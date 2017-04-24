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Детали
Таджуддин: в муфтияте нет ни одного имама-ваххабита
|28.03.2017 16:09:20
Проповеди ваххабитов исключены в мечетях, которые находятся в ведении Центрального духовного управления мусульман России, , заявил муфтий Талгат Таджуддин
«Я могу говорить за Центральное духовное управление мусульман России: ни одного имама-ваххабита ни в одной из двух тысяч общин нет», – заверил муфтий во время лекции в филиале Российского государственного социального университета в Уфе.
Таджуддин назвал подготовку российских кадров духовенства важнейшим вопросом, отметив, что если своевременно не подготовить имамов для всех российских мечетей, то в них проникнут те, кто вернулся из-за границы и получает оттуда подпитку радикальными и экстремистскими идеями.
По словам Таджуддина, решить проблему нехватки высококвалифицированных кадров поможет открытие Болгарской исламской академии, рассчитанной на 100-120 человек.
Он рассказал, что во всех мечетях ЦДУМ работают воскресные школы, где изучаются основы арабского языка, правила чтения Корана и обряды.
Муфтий также указал на важность взаимодействия с епархиями.