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Рубрика / Безопасность
За «угрозу стабильному состоянию государства и общества» в Казахстане хотят ввести смертную казнь и лишать гражданства
|28.03.2017 11:34:28
Министерство юстиции Республики Казахстан подготовило и предложило поправки в Уголовный кодекс, среди которых есть статья, предполагающая максимально суровое наказание за нанесение ущерба интересам страны.
Предлагаемая статья - 184-1 «Причинение тяжкого вреда жизненно важным интересам Республики Казахстан, а равно создание угрозы существования и стабильному состоянию государства и общества». Совершивших такое преступление Минюст предлагает наказывать лишением свободы на срок от 15 до 20 лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью, с конфискацией имущества и лишением гражданства. Предлагаемые поправки уже вызвали резко негативную реакцию в обществе.
Впрочем, в списке поправок значится, что лишение гражданства с одновременной конфискацией имущества и длительным сроком уголовного наказания вплоть до смертной казни будет предусмотрено:
- За посягательство на жизнь первого президента Казахстана;
- За наёмничество, куда входят как вербовка людей для участия в вооружённых конфликтах за пределами страны, так и участие в них, а также за создание баз и лагерей боевиков на территории Казахстана и за его пределами;
- За действия, направленные на изменения решений государственных органов и международных институтов, ведущих к осложнению международных отношений;
- За финансовую, имущественную и информационную помощь лицам и организациям, признанным в Казахстане террористическими, экстремистскими;
- За нападение на здания, сооружения, средства сообщения и связи или их захват;
- За захват заложников;
- За угон воздушных и водных судов, а также железнодорожных подвижных составов и так далее.