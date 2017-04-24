Порошенко намерен бороться с двойным гражданством: причины и возможные последствия

28.03.2017 15:50:56

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О гражданстве Украины» относительно реализации права изменить гражданство» (регистр. № 6175). Его целью, как сказано в пояснительной записке, являются совершенствование механизма прекращения гражданства Украины в случае добровольного приобретения гражданином Украины гражданства другого государств, а также предотвращение случаев двойного гражданства.





Для справки. Законопроектом предусматривается внести изменения в закон «О гражданстве Украины», по которым:





1) гражданин Украины, который добровольно получил гражданство другого государства, считается таким, кто намерен сменить гражданство и дал согласие на прекращение гражданства Украины (изменения в статью 19);





2) лицо, которое приобрело гражданство Украины по территориальному происхождению, обязано в течение месяца вернуть паспорт иностранного государства в уполномоченные органы этого государства, а также в десятидневный срок письменно сообщить уполномоченный орган Украины о возвращении паспорта иностранного государства (изменения в статьи 8 – 10);





3) предлагается установить такие дополнительные основания для потери гражданства Украины: использование гражданином Украины избирательного или иного права, которое ей предоставляет иностранное гражданство, что может подтверждаться данными публичных реестров государственных органов, органов местного самоуправления иностранных государств, документами, предоставленными такими органами; использование гражданином Украины паспорта иностранного государства во время выезда из Украины или въезда на Украину;





4) уточняется, что основанием для потери гражданства Украины является приобретение лицом гражданства Украины вследствие обмана, предоставления неправдивых сведений или фальшивых документов и т.п.;





5) исключается положение о признании независимой от лица причиной неполучения документа о прекращении иностранного гражданства такого обстоятельства, как стоимость оформления прекращения иностранного гражданства;





6) граждане Украины, которые на день вступления в силу закона будут иметь паспорта иностранных государств, обязаны в течение шести месяцев принять меры по прекращению иностранного гражданства. Невыполнение таких обязательств признается основанием для потери гражданства Украины (см. Приложение).





Свой законопроект президент Петр Порошенко обозначил как неотложный, поэтому он, скорее всего, может быть рассмотрен уже на очередной пленарной неделе Верховной Рады, которая начнется 4 апреля.





Выводы и комментарии.





1. В соответствии со статьей 4 Конституции Украины, в стране действует «единое гражданство», основания для приобретения и выхода из которого определяются законом. В то же время законодательством Украины прямого запрета на двойное гражданство не установлено.





Для справки. Принцип «единого гражданства» детализируется в статье 2 закона «О гражданстве Украины», где указано, что «принцип единого гражданства – гражданства государства Украина, исключает возможность существования гражданства административно-территориальных единиц Украины. Если гражданин Украины приобрел гражданство (подданство) другого государства или государств, то в правовых отношениях с Украиной он признается лишь гражданином Украины. Если иностранец приобрел гражданство Украины, то в правовых отношениях с Украиной он признается только гражданином Украины».





2. Действующее украинское законодательство также не предусматривает лишения гражданства. Закон «О гражданстве Украины» регламентирует основания прекращения гражданства или его потери в случае «добровольного приобретения гражданином Украины гражданства другого государства, если на момент такого приобретения он достиг совершеннолетия» (статья 19).





3. Президентским законопроектом предлагается установить целый ряд дополнительных оснований для потери гражданства Украины. К ним, как отмечалось выше, в частности, отнесены, случаи, когда гражданин Украины принял участие в выборах или ином голосовании как гражданин другого государства либо использовал другой паспорт, чтобы попасть на Украину или выехать из Украины. Кроме того, основаниями для потери гражданства Украины и отмены решений об оформлении приобретения гражданства Украины считаются: сокрытие любого существенного факта, при наличии которого лицо не может приобрести гражданство Украины, или существенное нарушение установленного законодательством порядка приобретения гражданства Украины.





4. Между тем ни в законе «О гражданстве Украины», ни в других законодательных актах, ни в самом президентском законопроекте не дается определение термина «любой существенный факт». Это же касается и определения «существенное нарушение порядка приобретения гражданства Украины».





5. Кроме того, указанные основания предполагается применять в двух правовых процедурах: 1) потери гражданства Украины, юридическим фактом которого должно быть издание соответствующего указа Президента Украины и 2) отмены органом исполнительной власти решения об оформлении приобретения гражданства Украины. Однако закон «О гражданстве Украины» различает понятия «прекращение гражданства Украины» (одной из разновидностей которого является утрата гражданства) и «отмена решения об оформлении приобретения гражданства Украины». Хотя юридические последствия утраты гражданства и отмены решения об оформлении приобретения гражданства фактически одинаковы – соответствующее лицо перестает быть гражданином Украины.





6. Следует отметить, что содержащиеся в законопроекте положения не соответствуют Европейской конвенции о гражданстве, поскольку в результате их применения соответствующее лицо может стать лицом без гражданства. Ведь, согласно положениям законопроекта, основанием для отмены решения об оформлении приобретения гражданства Украины является не наличие у лица иного гражданства, а невыполнение установленных законом требований.





7. Таким образом, внесенный президентом законопроект нарушает не только Конституцию Украины, которая не предполагает автоматического лишения гражданства, но и международные обязательства страны. Это результат очередного пиар-хода Петра Порошенко, который откровенно подыгрывает части населения, негативно воспринявшего информацию о наличии нескольких паспортов у многих украинских чиновников.





Для справки. Тема наличия нескольких гражданств резко обострилась после громкого ареста и отстранения от должности главы Государственной фискальной службы Романа Насирова который оказался обладателем (кроме украинского) британского, венгерского и, возможно, израильского паспортов. По некоторой информации, иностранные гражданства имеют также более ста депутатов Верховной Рады.





8. Кроме попыток поднять свой рейтинг на фоне неприглядной истории с Романом Насировым (тот, как известно, до последнего времени считался приближенным к команде президента), Порошенко рассчитывает на время переключить внимание от других острых проблем, прежде всего связанных с блокадой Донбасса. Также президент, скорее всего, рассчитывает получить дополнительный рычаг давления на многих народных депутатов, которых в перспективе можно будет обвинить в нарушении законодательства о гражданстве.





9. Если же говорить о государственных чиновниках, то президентский законопроект практически их не затрагивает. Ведь уже действующий закон «О государственной службе» прямо запрещает лицам, имеющим второе гражданство, занимать должности в органах государственной власти (статья 19). Если уже работающий госслужащий получит паспорт другой страны, это является для него основанием для прекращения госслужбы (статья 84).





10. Не исключено, что на Банковой и не рассчитывают на принятие президентского законопроекта о внесении изменений в закон о гражданстве, а намерены лишь пошантажировать депутатов парламента, в т.ч. и партнеров по коалиции. В таком случае в окружении президента могут удовлетворится пиаром в духе «мы-то стараемся, а вот депутаты что творят…».





11. Если же законопроект будет принят, то этот шаг чреват многими последствиями. Во-первых, может усилится дополнительное напряжение и противостояние в украинской власти. Ведь после принятия законопроекта президенту Порошенко потребуются показательные жертвы из числа депутатов и высокопоставленных чиновников — для закрепления пиар-эффекта. Во-вторых, многие соотечественники за границей, поставленные перед необходимостью жесткого выбора, откажутся именно от украинского паспорта. В-третьих, очень серьезное напряжение может возникнуть в приграничных регионах Украины, многие жители которых имеют иностранные паспорта.





12. Президентский законопроект особенно ударит по двум областям – Закарпатской и Черновицкой. В Закарпатье, как сообщалось ранее, более 100 тысяч жителей имеют венгерские паспорта (см. 43.doc от 24 марта). В Береговском районе доля совершеннолетних украинцев, имеющих паспорт Венгрии, составляет практически 100%. В Черновицкой области, по некоторым данным, от 70 до 90 тысяч граждан имеют румынское гражданство (Румыния не разглашает данные об украинских гражданах, получивших ее паспорта). Всего на Украине насчитывается около 150 тысяч граждан, которые называют себя румынами, а румынский язык считают родным. Во время переписи 2001 года 92% населения Герцаевского района Буковины заявили, что их родной язык – румынский.





13. Это означает, что в случае принятия президентского законопроекта о внесении изменений в закон о гражданстве жители целых населенных пунктов и даже районов некоторых приграничных областей Украины могут быть лишены украинского гражданства. Ведь сложно представить, что этнические венгры или румыны, проживающие на Украине, откажутся от имеющихся у них венгерских или румынских паспортов.





14. Отдельно здесь следует затронуть и вопрос Крыма. В случае принятия предлагаемых президентом Порошенко изменений в закон о гражданстве возникнут проблемы у тех граждан полуострова, которые после вхождения полуострова в состав России оставили у себя украинские паспорта. Ведь теперь, чтобы оставаться гражданами Украины, они должны будут доказывать, что получили гражданство РФ недобровольно.

Приложение.

Проект № 6175

Вноситься Президентом України





З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України "Про громадянство України"

щодо реалізації права змінити громадянство





Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:





І. Внести до Закону України "Про громадянство України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 13, ст. 65 із наступними змінами) такі зміни:





1. Абзац тринадцятий частини першої статті 1 викласти в такій редакції:





"незалежна від особи причина неотримання документа про припинення іноземного громадянства – невидача особі, в якої уповноважені органи держави її громадянства (підданства) прийняли клопотання про припинення іноземного громадянства (підданства), документа про припинення громадянства (підданства) у встановлений законодавством іноземної держави термін (за винятком випадків, коли особі було відмовлено у припиненні громадянства (підданства) чи протягом двох років від дня подання клопотання, якщо термін не встановлено, або відсутність у законодавстві іноземної держави процедури припинення її громадянства за ініціативою особи чи якщо така процедура не здійснюється".





2. Частину восьму статті 8 викласти в такій редакції:





"Особа, яка набула громадянство України і подала декларацію про відмову від іноземного громадянства, зобов'язується у місячний строк повернути паспорт іноземної держави до уповноважених органів цієї держави та письмово повідомити у десятиденний строк уповноважений орган України про повернення паспорта іноземної держави. Вимога про взяття зобов'язання повернути паспорт іноземної держави не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні. Такі особи подають свої паспортні документи іноземної держави до уповноваженого органу України. У цьому разі уповноважений орган України вживає в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, заходів для повернення паспортних документів іноземної держави до уповноважених органів іноземної держави".





3. Частину шосту статті 9 викласти в такій редакції:





"Особа, яка набула громадянство України і подала декларацію про відмову від іноземного громадянства, зобов'язується у місячний строк повернути паспорт іноземної держави до уповноважених органів цієї держави та письмово повідомити у десятиденний строк уповноважений орган України про повернення паспорта іноземної держави. Вимога про взяття зобов'язання повернути паспорт іноземної держави не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні. Такі особи подають свої паспортні документи іноземної держави до уповноваженого органу України. У цьому разі уповноважений орган України вживає в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, заходів для повернення паспортних документів іноземної держави до уповноважених органів іноземної держави".





4. Частину сьому статті 10 викласти в такій редакції:





"Особа, яка набула громадянство України і подала декларацію про відмову від іноземного громадянства, зобов'язується у місячний строк повернути паспорт іноземної держави до уповноважених органів цієї держави та письмово повідомити у десятиденний строк уповноважений орган України про повернення паспорта іноземної держави. Вимога про взяття зобов'язання повернути паспорт іноземної держави не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні. Такі особи подають свої паспортні документи іноземної держави до уповноваженого органу України. У цьому разі уповноважений орган України вживає в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, заходів для повернення паспортних документів іноземної держави до уповноважених органів іноземної держави".





5. У частині першій статті 19:





1) у пункті 1:





після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:





"Громадянин України, який добровільно набув громадянство іншої держави, вважається таким, що виявив намір змінити громадянство та надав згоду на припинення громадянства України".





У зв'язку з цим абзаци третій – сьомий вважати відповідно абзацами четвертим – восьмим;

доповнити абзацом дев'ятим такого змісту:





"Положення абзаців четвертого – восьмого цього пункту не застосовуються, якщо громадянин України скористався виборчим або іншим правом, яке йому надає іноземне громадянство, чи виконав обов'язки, які на нього покладає іноземне громадянство, що може підтверджуватися даними публічних реєстрів державних органів, органів місцевого самоврядування іноземних держав, інформацією, розміщеною на офіційних веб-сайтах, в офіційних друкованих виданнях державними органами, органами місцевого самоврядування іноземних держав, та/або документами, наданими такими органами, чи скористався на території України або під час виїзду з України, або в’їзду в Україну паспортним документом іноземної держави, що зафіксовано посадовою чи службовою особою Державної прикордонної служби України або іншого державного органу України";





2) пункт 2 викласти в такій редакції:





"2) набуття особою громадянства України на підставі статті 9 цього Закону внаслідок обману, свідомого подання неправдивих відомостей або фальшивих документів, приховування будь-якого суттєвого факту, за наявності якого особа не може набути громадянства України, або з суттєвим порушенням встановленого законодавством про громадянство України порядку набуття громадянства України";





3) доповнити пунктами 4 і 5 такого змісту:





"4) використання особою, яка набула громадянство України, виборчого або іншого права, яке їй надає іноземне громадянство, або виконання обов'язків, які на неї покладає іноземне громадянство, що може підтверджуватися даними публічних реєстрів державних органів, органів місцевого самоврядування іноземних держав, інформацією, розміщеною на офіційних веб-сайтах, в офіційних друкованих виданнях державними органами, органами місцевого самоврядування іноземних держав, та/або документами, наданими такими органами; використання особою, яка набула громадянство України, паспортного документа іноземної держави на території України або під час виїзду з України, або в’їзду в Україну, що зафіксовано посадовою чи службовою особою Державної прикордонної служби України або іншого державного органу України;





5) невиконання особою, яка набула громадянство України на підставі статті 9 цього Закону, встановленої для неї цим Законом вимоги щодо подання протягом двох років до уповноваженого органу України виданого уповноваженим органом іноземної держави документа про припинення іноземного громадянства у випадку, якщо незалежні від особи причини неотримання такого документа відсутні, або вимоги щодо подання до уповноваженого органу України декларації про відмову від іноземного громадянства у випадку, якщо така особа, маючи всі передбачені законодавством іноземної держави підстави для отримання документа про припинення іноземного громадянства, з незалежних від неї причин не може протягом двох років отримати його, або вимоги про повернення паспорта іноземної держави до уповноважених органів цієї держави та/або про письмове повідомлення уповноваженого органу України про повернення паспорта іноземної держави, або вимоги про подання свого паспортного документа іноземної держави до уповноваженого органу України для здійснення заходів для його повернення до уповноважених органів іноземної держави".





6. Частину першу статті 21 викласти в такій редакції:





"Рішення про оформлення набуття громадянства України скасовується:





якщо особа набула громадянство України відповідно до статті 8 або 10 цього Закону шляхом обману, внаслідок подання свідомо неправдивих відомостей або фальшивих документів, приховування будь-якого суттєвого факту, за наявності якого особа не може набути громадянство України, або з суттєвим порушенням встановленого законодавством про громадянство України порядку набуття громадянства України;





якщо особа, яка набула громадянство України на підставі статті 8 або 10 цього Закону, не виконала встановленої для неї цим Законом вимоги про подання протягом двох років до уповноваженого органу України виданого уповноваженим органом іноземної держави документа про припинення іноземного громадянства у випадку, якщо незалежні від особи причини неотримання такого документа відсутні, або вимоги щодо подання до уповноваженого органу України декларації про відмову від іноземного громадянства у випадку, якщо така особа, маючи всі передбачені законодавством іноземної держави підстави для отримання документа про припинення іноземного громадянства, з незалежних від неї причин не може протягом двох років отримати його, або вимоги про повернення паспорта іноземної держави до уповноважених органів цієї держави та/або про письмове повідомлення уповноваженого органу України про повернення паспорта іноземної держави, або вимоги про подання свого паспортного документа іноземної держави до уповноваженого органу України для здійснення заходів для його повернення до уповноважених органів іноземної держави".





7. Частину першу статті 24 доповнити пунктом 7-1 такого змісту:





"7-1) здійснює в установленому порядку заходи з повернення паспортних документів іноземних держав до уповноважених органів відповідних іноземних держав".





8. Частину першу статті 25 доповнити пунктом 10-1 такого змісту:





"10-1) здійснюють в установленому порядку заходи з повернення паспортних документів іноземних держав до уповноважених органів відповідних іноземних держав".





9. Розділ VI "Прикінцеві положення" доповнити пунктом 1-1 такого змісту:





"1-1. Громадяни України, які на день набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про громадянство України" щодо реалізації права змінити громадянство" мають паспортні документи іноземних держав, зобов'язані протягом шестимісячного строку з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про громадянство України" щодо реалізації права змінити громадянство" здійснити заходи щодо припинення іноземного громадянства та подати свої паспортні документи іноземних держав до уповноважених органів України для здійснення цими органами в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України, заходів із повернення паспортних документів іноземних держав до уповноважених органів відповідних іноземних держав.





У разі невиконання таких зобов’язань громадянами України, які набули громадянство України відповідно до статті 8 або 10 цього Закону, рішення про оформлення набуття ними громадянства України скасовується в порядку, передбаченому цим Законом. Невиконання таких зобов’язань іншими громадянами України, в тому числі тими, які набули громадянство відповідно до статті 9 цього Закону, є підставою для втрати громадянства України відповідно до цього Закону".





ІІ. Прикінцеві положення





1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.





2. Запропонувати Президентові України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.





3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців із дня набрання чинності цим Законом:

визначити порядок здійснення уповноваженими органами України заходів із повернення паспортних документів іноземних держав до уповноважених органів іноземних держав у випадках, що передбачені Законом України "Про громадянство України";

забезпечити приведення міністерствами їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.





Голова Верховної Ради України





Эксперты Института стран СНГ





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