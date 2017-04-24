Украинская «дочка» Сбербанка досталась сыну Гуцериева

28.03.2017 10:51:27

Сбербанк продал свою украинскую «дочку» сыну Михаила Гуцериева. Покупателями выступил консорциум, куда вошли латвийский Norvik Banka и белорусская компания, название которой не уточняется. Однако отмечается, что она принадлежит гражданину Великобритании Саиду Гуцериеву, сыну российского предпринимателя Михаила Гуцериева, владельцу «Русснефти».





Сообщения о сделке появились на сайтах латвийской финансовой организации и Сбербанка. Известно, что закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2017-го.





Сбербанк сообщает, что сделка будет закрыта после получения одобрений продажи со стороны финансовых и антимонопольных регуляторов, в том числе в Латвии и на Украине. «Надеемся, что решение о продаже нашего дочернего банка будет способствовать разблокированию его офисов и возобновлению нормальной работы, что позволит клиентам банка продолжать беспрепятственно пользоваться услугами одного из самых стабильных и эффективных банков в Украине», — говорится в заявлении Сбербанка.





Norvik Banka объявил, что в инвестиционном консорциуме участвует глава этого кредитного учреждения — бизнесмен Григорий Гусельников, который также является гражданином Великобритании. Как отмечает «Интерфакс», в сообщении латвийского банка не приводится информации о родственных связях мажоритарного акционера сделки Михаила Гуцериева, однако отмечается, что он окончил Харроу и Оксфорд, а также работал в Glencore.





«Приобретаемый банк имеет прекрасную инфраструктуру: в его платформу предыдущим собственником — российским Сбером — были вложены сотни миллионов долларов. Это солидное основание для развития и качественного роста проекта», — приводит слова Гуцериева пресс-служба Norvik Banka.





«Сбербанк Украина» занимает четвертое место по размеру активов в банковской системе страны. Григорий Гусельников вел переговоры со Сбербанком и ранее, но тогда продавец мог диктовать свои условия, и сделка не состоялась, пишет газета «Коммерсантъ». Стоимость объявленной сделки неизвестна. Ранее потенциальные покупатели оценивали украинскую «дочку» Сбербанка в 450-680 млн долларов. По данным издания, Григорий Гусельников через Norvik Banka приобретет 45%, Саид Гуцериев — 55%.





24 марта газета «Коммерсантъ» сообщила о том, что Сбербанк с мая 2016 года пытался продать свои украинские активы. Однако сделка якобы сорвалась на уровне президента Украины из-за завышенной стоимости принадлежащей ему липецкой кондитерской фабрики Roshen. На следующий день Сбербанк назвал детали переговоров домыслами, при этом отметил, что действительно изучает возможности продажи бизнеса на Украине.





15 марта Национальный банк Украины объявил о введении санкций в отношении «дочек» российских банков, объяснив это необходимостью сохранения финансовой стабильности в стране и стремлением не допустить вывода капитала за пределы страны.





С начала марта работа Сбербанка на Украине была фактически заблокирована из-за действий радикалов. Накануне в украинской партии «Национальный корпус» заявили, что откроют доступ к отделениям российских банков, чтобы вкладчики забрали деньги, а затем начнут «еще более жесткую блокаду» всех офисов финансовой организации в стране.





На прошлой неделе о причинах ухода с украинского рынка рассказал глава Сбербанка Герман Греф: «Ни министерство внутренних дел, никакие другие правоохранительные структуры не пресекают абсолютно беззаконную деятельность этих незаконных вооруженных формирований. И, конечно, когда это сочетается еще с таким дискриминационным решением, как запрет на движение межбанковских кредитов между Россией и Украиной, все это создает достаточно серьезную ситуацию давления на нашу деятельность в Украине».





Почему среди покупателей Сберанка на Украине оказался именно Саид Гуцериев, не сообщается. Однако известно, что у его отца давние хорошие отношения с Германом Грефом. Именно к нему Гуцериев обратился за помощью в Лондоне, когда бизнесмен бежал из России после обвинений в неуплате налогов и незаконном предпринимательстве.





«Система» Владимир Евтушенков помогли Гуцериеву выйти из опалы, вернуться и восстановить бизнес. А в апреле прошлого года сообщалось, что Гуцериев-старший благодаря совету Грефа заработал огромное состояние. Позже он отблагодарил Грефа, достроив к Олимпиаде в Сочи принадлежащий Сбербанку горнолыжный курорт, возведение которого провалил Ахмет Билалов.





Вы сможете оставить сообщение, если авторизуетесь.