лет спустя, снова делите русских людей, на красных и белых, почему вы так боитесь приобщения к вашему государству миллионов таких же ваших соотечественников?

Возможно, что они в чём-то могут быть лучше Вас?

Почему вы так трясётесь над своим пирогом? Думаете, что вас объедят? Или просто потому, что он слишком мал?

Вы просто забыли о своём величие, а весь мир до сих пор помнит о вашем величии. Спросите любого француза, он знает, что самый красивый мост на Сене подарен Российским царём Александром, и мы, русские, живущие во Франции, гордимся этим жестом величия, но не можем себя считать россиянами, а вынуждены быть отшельниками, так как вы не признаёте своих. А нормальные соотечественники, своих не бросают.

Я развил в капиталистической стане успешный бизнес, ни на какие пособия не рассчитываю, могу прекрасно заниматься бизнесом в России, где условия более привлекательные, и мягкие налогообложения, вырастил здесь детей, внуков, которые получили европейское образование, и которые могут дать существенный вклад в развитие российской экономики, они все хотят быть россиянами.

А для меня, главная цель, быть похоронным на русской земле, там, где могилы моих родителей и предков, но вы лишили меня этой возможности, или просите запалить за это слишком большую цену.

Опомнитесь?!!! Не повторяйте Сталинские ошибки, гнобить своих?!!!

Татаринцев Евгений





Здравствуйте Уважаемый Константин Федорович!

Спасибо Вам большое за то, что Вы делаете для своих соотечественников. Я гражданка Российской Федерации и очень этим горжусь! В данное время проживаю в Швеции (вышла замуж).

Но в России в Московской области проживает мой брат. В России он живет с 1994 года, работает, женат на гражданке Украины, у него 3 детей, которые родились в России, но до сих пор он не может получить гражданство.

Я видела Вас на программе Владимира Соловьева, даже через телевизор видно какая у Вас Душа, как Вы болеете за людей. Вы абсолютно правы, что простому человеку очень трудно получить Гражданство Российской Федерации.

Спасибо Вам большое, что Вы говорите об этом и изо всех сил пытаетесь пробить стену не понимания.

Дай Вам Бог сил и здоровья .

С огромным уважением и добрыми пожеланиями Елена Чивинова (сестра с изболевшей душой за своего брата).









Константин Фёдорович!

Я только что просмотрел по телевидению встречу с Владимиром Соловьевым с Вашим участием и целиком с Вами согласен!!! Более того, на своем примере расскажу!!! Я физик-инженер, имею изобретения. В Советские годы в издательстве "Наука" в Москве вышло несколько моих книг научно-технического характера. Одна из них даже вышла тиражом 168 000 экземпляров в 1988 году и есть сейчас в интернете. В магазине "Книга" ее продавали по 10 000 экземпляров в день, и я не успевал купить для друзей с авторской подписью.

Мой отец москвич и жил в Сокольниках на ул. Короленко, а в 2012 году умер. К сожалению, отец завещал квартиру не на единственного сына, а на свою очередную любовницу и после его смерти я потерял связь с Россией. Сейчас я живу в Украине. Мои научные достижения здесь никому не нужны - порядки здесь как в Сомали. Поэтому я из науки ушел, работаю, кем придется. У меня на 90% готова рукопись книги по радиолюбительству и конструированию. В Украине на русском языке ее не напечатают!!! А в России есть молодые конструкторы-радиолюбители, судя по форумам, и на такие книги есть и спрос и покупатели. Тем более, что в книге есть четкие ответы инженера-физика на вопросы, которые интересны форумчанам.

Но проблема у меня в отсутствии российского паспорта! Я не могу заключить договор с российским издательством, я не могу оформить карточку в российском банке. В Украине запретили WebMoney и Яндекс-деньги, запрещая зарабатывать в интернете на разработке программного обеспечения микроконтроллеров. У меня есть разработки, с которыми я поделился бы с умными людьми-россиянами, но Ваши очкастые оппоненты-крючкотворцы, которые были на передаче у Владимира Соловьева, губят и меня и Россию.

Возможно, мое письмо поможет Вам более точно и правильно сформулировать закон о двойном гражданстве для таких людей, как я. А вообще, я был бы Вам очень благодарен, если бы Вы помогли мне получить второе Российское гражданство.

Я живу в г. Сумы в 50 км от России Курской области, а Сокольники в Москве знаю лучше, чем Сумы. К сожалению, на папу мне в жизни не повезло, а душа у меня русского человека. А Вы прямо озвучили мои мысли и взяли меня за живое. Буду Вам очень благодарен за ответ.

Александр









Уважаемый Константин Федорович!

Надеюсь, что мое письмо не затеряется, и Вы сможете уделить ему совсем немного времени. Я постараюсь быть очень кратким. Сразу хочу оговориться, что я пишу вам из Канады, куда я переехал из Украины.

Много лет назад, когда я начал задумываться о переезде из Украины, то, конечно же, первым делом я хотел переехать в Россию. Купил билет на поезд и поехал. Надо сказать, что на тот момент, понятие Государственная граница между Россией и Украиной было для меня чем-то отдаленным и нереальным. На самом деле это оказалось вполне реальным. Я приехал в Россию в надежде жить, учиться и работать там, вести обычную человеческую жизнь. Однако действительность оказалась намного суровее, чем я себе это представлял. Получить гражданство Российской Федерации оказалось нереальным, никакой программы по иммиграции, я обращаю внимание на то, что я говорю о легальной иммиграции, которая помогла бы мне в этом, на тот момент не существовало, а провести много лет в полулегальном положении, бесконечной гонке за документами, различными справками и т.п. В итоге я не стал тратить времени и здоровья на это и очень быстро вернулся в Украину.

Спустя несколько лет после этого я иммигрировал в Канаду, где сейчас и проживаю. Здесь я познакомился с замечательной девушкой, которая тоже, к слову сказать, из Украины. Здесь у нас родился наш сын, которого мы назвали Давид (David). Подбирали такое имя, чтобы оно было близкое и к русскому языку и к английскому. Почему я акцентирую внимание на этом, я объясню ниже по тексту.

Мы регулярно следим за новостями о том, что происходит у нас на Родине и в Канаде. Недавно увидели новость о том, что в Государственной думе будет рассматриваться законопроект о предоставлении гражданства Российской Федерации по упрощенной схеме.

Я и моя семья очень надеемся, что если такой закон будет реализован, то мы тоже сможем претендовать на получение Гражданства, очень важный момент - именно Гражданства Российской Федерации.

Всем известно, что Америка создана руками иммигрантов, и я знаю это на своем собственном опыте, как Канада борется и привлекает к себе иммигрантов. Наличие людского ресурса - это очень важный импульс развития и экономики, и науки и государства в целом. Российская Федерация обладает колоссальным потенциалом по привлечению людей, людей которые владеют языком, разделяют культурные ценности и многое другое.

Огромное желание, чтобы Закон, если таковой будет принят, был максимально понятным и простым, чтобы люди, которые готовы будут на переезд в Россию или кратковременное пребывание в стране, могли максимально просто оформлять документы. Не стоит забывать, что все это колоссальный стресс и финансовые расходы!!! Я это знаю не понаслышке. Я, как отец ребенка, который был рожден на территории Канады, попрошу обратить внимание на то, что люди здесь не используют Отчество и получается, что у нашего ребенка есть Фамилия и Имя, а Отчество не указывается, так указано в Свидетельстве о рождении. Чтобы при оформлении документов не возникало недоразумений можно сразу предусмотреть и этот момент.

С уважением,

Иван.









Программу Соловьёва о гражданстве посмотрела.

Давно пора... это же предательство откатываться от своих....Когда-то ещё царь Российской империи в 1913 году посылал казаков с Дона и Урала на юго-восток России (Казахстана), мол, участились бунты бусурманов – для смирения ситуации тех регионов, так эти земли начали заселять наши прадеды, т.к. переселялись семьями (по указу царя России).

В Великую отечественную войну туда отсылали русских сирот и отдавали в семьи. Потом был приток русских по указам Брежнева – на освоения целины. Так не по своей воле на Юге России оказалось большое количество русских переселенцев (Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии). Но мы не чувствовали, что живём не в своей стране.

После развала Союза нас практически выживали с родных мест – своим поведением местные, понижали нас в должности, оскорбляли на улицах. Было понятно, что жить нам ,как прежде, здесь не дадут, и началось массовое переселение русских. Но Россия не готова была нас принимать. Тогда, никто не был готов финансово на такое, и Запад воспользовался этой ситуацией – большой приток дипломированных специалистов и это миллионы русских.

Сейчас пришло время собирать камни. Тем более русские просятся в Россию но долго никто не слышал, а между тем за это время в Россию переселилось много не русских из бывших республик. Я за толерантность, но и за правду. Все западные страны имели статью в законе, что привилегии в их стране и на первом месте переселения – семьи ИХ национальностей, и это правильно!

23 года как распался СССР, и семьи, желающие вернуться на свою родину, за это время имеют детей, внуков. И если на одного уезжающего дипломированного (в то время) специалиста, хотят вернуться несколько дипломированных – это же большой плюс для России.

Но есть одно но – «возвращенцы» должны иметь двойное гражданство!!! Не может человек, одной подписью пера, закрыть дорогу туда, где отдано 23 года жизни, т.к. ты за эти года повязан родственно. И это надо учитывать и понимать!

Мне 60 лет и 4 детей закончили университеты в Белграде, имеют уже свои семьи (2 мальчика и 2 девочки и 5 внуков), хотелось бы чтобы мой дети имели возможность переехать в Россию, но в посольстве мне отказали ,мол нет такого закона. А вынуждены были уехать в 1994 г. Два дипломированных человека уехали из СССР, а четырех прошу вернуть с мужьями жёнами и детьми. И ещё если когда то нужно будет защищать свою страну не жалея жизни, пусть это будет Россия!!!

Мы не по своей воли уехали с 4 маленькими детьми в Югославию работать (мед. работники), после отсутствия 5 лет Казахстан нас автоматически лишил гражданства, так мы стали гражданами Сербии. Все русский знают в совершенстве. Если я при своей жизни детям не помогу, получить Российское гражданство. Они навсегда останутся на чужбине и со временем забудут русский язык. Для меня это самое страшное.

А мой дед Казак не по своей воли оказался в Казахстане, даже справка (жёлтая) сохранилась, выданная ещё при царе, когда его записывали в казаки(две войны прошёл имел ранения).

И почему я оказалась за бортом России? Я – это вся моя семья. Я очень рада что дождалась время, когда надо собирать камни.

Светлана Безрукова









Здравствуйте Константин Федорович!

Мои предки и предки моей жены жили в России как минимум 1000 лет. Я и моя жена родились в России (РФСР), но российского гражданства у нас нет только потому, что мы после института работали в Эстонии на момент развала СССР.

Мы считаем, что в новом законе должен быть отдельный пункт для тех, кто родился на территории Российской Федерации – признать их гражданами РФ. Мы не должны просить то, что принадлежит нам по праву рождения. Свидетельство о рождении, советский паспорт и факт, что заявитель говорит по-русски не хуже консула, надеюсь, будет достаточно.

Практически весь наш трудовой стаж прошел в Северной Америке, мы уже заработали здесь пенсию и пункт об отказе от гражданства страны проживания непрактичен еще и потому, что без гражданства трудно ее будет оформить. Среди наших друзей и знакомых-соотечественников, кто хотел бы получить российский паспорт НИ ОДИН не согласен отказаться от имеющегося гражданства. Из чего следует, что новый закон с таким требованием вряд ли будет работать.

С уважением,

Виталий и Лариса









Уважаемый Константин Федорович!

Огромное спасибо Вам за плодотворную работу! За то, что своим примером показываете как надо доводить начатое до конца! Я Максим Стифатов, уроженец Свердловской области, РСФСР, в данный момент проживаю на Украине, сын военнослужащего, переехавшего по службе на Украину при СССР, сам в прошлом военнослужащий, офицер, службу оставил еще в 2004 году, видя хаос и полнейшее отсутствие перспектив у государства Украина, где ни мои навыки, ни мое стремление и желание жить и работать на благо, никому были не нужны.

К сожалению, вся та ситуация привела к катастрофе и фактическому развалу государства. Очень внимательно слежу за событиями в России, целью и мечтой моей жизни является служение России – моей Родины!

Обращаюсь к Вам, зная, что Вы настоящий патриот и эффективный руководитель! С просьбой доказать мне свою преданность и любовь к России, на любой работе, в любом регионе. Сейчас в столь нелегкое время, мы должны объединив усилия доказать свою максимальную эффективность и пользу. О себе могу сказать, поддерживаю здоровый образ жизни, имею два высших образования, есть опыт работы в силовых структурах, также имеется существенный опыт политической и общественной деятельности! Более подробно о своих проектах и другой информации могу изложить в следующем письме!

С уважением Максим Стифатов









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