XX Юбилей Института стран СНГ

Константин Затулин получил высокую награду от московского муфтия

Запись пресс-конференции Константина Затулина

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Рубрика / Безопасность

За «угрозу стабильному состоянию государства и общества» в Казахстане хотят ввести смертную казнь и лишать гражданства


28.03.2017 11:34:28
Министерство юстиции Республики Казахстан подготовило и предложило поправки в Уголовный кодекс, среди которых есть статья, предполагающая максимально суровое наказание за нанесение ущерба интересам страны.

Предлагаемая статья - 184-1 «Причинение тяжкого вреда жизненно важным интересам Республики Казахстан, а равно создание угрозы существования и стабильному состоянию государства и общества». Совершивших такое преступление Минюст предлагает наказывать лишением свободы на срок от 15 до 20 лет, либо пожизненным лишением свободы, либо смертной казнью, с конфискацией имущества и лишением гражданства. Предлагаемые поправки уже вызвали резко негативную реакцию в обществе.

Впрочем, в списке поправок значится, что лишение гражданства с одновременной конфискацией имущества и длительным сроком уголовного наказания вплоть до смертной казни будет предусмотрено:

- За посягательство на жизнь первого президента Казахстана;

- За наёмничество, куда входят как вербовка людей для участия в вооружённых конфликтах за пределами страны, так и участие в них, а также за создание баз и лагерей боевиков на территории Казахстана и за его пределами;

- За действия, направленные на изменения решений государственных органов и международных институтов, ведущих к осложнению международных отношений;

- За финансовую, имущественную и информационную помощь лицам и организациям, признанным в Казахстане террористическими, экстремистскими;

- За нападение на здания, сооружения, средства сообщения и связи или их захват;

- За захват заложников;

- За угон воздушных и водных судов, а также железнодорожных подвижных составов и так далее.
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