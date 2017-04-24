Патриотизм, эмиграция и поездки за границу

27.03.2017 12:27:10

Ногами человек должен врасти в землю своей родины, но глаза его пусть обозревают весь мир.

Давид Сикейрос





Причины развала СССР





Статистические опросы показывают, что индивидуальная свобода как ценность, никогда не увлекавшая народные массы России, не особенно увлекает и сейчас. Подавляющее большинство выбирает стабильность и материальное благополучие. Интеллигенция, которая, как правило, предпочитала сотрудничеству с властью, фронду, иногда открытую, но чаще ту, которая держится в кармане, конечно, говорит о том, что свобода для нее важнее. Так называемая офисная интеллигенция, а точнее псевдоинтеллигенция - креативный городской класс, живущий намного лучше, чем среднестатистический житель России, тоже говорит о свободе. Поскольку эта социальная группа незначительна в своем процентном соотношении с другими электоральными группами в стране, власть решила не придавать этому протесту большого значения. В конце концов - отсутствие пармезана не главная проблема современной России.

Но одна ценность, по поводу которой власть, на мой взгляд, говорит в не совсем правильной тональности может в настоящем и будущем создать проблемы для продвижения патриотической идеи – это свобода перемещения и выезда за границу. В свое время на этой проблеме споткнулась советская власть, опасавшаяся шока, с которой столкнется любой выезжающий из страны гражданин СССР, который увидит, что капитализм-то отнюдь не загнивает и по многим показателям выглядит привлекательнее социализма. Выбранный путь запретов и всевозможных ограничений как нам объясняли был одной из причин победы либералов-западников с их гимнами свободе потребления над сторонниками социализма.





Когда сегодня пытаются анализировать причины развала СССР, то чаще ссылаются на пустые полки магазинов, забывая, что для среднестатического жителя России колбаса никогда не воспринималась как главная жизненная ценность. Гораздо важнее психологические причины – от коммунистов устали и как только возникла возможность легальным образом поменять власть, политически наивные жители СССР, не особо задумываясь о последствиях легко поверили обещанием демагогов и жуликов и согласились с развалом страны. Среди причин, вызывающих особое раздражение советской властью многие эксперты справедливо называют невозможность свободно выезжать заграницу. Эта политика запретов продлилась вплоть до конца существования СССР. Причина запретов понятна – уровень жизни на Западе был выше, чем в СССР и жизнь там была более комфортной. Власти боялись, что люди увидят этот разрыв своими глазами и во-первых, сделают вывод, что советская система в целом отстает по развитию от западной, а во-вторых, захотят в массовом порядке эмигрировать в Европу и Америку.

Опасения эти были не напрасны: вспомним, что произошло в ГДР когда началась наша перестройка и как люди разбивались, пытаясь перелезть через Берлинскую стену. Советские власти понимали, что Запад создал более привлекательные образы своей системы и жители России имеют огромный интерес ко всему, что идет оттуда: потреблению, развлечением, ощущением свободы. Но чем дальше мы удалялись от войны, тем отчетливее набирал силу потребительский вектор. При этом Запад казался раем и страной абсолютной свободы. Его не очень умная критика не вызывала доверия и создавала Западу дополнительную привлекательность. Чем больше туда не пускали и критиковали в марксистском ключе, тем больше это раздражало народ. Неумная политика не пускать на Запад создала вокруг него невиданный ореол привлекательности. Не пускали или пускали с большими ограничениями и в страны Восточной Европы, в Индию, и в арабские страны. Чем это кончилось, всем известно. Сладость запретного плода – сильнейшая мотивация для человека. Скажем еще более прямо: во многом ради возможности беспрепятственно бывать на Западе был разрушен Советский Союз.

Статистика





В 90-е и нулевые ситуация кардинально изменилась – открылся железный занавес и жители России стали ездить во все страны и, конечно, посмотрели мир. Для многих это кончилось эмиграцией из России. Сколько людей покинуло Россию за последние два десятилетия? Росстат утверждает, что с 1989 по 2015 год из страны уехало примерно 4, 5 миллиона человек. (Для сравнения напомним, что после событий 1917 года из страны уехало два миллиона человек). Количество людей, ежегодно уезжающих из страны на протяжении двух десятилетий всегда было разным: если в 1994 году страну покинуло более 700 000 граждан. Пик эмиграции пришелся на 1999 год, когда из страны уехало более 214 000 человек. Но постепенно число покинувших страну уменьшилось: минимум составил 32, 5 тысячи человек в 2009 году. Однако позднее обозначился рост. В 2015 году страну покинуло 353233 человека. Правда подавляющая часть этих людей составили жители стран СНГ, ранее приехавшие с Российскую Федерацию на заработки, но в связи с кризисом вернувшихся на родину в страны СНГ . Тем не менее число людей, уехавших именно на Запад по сравнению с 2009 годом выросло и составило чуть более 52 тысяч человек.

Динамика отъезда людей из России начиная с начала 90-х годов выглядит следующим образом:

На самом деле сделать точный подсчет всех эмигрантов очень трудно: многие люди не выписываются в паспортном столе и вообще не рассматривают свой отъезд как окончательный. Однако нет ничего более вечного, чем временное: обжившись на новом месте люди не возвращаются в Россию, но за давностью лет они как бы выпадают из статистики и их перестают учитывать. Таких очень много – миллионы. Недавно прошли цифры, согласно которым в России за рубежом живут от 20 до 30 миллионов соотечественников. На самом деле статистика по данной теме имеет очень большой разброс.

Есть ли какая-то связь между туризмом и миграцией? Можно ли сказать, что люди, побывшие заграницей становятся потенциальными мигрантами?

Связь это сложная и однозначно ответить на этот вопрос в утвердительной форме нельзя. Хотя за годы перестройки и реформ за границей побывали миллионы людей, до сих пор около 80% жителей России никогда не выезжало за рубеж. В последние годы число людей, посещающих другие страны у нас постоянно уменьшается. Конечно, одна из причин лежит на поверхности – снижение уровня доходов наших граждан. Но значительная часть людей хотела бы свободно бывать за границей, отдыхать и путешествовать и готова ради того, чтобы раз в год побродить около каких- нибудь европейских развалин экономить последнюю копейку. . Если препятствовать им в этом, то может повториться ситуация с Советским Союзом, который благодаря своей политике не очень умных ограничений создал супер-привлекательный образ Запада. Сегодня в век информационной открытости стратегия закрытия турпоездок в западные страны будет раздражать еще больше.

А если сохранить полную свободу выезда в страны Запада, то нет ли в этом опасности, что такая политика усилит эмиграционные потоки?

Заинтересована ли власть в том, чтобы наши граждане свободно смотрели мир? По ряду признаков, ( о которых речь пойдет позднее) можно сделать вывод, что не очень заинтересована, поскольку помимо чисто экономической заинтересованности в пополнении бюджета с помощью внутреннего туризма видит в этих поездках потенциальную опасность для сознания сограждан. Вдруг те, побывав в странах развитого капитализма сделают невыгодный для власти вывод о превосходстве западной модели жизни над нашей российской экономической и цивилизационной моделью и эмиграция будет только увеличиваться. Не правда ли это что-то напоминает?





Сегодня ограничения, коснувшиеся ряда стран (прежде всего Египта), куда турагентствам не рекомендовано делать выездные туры, не достигают степени советского тотального контроля и не выглядят как злая запретительная воля властей. Логика государства простая: хочешь выбираться в опасные страны, действуй на свой страх и риск. А мы тебя предупредим, как предупредили насчет Турции, куда вновь разрешили ездить.

Нужно признать, что подобные настроения власти появились сравнительно недавно: всю первую половину нулевых никаких ограничений зарубежных поездок не было. Более того, в период 2009 -2012 года даже были заявления, что ничего страшного в желании молодежи навсегда уехать за пределы страны нет и что стране не страшны не только зарубежный туризм, но и миграция. В качестве примера нам рекомендовали присмотреться к опыту Англии, где правительство очень спокойно реагирует на желание своих граждан покинуть страну и жить в другом месте.





Однако обострение отношений с Западом и мощная информационная война против России, развязанная администрацией Обамы и странами Евросоюза запустили парадоксальные процессы в нашей стране. С одной стороны сегодня большой процент нашего населения (преимущественно среднего и старшего возраста) настроены патриотически и антиамерикански. Но с другой стороны немалое количество людей, прежде всего молодежь ведет себя по-другому: они собирают информацию о возможной эмиграции из страны и покидают Россию.





Почему люди уезжают?





Потому что они побывали за границей и увидели, что западная жизнь более комфортна? Или потому что наша жизнь их чем-то серьезно не устраивает? Сегодня, когда информационная блокада о западной жизни прорвана уже тридцать лет назад наивно думать, что люди уезжают из страны потому что побывали в тур-поездках и увидели, что Запад живет лучше нас. Конечно, в советский период от массовой эмиграции из страны людей спасали отнюдь не одни запреты, но и патриотическая идеология, которая работала куда мощнее финансовых и потребительских мотивации. Вспомним Маяковского, написавшего после посещения Америки:





Я в восторге

от Нью-Йорка города.

Но

кепчонку

не сдерну с виска.

У советских

собственная гордость:

на буржуев

смотрим свысока.





Может дело в том, что мы, декларируя патриотизм как главную национальную идеею страны не достаточно уделяем внимание воспитанию в народе более высоких, чем деньги ценностей?





Хотят ли сохранить свободный выезд заграницу власти предержащие?





О западной жизни мы знаем в век интернета намного больше. Разные группы людей (из мира бизнеса и того же креативного класса) уезжают потому, что их не устраивает жизнь в нашей стране и кажется, что в других странах эта жизнь гораздо лучше. Пусть это иллюзорное ощущение и в головах у людей кашах, но это так, причем власть далеко не всегда объясняет людям все риски, которые придется испытать на себе большинству эмигрантов из России. До сих пор можно видеть по телевизору активную рекламу образовательных услуг в Европе, куда беззастенчиво зовут молодых людей западные хедхантеры.





Но если предположить, что власть начали осознавать, что повальная эмиграция из страны – это плохо и с этим нужно что-то делать, то репрессивные меры (даже мягкие) не есть наилучшее решение. У нас далеко не всегда тяготели к красоте сложных решений при решении сложных проблем. Гораздо чаще мы решали проблемы путем запрещений и ограничений различных свобод. Это касается и возможности беспрепятственного выезда за границу.





Есть несколько способов ограничить число уезжающих из России. Один из них заключается в постепенном сокращении зарубежного туризма как такового. Конечно, на законодательном уровне сделать это невозможно, мы – страна, объявившая себя демократической и тяга людей к поездкам достаточно велика. Тем не менее возможность ограничения свободного выезда у власти есть и для этого при желании можно задействовать самые разные рычаги. Можно попытаться убедить население не ездить заграницу, дискредитировав Запад и саму идею поездок в эти страны, представив их как гнездилище порока и растления, к тому же весьма уязвимого для пули террориста. Можно поставить в более сложную ситуацию тур-агентства, специализирующиеся на поездках в страны Запада, сделав более строгим лицензирование и условия работы. Можно просто ничего не делать и тогда через какое-то время в США и Европу смогут ездить только самые богатые люди, а у остальных на поездки при обесцененном рубле просто не останется денег.





Конечно, люди чувствуют отношение власти к зарубежным тур-поездкам и это вызывает беспокойство. Во-первых, людей пугает эмоциональная тональность, с которой представители власти, те же депутаты начинают говорить - ну и правильно, что запретили делать туры за рубеж, пусть люди ездят по стране, на Байкале и Камчатке лучше, чем на Лазурном берегу и предлагают узаконить этот запрет под предлогом заботы о безопасности граждан.

Ну ладно депутаты, им нужно любым, самым экстравагантным образом поддерживать рейтинги. Но когда руководитель всей туристической сферы России с металлом в голосе говорит по центральному ТВ: мы не будем поддерживать внешний туризм, это дело граждан, мы заинтересованы исключительно во внутреннем туризме, то это не может не настораживать. В том конкретном телеинтервью чиновник только с четвертой или пятого захода нехотя ответил на вопрос телеведущей, какие страны могут заменить Турцию и Египет. Разумеется, граждане воспринимают это как начало курса на полный запрет всех зарубежных турпоездок.

Во-вторых, совет вместо Европы поехать на Байкал и Камчатку для тех же жителей европейской части России выглядит то ли издевательством, то ли полной оторванностью от понимания экономической ситуации и толщины среднероссийского кошелька. Ведь поездка-то будет в раза в два дороже, чем аналогичный тур в Болгарию, Черногорию и даже Испанию. Не будем говорить о сервисе и о состоянии российской туристической инфраструктуры. Да и в Подмосковье цены в санаториях и домах отдыха кусаются как зубы пираньи.

В-третьих, помимо тех туристов, которым в принципе все равно, где валяться на пляже, главное, чтобы в Сочи и Крыму не было дороже заграницы, есть еще немалая часть людей, кто выезжает на Запад с культурно-познавательной целью. Это интеллигенция, учителя, врачи, преподаватели, управленцы, пенсионеры. Они уже объездили Россию и теперь хотят реализовать свое законное право посмотреть мир, зайти в Лувр, Уффицу или Прадо, побродить по развалинам Колизея и поразмышлять о бренности бытия, одинаковым образом завершающим жизненный путь простолюдинов и правителей. Как они будут относиться к власти, от которой услышат: а вы лучше путешествуйте по своей стране?

Перестройка и особенно реформы стали трагедией для одних людей и драмой для других, потерявших в ходе этой социального эксперимента очень многое. Целый ряд свобод, которые мы получили, оказались эфемерными или отягощенными дополнительными трудностями, которые их обесценили. Но одна из реальных свобод, которая как-то компенсировала потери, была свобода путешествий по миру. Сейчас она стремительно сокращается. И даже если чиновники скажут нам, что они никак не ограничивают этой свободы, есть деньги, бери и путешествуй куда хочешь, у миллионов людей возникнут вполне резонные мысли - а кто, разве не вы, чиновники либеральной ориентации и довели страну и людей до состояния, когда денег на поездки нет? И оно, «народное мнение», которое в пушкинском Годунове было показано, как сила помощнее государевой пропаганды перевесит все объяснения чиновников и может сыграть с властью на выборах нехорошую электоральную шутку.

Если сегодняшняя политическая элита не хочет убить патриотические настроения народа, она должна сделать все, чтобы не впасть в изоляционизм и сохранить возможность для миллионов людей ездить за границу. Если при выезде возникают препятствия, то пусть они идут не отсюда, а со стороны Запада. В этом случае российская власть убережется от имиджевых потерь. Не надо бояться, что люди посмотрят мир и миллионами побегут в Европу. Наоборот, побывав там, они увидят, что ситуация с беженцами, терроризмом и даже бытовой русофобией такая, что именно Россия является островом стабильности и местом привлекательного отдыха.

Но раз мы боимся, что сохранение права свободно бывать за границей идеологически разрушит значительную часть нашего народа, то значит мы имеем серьезные проблемы с воспитанием патриотизма.

Кстати, избрание Трампа пока не упростило, как надеялись его сторонники в России, а пока что усложнила получение виз в США для жителей России: если раньше для получения повторной визы можно было придти в посольство через 48 месяцев после поездки, то теперь эту процедуру нужно будет проделывать каждые 12 месяцев. Так что расслабляться не надо.

Но по большому счету все решает рост благосостояния российских граждан и изменения ситуации на валютном рынке. Чтобы жители России сохранили возможность ездить по миру, нужно ограничить политику Центробанка, искусственно вздернувшей курс доллара до невообразимой высоты. Абсолютно прав сенатор С.В. Калашников - курс доллара реально стоит 40 рублей и финансисты России должны сделать все, чтобы вернуть его к этой величине.

Необходимо также вернуть курс доверия к государству и сделать туристические места более комфортными в плане сервиса. Но главное, нужно научиться воспитывать граждан так, чтобы они не хотели уезжать из своей страны, даже если она пока живет не столь богато и комфортно, нежели жители стран Запада. Или если они все-таки по тем или иным причинам едут, то все равно остаются патриотами своей страны и не растворяют свою национально-культурную идентичность как те же китайцы, возвращающие значительную часть заработанного себе на родину.





Свобода выезда за рубеж для работников силовых ведомств

Сегодня ограничения в выезде заграницу касаются группы людей, имеющих отношение к работе в силовых структурах. Это люди сотрудники министерства обороны, внутренних дел, службы внешней разведки, федеральной службы безопасности, федеральной службы охраны и др. Ограничения на пять лет касаются и многих отставников. Интересно, что на официальном уровне существование такого документа никто не подтвердил, но и число подобных поездок резко сократилось. На официальном уровне подтвердилось только, что этот запрет имеет не законодательный, а рекомендательный характер. То есть ездить можно, но не рекомендуется. Право на них теперь дается специальным разрешением. Но как показывает практика рекомендательный документ был воспринят низовым чиновничеством, как закон, обязательный для выполнения и не подлежащий обсуждению. Журналист, описывающий эту ситуацию отметил, насколько жива шутка, сказанная еще в девятнадцатом веке: российские чиновники начинают неукоснительно следовать закону, только когда речь идет о запретах. Желание контроля со стороны начальства было угадано, выполнено и перевыполнено на сто процентов. В список стран, которые запрещено посещать вошло 120(!) государств, которые могут контролироваться спецслужбами США.

В качестве причин появления таких строгих, законодательных ограничений были выдвинуты два фактора: охрана государственной тайн, актуальная для тех силовиков, которые имели доступ к государственной тайне и защита жизни и свободы российских полицейских ( речь идет о тех людях, кто собирался выезжать в США и страны, у которых с Америкой договор об экстрадиции).

Запрет этот распространяется не только на самих работников, но и на их ближайших родственников- жён и детей. Речь идет не только о начальстве, но о рядовых сотрудниках. О настроениях жён и детей силовиков можно только догадываться. Кое-что можно узнать из многочисленных форумов, где они утверждают, что их лишили права посещать заграницу не потому, что они что-то знают, могут выдать какие-то секреты и могут быть экстрадированы из любой страны в Америку, а потому что государство лишает их качественного отдыха, пытаясь оставить их деньги в России и таким способом решить свои экономические проблемы. Звучат предположения, что как только государство найдет соответствующие причины, оно ограничит возможность выезжать за рубеж всех госслужащих.

Конечно, форумы это своего рода народное подсознание и предположения, которые высказываются не есть официальная позиция, но с другой стороны без дыма огня все-таки не бывает.

Трудно судить о гостайнах, которые потенциально могут выдать рядовые силовики, попавшие за границу ( скорее всего число таких людей минимально), но совершенно очевидно, что их жены и дети этих тайн не знают и выдать не могут. А если и могут, то это относится к категории случайности. Не больше, чем жены министров и депутатов, которых и в Европу и Америку пускают свободно.

У нас почему-то не принято поддерживать силовиков, но в данном случае хочется их поддержать. Интересно, что население России в данном вопросе на стороне силовиков: большинство считает, что они имеют полное право ездить за границу. Целых 71% по данным фонда «Общественное мнение» ответили, что относятся к данной идее отрицательно и уверены, что сами силовики этого не хотят. За то, чтобы всех работников силовых ведомств не выпускать из страны всего 16% людей, причем таким людям чаше всего больше 60 лет. Известный социолог Л.Бызов утверждает, что «меньше всего общество ценит политические свободы, а больше всего – свободы личные, в том числе и свободу ездить за рубеж». В России личная свобода, включающая право выезда за границу – это штука покруче Фауста «Гете», ее отсутствие задевает многих людей сильнее, чем отсутствие на прилавках колбасы.

Но если силовики и население сходятся друг с другом в вопросе «свободы ездить за рубеж», может быть имеет смысл прислушаться к этой спонтанно возникшей симфонии власти (одной из ее частей) и народа? Стоит ли переступать черту, за которой периодическое недовольство может перерасти в устойчивое раздражение?

К тому же подобное распределение благ (возможность смотреть на мир) вызывает чувство несправедливость и по сути сталкивает интересы одной социальной группы (в данном случае силовиков) с другой группой и целым обществом, народом. Почему одним можно, а другим нельзя, спросят два миллиона человек (примерно столько людей, работает в силовом блоке, а с женами и детьми не меньше пяти миллионов)? И если ситуацию для них не изменить и они как некая группа риска останутся невыездными, то разве не логично с их стороны поддержать политику запретов на выезд и для остальных граждан, чтобы самим не было так обидно? Конечно такие люди станут главными инициаторами закручивания гаек. Но такая политика усилит разъединение в и без того расколотом обществе.

Когда принимается подобное серьезное решение, нужно просчитывать все последствия.

Каких базовых ценностей лишатся представители силовых структур, если им будет запрещено выезжать за рубеж?

Таких значимых потерь может оказаться немало, если не сводить заграницу к пляжному отдыху, который по запрещающей логике может быть «импортозамещен» Сочи и Крымом.

Невыездные силовики и члены их семей лишатся возможностей общаться со своими зарубежными родственниками, которые за последние два-три десятилетия появились у очень многих людей.

Они потеряют возможность познавать культурные ценности Востока и Запада не по книгам и фильмам, а в непосредственном живом контакте.

Наконец, будут существенно ограничены права верующих работников силовых структур.

Православные офицеры и сотрудники не смогут больше посетить Иерусалим и Афонский монастырь и отстоять там службу ни на Пасху, ни на Рождество. Контакты современного русского офицерского корпуса с тем же Афоном, с помпой подающиеся православными журналами как возрождение дореволюционных духовных традиций превращаются в некую несерьезную и не очень справедливую игру: одни офицеры могут совершать полноценные паломнические поездки, другие – нет.

Силовики, исповедующие ислам больше не увидят ни Медину, ни Мекку и не осуществят заветную мечту любого правоверного мусульманина – совершить хадж и пройти по святым местам. Более того, родители юношей, которые хотели бы пойти учиться силовым профессиям будут теперь отговаривать своих сыновей от того, чтобы они сделали этот выбор, который лишит их возможности стать полноценными мусульманами.

Последователи буддизма в погонах больше не побывают в индийской Дхарамсале и не смогут послушать вдохновенные беседы Далай-ламы о просветлении и необходимости мира в человеческих душах.

Приверженцы иудаизма будут довольствоваться отечественными синагогами и уже не смогут постоять у Стены Плача и ощутить в сердце связь со своей древнейшей традицией.

Сторонники запретов могут сказать, что национальное «импортозамещение» возможно и в этой сфере. Наверное, возможно. Россия – огромная страна, но насколько беднее будет картина мира верующего человека, если он лишается паломнических путешествий!

Кто-то будет утверждать, что реально лишь небольшое число представителей силовых структур испытывают потребность в подобных путешествиях и что для них гораздо важнее съездить летом на море и полежать на пляже с бутылкой пива, а это можно сделать и в России.

Полагаю, что не нужно ни представлять военных примитивными существами вроде поручика Ржевского, ни делать их таковыми, лишая самой возможности соприкасаться с мировыми святынями и древними корнями.

Не слишком ли большую цену должны заплатить представители силовых структур и члены их семей за представления о безопасности, которые живут в сознании их начальства и которые оно собирается материализовать в законы?

Может быть справедливее и мудрее было бы все-таки ограничить выезд из страны для тех людей, кто действительно владеет государственными тайнами и сознательно выбрал именно эту военную специальность, (которая непременно должна быть хорошо оплачена) и не принимать таких простых, но явно несправедливых и непродуманны решений? Кроме раздражения они ничего не вызывают. Зачем плодить людей, недовольных властью? Но они непременно появятся, если будет реализован этот запретительный закон. Может стоит задуматься – не является инициирование новых запретительных законов в этой сфере намеренным долгоиграющим расчетом, направленным на то, чтобы представители силовых структур начали тихо ненавидеть свое государство?

Путешествия – и светские, и духовные относятся к фундаментальным ценностям бытия и одним из величайших человеческих удовольствий и величайших школ жизни. Подавляющее большинство великих людей мира много путешествовали и многому научились во время своих путешествий. Было бы в высшей степени неправильно лишать тех, кто охраняет нас и государство этого важнейшего жизненного блага. Между прочим, о путешествиях, как о важной ценности в жизни человека и о своем желании путешествовать после завершении своей политической карьеры недвусмысленно заявил наш президент, по государственной необходимости объездивший весь мир: «Хотелось бы, конечно, по-другому путешествовать, посмотреть на природу, на какие-то исторические достопримечательности».

Патриотизм - это вовсе не изоляционизм, как это стало казаться некоторым чиновникам и политикам: он не исключает свободы перемещения и путешествий по другим странам и территориям. Истинный патриотизм бесстрашен - он не боится, когда граждане ездят по другим странам и знакомятся с иной культурой. Напротив, сравнивая достижения, традиции и ценности, люди, являющиеся носителями истинного патриотизма только укрепляются в своих убеждения. Но запреты на посещение других стран говорят о неуверенности власти в том, что граждане по-настоящему любят свое отечество. Запреты не увеличивают любовь граждан к государству.

Может возникнуть вопрос - а зачем вообще поднимать этот вопрос о свободе выезда за рубеж для представителей силовых структур? Ведь идет война и негоже защитникам страны заглядываться на чужие окопы. Они знали, когда выбирали ремесло, что их жизнь будет несладкой и что если потребуется совершить какой-то поступок или приказ, то они должны быть готовы выполнять его без обсуждений. И если родина требует, чтобы они перестали ездить за границу, то почему они должны обсуждать приказ, который дан им военным начальством?

Но во-первых, еще не дан, поскольку всё находится в стадии разработки.

Во-вторых, нам предстоит весьма затяжное противостояние российской и западной цивилизации. Холодная война, как известно, длилась несколько десятилетий. Но полный запрет на выезд из страны касался только тех категорий граждан, которые имели специальную форму допуска и в качестве компенсации имели повышенное жалование. Советская власть, с одной стороны не пускала за кордон почти никого, а с другой стороны не относилась к представителям силовых структур и тем более членам их семей чрезмерно жестко. Она не разделяла народ на тех, кому можно все и на тех, кому ничего нельзя. Очевидно, что данный шаг будет способствовать расколу общества и что силовики, лишенные возможности сами смотреть мир вживую будут разными способами стремится распространить этот запрет на как можно более широкую категорию граждан, увы, человек так устроен. И, кто знает, может быть это у них со временем получится.

В-третьих, нельзя забывать, что закрытая система в конечном счете всегда проигрывает открытой. Не потому что, она изначально слабее, но потому что элиты начинают уставать от жесткой атмосферы самоограничения и начинают сами открывать двери всем чужим ветрам. Я решительно против демонизации Северной Кореи и угроз, звучащих в адрес этого государства со стороны США и меня иногда восхищает мужество маленького народа, в одиночестве противостоящего всему огромному западному миру, но давайте спросим самого радикального патриота – хочет ли он, чтобы Россия пошла путем Северной Кореи? Но даже если очень захотеть закрыться от всех, у нас это в принципе не получится.

В-четвертых, нельзя забывать, что запретный плод сладок и притягателен. Если мы хотим сделать из сегодняшнего, Запада, изнуренного под тяжестью миллионов мигрантов нечто еще более притягательное, чем образ Европы и Америки во времена позднего застоя, то мы, конечно, должны запрещать самым разным категориям граждан поездки за границу.

Зарубежные путешествия помогают выпустить пар общественного и личного недовольства жизнью.

Возможно, что власти предержащие удивятся, что этой на их взгляд малозначительной теме уделяется столько места. Мол, выездные запреты для силовиков вовсе не означают, что кто-то собирается препятствовать выезду в Европу и США обычных граждан. Однако утечки информации о том, что вскоре будут приняты законы, запрещающие выезд за границы силовикам из МВД заставляют некоторые социальные группы (и прежде всего интеллигенцию) думать о том, что силовиками дело не ограничится. К сожалению, власти пока не умеют вести правильную информационную политику и не пытаются снять напряжение, возникшее у части населения.

Лавры Бенкендорфа

Еще в XIX веке российские чиновники, опасающиеся, что свобода выезда будет использована этим человеком для разрушения страны, да и навредит ему в нравственном уровне взяли и отказали Александру Сергеевичу Пушкина в его праве посмотреть мир и побывать на Востоке (его мечты поехать в Китай вместе с востоковедом Иакинфом Бичуриным), и на Западе. И тем самым лишили поэта столь важных для него творческих впечатлений, а нас – его бессмертных произведений, которые бы оно обязательно написал. Пушкин не собирался эмигрировать и безусловно вернулся бы в Россию, он просто хотел посмотреть мир, но честный и глубоко порядочный Бенкендорф с его отеческой заботой об умонастроении поэта решил по-другому. Кто выиграл от политики запретов и не хотят ли те, кто принимают решения о свободе выезде за границу стяжать себе лавры Бенкендорфа? Когда я задал этот вопрос одному доктору философии, тот сказал мне, что эти люди не придерживаются подобной политики , поскольку имя главного начальника III Отделения им скорее всего неизвестно. Им ближе не Пушкин и Бенкендорф, а Лондон и Дюссельдорф.

В свое время известный русский философ эмигрант Георгий Федотов в своем очерке о Пушкине, сказал, что поэту удалось соединить в своем творчестве две великие ценности - свободу и империю. Как хотелось бы, чтобы сегодняшние властные решения по данной теме принимались бы хоть с учетом заветов великого поэта! Если мы, воспитывая молодёжь сумеем сплавить патриотизм с предоставлением возможности для наших граждан свободно путешествовать и познавать огромную планету, мы сделаем нашу страну не просто великой, но и очень привлекательной и для нас самих, и для всего мира.









Сергей Ключников, кандидат философских наук, академик РАЕН, член Союза писателей России





































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