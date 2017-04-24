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Рубрика / Религия
Оккупационные силы ставят на детей и молодежь
|28.03.2017 09:47:38
Нельзя игнорировать тот факт, что на состоявшейся 26 марта массовой репетиции антигосударственной революции в крупнейших городах России, основной ее костяк составили дети, школьники и студенты, которым, как мы видим, безразличны и к тому, что их вожак Навальный выступает против российского статуса Крыма ( фактически, за оккупацию страны) и к вере отеческой и к самой Родине . Такая молодежь, конечно же, не будет защищать свою страну, но ещё и с цветами выйдет встречать войска НАТО, заброшенные в Прибалтику, а в виде частных военных кампаний ? в Малороссию, для нападения на Россию.
Сторонники «секулярных ценностей» замалчивают тот факт, что вербовка молодежи ведется Навальным под антицерковными лозунгами, ибо, убив веру, убивают и патриотизм. Ключевой участник воскресных навальных шабашей Леонид Волков начал свою карьеру предателя Родины с организации митинга против восстановления храма св. Екатерины в Екатеринбурге.
Вспомним, как элитные либералы борются с «Основами православной культуры» в школах. Они сделали все для того, чтобы вчера дети оказались на баррикадах Навального. Примечательно, что в Екатеринбурге дети скакали под лозунгом «Кто не скачет, тот медведь!». Идейно эти действа готовили «Ельцин-центр», мэр Ройзман, американское консульство, давно кующие уральский сепаратизм и пытающиеся сделать из Екатеринбурга майданную столицу. Перед этим школьники-скакуны совершили кощунство ? переодевшись в священнические одежды, скакали в храме Спаса на Крови, глумясь над св. Царственными мучениками. А прямо перед скаканием в Екатеринбурге «Россия-24» показала сюжет против духовника Натальи Поклонской иеросхмонаха Сергия (Романова) за то, что он показал екатеринбургским школьникам чин отчитки от бесов. Батюшка спасал детей от майдана и за это «получил» от «элитных либералов».
В Питере на майдане скакали те, кто ходит на сборища против возвращения Церкви Исаакиевского Собора. В Москве те, кто выступает против строительства православных храмов в новых районах.
Одновременно в компрадорских СМИ началась истерика против федерального закона о возвращении Церкви храмов и монастырей. Врагам России не нравится передача Русской Церкви пустых костелов и кирх в Калининградской области. Они прекрасно понимают ,что здоровая монополия Православия ? это гарантия русской идентичности российской земли. Вот и вопят про новоделы, чтобы отторгнуть ее от России,скрывая истинную цель своих выпадов.!
Ныне любые секуляристкие призывы ? это антироссийские призывы. Все храмы и монастыри, включая Исаакиевский Собор, храм Спаса на Крови,Кремлевские Соборы, должны быть возвращены Русской Православной Церкви, «Основы православной культуры» ? введены с первого по 11-ый класс! Только плодотворное сотрудничество Церкви и государственно- патриотических сил, их миссионерское и политическое наступление спасет нашу молодежь от ада безбожия и революции. Спасет Россию!
Валентин Лебедев, председатель Союза православных граждан