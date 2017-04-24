Сбербанк продаст свой украинский финбизнес консорциуму инвесторов

28.03.2017 10:43:20

В Сбербанке сообщили о готовности руководства кредитной организации продать бизнес на Украине консорциуму иностранных инвесторов. В частности, покупателями 100-процентного пакета акций украинской дочерней структуры Сбербанка выступят белорусская инвесткомпания (название которой пока не разглашается) и латвийский банк Norvik Bank.





Участники сделки подписали соглашение о реализации активов Сбербанка на Украине в минувший понедельник, сообщили деловые издания. Закрытие сделки запланировано на конец первого полугодия этого года. Сделка будет окончательно реализована после ее одобрения антимонопольными ведомствами Латвии и Украины. В пресс-центре Сбербанка подтвердили готовность руководства кредитной организации продать свой украинский бизнес и выразили надежду, что офисы его дочерней структуры смогут продолжить работу по обслуживанию местных жителей.





Напомним, в Сбербанке прокомментировали намерение Киева ввести санкции в отношении дочерних структур российских банков на Украине после того, как госбанк принял решение начать обслуживание жителей самопровозглашенных республик Донбасса.

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