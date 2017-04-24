За «угрозу стабильному состоянию государства и общества» в Казахстане хотят ввести смертную казнь и лишать гражданства

28.03.2017 11:34:28

Министерство юстиции Республики Казахстан подготовило и предложило поправки в Уголовный кодекс, среди которых есть статья, предполагающая максимально суровое наказание за нанесение ущерба интересам страны.





Предлагаемая статья - 184-1 «Причинение тяжкого вреда жизненно важным интересам Республики Казахстан, а равно создание угрозы существования и стабильному состоянию государства и общества». Совершивших такое преступление Минюст предлагает наказывать лишением свободы на срок от 15 до 20 лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью, с конфискацией имущества и лишением гражданства. Предлагаемые поправки уже вызвали резко негативную реакцию в обществе.





Впрочем, в списке поправок значится, что лишение гражданства с одновременной конфискацией имущества и длительным сроком уголовного наказания вплоть до смертной казни будет предусмотрено:





- За посягательство на жизнь первого президента Казахстана;





- За наёмничество, куда входят как вербовка людей для участия в вооружённых конфликтах за пределами страны, так и участие в них, а также за создание баз и лагерей боевиков на территории Казахстана и за его пределами;





- За действия, направленные на изменения решений государственных органов и международных институтов, ведущих к осложнению международных отношений;





- За финансовую, имущественную и информационную помощь лицам и организациям, признанным в Казахстане террористическими, экстремистскими;





- За нападение на здания, сооружения, средства сообщения и связи или их захват;





- За захват заложников;





- За угон воздушных и водных судов, а также железнодорожных подвижных составов и так далее.

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