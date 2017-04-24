О силах мира и вражды на Украине

27.03.2017 13:40:20

На Украине на 2 апреля назначено действо, именуемое «молитвой за победу над агрессором». Его проанонсировал Денисенко с трибуны Верховной рады, призвав «киевский патриархат», униатов, протестантские конфессии «объединиться в молитве». Особое обращение опубликовано и на сайте филаретовцев.





На Украине можно наблюдать, с позволения сказать, молитвы, когда на майданах у известных памятников, не имеющих отношения к какой-либо религии, собирается толпа «патриотов», в основном одетых в камуфляж и со знаменами «Правого сектора»*, «Свободы». Они представляют собой митинги с участием лиц в церковном облачении, в завершении которых исполняются гимн Украины и «патриотические» песни. Самые настоящие «патриотические» шабаши! И состав их участников – неизменный: филаретовцы, униаты, римо-католики и предводители протестантских сект. Они всегда собираются вместе, когда нужно показать массовость и поддержать один другого.





Но тональность задают филаретовцы из структуры, не признанной ни одной канонической православной церковью. Против кого «дружат» руководители и члены всех этих организаций, подписавшихся под обращением Денисенко?





Ответ содержится в одном из его последних интервью: «Почему идет война на Донбассе, а не в Галиции?.. А потому что в Галичине и Украинская православная церковь Киевского патриархата, и Грекокатолическая церковь стоят на патриотических позициях. И там агрессору нечего делать. А вот на востоке, где царит Московский патриархат, то есть чужая церковь, там благоприятные условия для нападения на эту часть Украины». Вот так разделяет Украину на «киевскую» и «московскую» Денисенко и его подельники во власти, продолжающие лелеять мечту о т. н. поместной церкви.





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Любой ценой они стремятся получить от Константинопольского патриарха Варфоломея т.н. автокефалию. По одиночке и кучками всё ездят и ездят разного рода свидомые деятели в стамбульский квартал Фанар. И после каждого такого заезда в украинских СМИ звучат победные реляции – мол, Константинополь с нами, патриарх Варфоломей поддерживает украинскую государственность и украинскую церковь.





Вот недавно и премьер Гройсман смотался. На сайте Кабмина Украины появилось сообщение об очередной почти уже перемоге. С ссылкой на якобы слова Варфоломея: «Мы молимся за то, чтобы украинский народ объединился в одной Церкви. Материнская церковь Константинополя поможет вам получить такую объединенную церковь. Мы можем быть оптимистами относительно будущего». Вот только в пресс-релизе Константинопольского патриархата, специально подготовленном по итогам визита Гройсмана, нет подтверждения этим словам…





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И судя по всему, дождаться какого-либо внятного ответа Фанара киевскому режиму не суждено. Поэтому и затеваются вот такие пропагандистские акции о победе над «врагом», которым для них, по сути, является большая часть населения Украины, т. к. именно они и являются верными канонической УПЦ МП, самой «чужой» для Денисенко и К°. И в этом человеконенавистническом стремлении с лидером раскольников солидарны униаты, римо-католики и протестанты, поставившие свои подписи под обращением.





С Денисенко и возглавляемой им структурой, как говорится, все ясно. Это тот самый человек, амбиции которого и стали основной причиной ухода его приверженцев за церковную ограду. Можно сказать, что филаретовский раскол стал и одной из причин трагического разделения украинского общества, и одной из причин гражданской войны Украины с Донбассом.





Среди подписавших призыв к «молитве» о продолжении гражданской войны есть Виталий Скомаровский - епископ-ординарий Луцкий, апостольский администратор Киевско-Житомирской диацезии, генеральный секретарь конференции римско-католических епископов Украины.





А ведь начальник пана Скомаровского – папа Франциск – без обиняков называет т. н. АТО братоубийственным конфликтом. Такова, по всей видимости, официальная линия Ватикана. И поэтому под обращением нет подписи кардинала Клаудио Гуджеротти - апостольского нунция на Украине. Остальные подписанты, с позволения сказать, документа – руководители религиозных конфессий, зарегистрированных на Украине.





Сложно поверить в то, что католический епископ Луцка позволил себе иметь частное мнение. Скорее, именно так и выглядит иезуитская политика Ватикана: поддерживаем не официально, а реально.





Этот принцип объясняет и политику униатов. Их архиепископ Святослав Шевчук тоже призывает «молиться за победу над агрессором». Хорошо, хоть «патриархом» перестал себя называть. Несмотря на слова папы римского о том, что миссия унии исчерпала себя, а об этом он сказал во время встречи с патриархом Кириллом в Гаване, Ватикан продолжает поддержку грекокатоликов на Украине. Более того, на востоке нынешней Украины усиливается их совместная прозелитская деятельность.





Известно, что исторически Ватикан в таких вопросах руководствуется своими интересами, что дает более чем реальный повод подозревать его адептов в использовании гуманитарного кризиса в Донбассе для навязывания населению собственных религиозных убеждений.





Известно и то, что т. н. добровольческие батальоны, уничтожающие Донбасс и убивающие там людей, в основном состоят из униатов и «окормляются» униатскими капелланами. А тем жителям Донбасса, кто выжил в аду гражданской войны, предлагается гуманитарная помощь по программе «Папа для Украины», осуществляемая униатами. Постоянно в войсках, привлеченных Киевом к проведению антинародной террористической операции, «несут службу» свыше 200 представителей «киевского патриархата» и более 120 священников-униатов. Католиков – единицы.





А зачем им быть там, если есть подручные филаретовцы и униаты.





Не так давно Денисенко в интервью изданию «Фокус» заявлял о желании объединиться с униатами: «Мы не против объединиться и с грекокатоликами, но не можем этого делать вне диалога между Константинополем и Римом».





Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий с горечью говорит: «В девяностые годы прошлого столетия Господь сподобил нас терпеть от христиан, именующих себя грекокатоликами, которые цинично и жестоко изгоняли наших верных из храмов, нанося им моральные и физические оскорбления. Раны от этих оскорблений в некоторых местах кровоточат и доныне. Сегодня мы снова страдаем за хранение единства нашего земного Отечества – Украины. Нас поносят, на нас клевещут, а мы молимся, чтобы Господь послал мир на нашу землю».





«Украинская Православная Церковь не только молится, но и трудится для того, чтобы мир снизошел на украинскую землю» - таково мнение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.





«Особо хотел бы отметить Всеукраинский Крестный ход, который был ярким событием не только в церковной жизни, но в жизни всего украинского народа и государства, — сказал патриарх. — Украина и весь мир увидели подлинную миротворческую позицию нашей Церкви, которая далека от того, чтобы играть в политические игры, далека о того, чтобы использовать каким-то образом складывающуюся политическую ситуацию в стране, но которая исходит только из одной цели — служить примирению своего народа».





С июня 2014 года в Русской православной церкви во всех храмах совершается особая молитва о мире и преодолении междоусобной брани на Украине.





Позволим себе привести слова и одного из авторитетных православных иерархов – митрополита Черногорского и Приморского (Сербская православная церковь) Амфилохия: «Никакие противоречия не могут быть решены с помощью методов, которые мы, к сожалению, наблюдаем на Украине, не может украинец строить свое будущее на ненависти к своим братьям, с которыми живет вместе в одном доме. На ненависти к русским, другим национальностям... Я очень переживаю об этих событиях на Украине, этой братоубийственной, гражданской войне. Я скажу так: нельзя убивать своих братьев и на этом строить будущее!»





Вера Надеждина





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