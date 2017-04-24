Патриархисты, Святейший дал приказ!

27.03.2017 12:03:33

Кирилл Александрович Фролов Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.

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В последнее время в связи со столетием Февральской катастрофы 1917го года разгорелись споры о восстановлении монархии в России. Среди противников есть ненавистники православного имперского проекта в России,которые специально надумывают "аргументы" с заранее спланированной целью противопоставить монархистов Владимиру Путину, а под цель нанизывают "аргументы", например,обвиняют сторонников монархии в намерении изменить конституционный строй,свергнуть Владимира Путина и заменить его на «оккупационного монарха» британца Майкла Кентского. Обвинения в участии в этом заговоре игумена Ватопедского монастыря на Афоне Ефрема и ео духовных чад из «Афонского Клуба»,являются не просто клеветой,но и действиями на стороне реального антироссийского заговора –игумен Ефрем пострадал за пророссийские действия - он был посажен в тюрьму за привнесение в Россию святынь,таких,как Дары волхвов. Игумен Ефрем – это альтернативный проамериканскому Патриарху Варфоломею полюс в Константинопольском Патриархате.





Но что действительно происходит в монархическом лагере и действительно ли антироссийские силы могут, пусть втемную, использовать православных монархистов против России?





Могут, если сами монархисты не понимают сути православной монархии. А многие не понимают - суть православной монархии –именно в Православии,иначе это языческий культ. Все это прописано в «Новеллах» святого равноапостольного императора Юстиниана о неслиянности и нараздельности,равенстве Царской и Патриаршей власти, их невмешательстве в дела друг друга и общем служении делу спасения человеческого рода. А многие,называющие себя монархистами, не исповедуют церковного учения о государстве,являются «царебожниками»,не понимающими значения Патриаршества,то есть еретиками. Важно именно осознание императорской властью своего религиозного православного служения,при этом осознании император помазуется Патриархом. И нет никакого требования наследственной сословной власти. С точки зрения учения Церкви о государстве реализацией принципа Симфонии Церкви и государства в России станет не изменение конституционного строя и введение принципа сословности (кастовость- это неоязычество) а «конкордат» в рамках действующего государственного стоя,,подписание закона о социальном партнерстве Церкви и государства,проект которого разработан Советником Президента Путина,Сопредседателем Союза православных граждан Сергеем Глазьевым,согласно которому государство доверяет Церкви вопрос воспитания народа,его консолидации и идентичности. Те же,кто пишет книги в защиту ликвидации Петром Первым Патриаршества и выставляют Патриаршество врагом Царства, те сознательно действуют против России. Более того,ликвидация Патриаршества, убийство одной головы византийско-российского орла,привела в итоге и к гибели второй головы.А главной ошибкой царя- страстотерпца Николая Второго была задержка в вопросе возрождения Патриаршества. Февральский переворот и элитный заговор стали возможны из-за отсутствия крепкой православной антирусской элиты.Элита антирусская сделала все,чтобы не допустить возрождения сильного Патриаршества и избрания Патриархом идеолога возрождения русского Патриаршества митрополита Антония (Храповицкого), которого тогдашняя элита не допустила до управления Санкт- Петербургской или Московской кафедрами, и Петербург пошел на уступки Австро-Венгрии,требовавшей убрать митр.Антония с Волынской кафедры,откуда он поднял мощнейшее движение за возвращение карпатороссов в Православие и русский мир,а на Волыни полностью нейтрализовал революцию,"ересь украинства" и антисемитизм. После "февраля" Временное правительство арестовало митрополита Антония, боявшись восстановления Патриаршества,как огня. Митрополит Антоний еще тогда опроверг нынешних клеветников Церкви,обвиняющих ее в предательстве Царя, констатировав,что "если бы не отречение,Синод бы никогда не признал Временное правительство". Приведем в пример "действенную контреволюцию" митрополита Антония, которая, будучи реализована в общероссийском масштабе,остановила бы и "февраль",и "Октябрь" 1917го года:" православная Волынь расцвела в начале двадцатого века, во время митрополита Антония (Храповицого), насаждавшего там ученое, миссионерское монашество. Прибыв на Волынь, архиепископ изменил ситуацию в Житомире, бывшем до него центром католицизма , и ставшим благодаря вл. Антонию центром православной миссии. В Почаевской Лавре тогда еще архиепископ Антоний создает Миссионерское Типографское братство (на современном языке- это Миссионерское медиа, интернет братство), возглавляемое архимандритом Виталием (Максименко). Занимаются не "малыми группами", но возделывают все миссионерское поле, охватывают весь народ! Братчики издают огромными тиражами "Почаевские листки", и обходят с миссией каждый населенный пункт Волыни. При этом братчики не скрывают своей гражданской позиции и Волынь становится оплотом православных политических сил, выступающих за общерусское единство, категорически против "самостийнической" идеи. Количество членов общерусских общественно- политических сил на Волыни в период правления вл. Антония (Храповицкого) достигло двух миллионов человек. Благочестивые православные миряне, вместо того, чтобы бегать от "греховных" политики и экономики, создают Крестьянский банк, помогающий волынским крестьянам избавиться от экономической зависимости от богатых иноверных общин. Так что владыка Антоний доказал, что если есть воля, то массовая миссия выполнима и кадры найдутся."





Безусловно, аксиома о безусловной легитимности нынешнего Российского государства должна быть ограждена от ЛЮБЫХ попыток поставить под сомнение эту аксиому, ибо эти попытки предшествует прямой военной агрессии против России, запланированной глобалистскими центрами силы,по данным информированных источников, со стороны Харьковского плацдарма и,с привлечением сил НАТО,с Прибалтийского, на июнь 2017 го года. В связи с реальностью этой угрозы особенно необходима духовная мобилизация народа и фактор духовной легитимности нашего государства становится не менее важным, чем правовой. Метафизика истории и геополитики- это реальность, и ,например, великие победы России в двадцатом веке, такие, как 1945 года, создание Потсдамско-Ялтинской системы мирового порядка, правовое преемство РФ от Российской Империи и СССР, без которых невозможно выполнение катехонической миссии России и реализация православного глобального проекта, это следствие Божией помощи и таких действенных ее проявлений, как явление Державной иконы Божией Матери 2 (15) марта 1917 г. и эта помощь проявляла себя вопреки идеологи и усилиям богоборческой власти по искоренению Православия. Важнейшим фактором легитимности Российского государства и нелегитимности украинского являются такие церковные акты,как анафемы гетману Мазепе (http://www.pravoslavie.ru/5185.html) и расколоучителю ,главе т.н. «Киевского Патриархата» Филарету Денисенко и последователям его , то есть всему нынешнему киевскому режиму и осуждение святым Патриархом Тихоном «Брестского мира»,согласно которому «Церковь не может признать мир,согласно которому мать городов русских Киев и другие русские земли отторгаются от России: https://azbyka.ru/otechnik/Tihon_Belavin/poslanie-patriarha-tihona-po-sluchaju-zakljuchenija-brestskogo-mira/.





Я не случайно делаю упор на личности идеолога исправления петровской ошибки и восстановления Московского, «Третьего Рима» и Великой,Малой и Белой Росси и всех Северных земель Патриаршества митрополита Антония (Храповицкого). Его ученик святой архиепископ Иларион (Троицкий) является автором термина «Патриархисты»,так он назвал людей, справедливо считающих,что сильная Патриаршая Церковь является условием сильной России. Митрополит Антоний вернул России имя оболганного идеолга воссоединения Малороссии и Великороссии и строительства цветущей и развивающейся православной цивилизации Патриарха Никона и дал такие рецепты преодоления старообрядческого раскола,без использования которых это дело обречено на провал.





Реабилитация имени расколоучителя протопопа Аввакума - это антиправославный антирусский акт.

Аввакум- расколоучитель, отправлявших людей на самосожжения. И лицемер - сам себя он сжигать не стал.

Аввкакум - это символ отказа от Малороссии и Белоруссии, его будущие последователи сжигали изданные в Киеве православные антиуниатские миссионерские апологетические книги, ложно обвиняя их в "неправославии", они считали воссоединение с, якобы, "окатоличенными" Малороссией и Белоруссией, "вредными", то есть убивали Русь, отдавали врагу мать городов русских - Киев. Раскол и деятельность Аввакума были в интересах католицизма и антирусских,антироссийских сил Как и его реабилитация и навязывание обществу это и лоббирование компрадорской идеи легитимации "ереси украинства" и отказа от борьбы за "потерянные" Новороссию,Малороссию и Белоруссию.

Реабилитация Аввкакума - это реабилитация гносеомахии и миссиофобии, с которыми борется Патриарх Кирилл, тех страшных тенденций, которые убьют нашу Церковь.





Но возвращение старообрядцев в Церковь необходимо. И тут на помощь приходит наследие митрополита Антония. Великий русский церковный историк митрополит Макарий (Булгаков) писал, что если бы патриарх Никон не был бы низложен, церковного раскола бы не произошло. Великий русский отец Церкви митрополит Антоний (Храповицкий) утверждал, что Никон был первый единоверец, предлагавший Неронову примирение, в том числе и обрядовое. Сам митрополит Антоний – идеолог восстановления Московского патриаршества, считавший это делом своей жизни, почитатель Никона как святого, являлся главным инициатором и идеологом единоверия (создания старообрядческого крыла в рамках Русской православной церкви), рукоположивший единоверческих епископов, утвердивший единоверие в Уфимском крае, вернувший из раскола тысячи самых упертых староверов. Антоний прямо предлагал отдать единоверцам один из крупнейших, чуть ли не кремлевских, московских соборов, дать церковной старине зеленый свет как силе, которая изгонит петровско-секулярное наследие из Церкви. В 17-м же веке провокатор раскола – польско-католическая дипломатия, испугавшаяся потери Малороссии (Никон был идеолог и инициатор воссоединения Великой и Малой Руси), и ее агент "митрополит" Паисий Лигарид использовал против Никона протестантскую цезаропапистскую идеологию. Читая его доносы и письма его единомышленника боярина Стрешнева царю Алексею Михайловичу о том, как опасна сильная Церковь, что Никон якобы "копает" под царя, невольно проводишь аналогии с широко известными в узких кругах антицерковными порталами, авторы которых пишут такие же политические доносы о том, что "Социальная концепция РПЦ – это подкоп под государство". Статья митрополита Антония «Патриарх Никон и Россия» актуальна,как никогда:





Патриарх Никон и Россия

Эта статья была записана со слов владыки Антония в последний год его земной жизни к празднику Рождества Христова 1935/36 года.









Паче, блудницы, Блаже, беззаконновахом, слез тучи никакоже Тебе принесохом: но молчанием молящеся, припадаем Ти, любовию облобызающе пречистеи Твои нозе, яко да оставление нам, яко Владыка, подаси грехов, зовущим: Спасе, от скверных дел избави нас, смиренных рабов Твоих.









В дни Рождества Христова православные христиане, прославляя Виновника этого великого события, стараются доставлять друг другу духовные радости, напоминающие людям о Божественных благодеяниях, которые ниспосланы им из Вифлеемской пещеры. В этот день церковные пастыри не только совершали службы в храмах, но и с крестом в руках и со славословием Христу Спасителю на устах объезжали дома прихожан за несколько дней до праздника, заранее вводя всех в радость Рождества Христова.

Желал бы и я оторваться от своей убогой жизни и хотя бы мысленно посетить мою возлюбленную паству, моих многочисленных друзей и вместе с ними прославлять грядущего в мир Спасителя. Жаждет также мое сердце обнять наше священное Отечество вместе со всеми скорбно в нем страдающими моими дорогими соотечественниками и поклониться нашим великим, ныне поверженным святыням. Особенно рвется мое сердце к гениальным созданиям величайшего человека русской истории патриарха Никона -- Воскресенскому монастырю (Новому Иерусалиму), как бы сходящему с неба, Крестному монастырю на Белом море и валдайскому Иверскому монастырю в Новгородской губернии.

Иверский монастырь белеет среди озера с синими куполами и величественным иконостасом, который едва ли не превосходит все иконостасы на Руси.

Великолепная прозелень иконостасного тела и фонов придает особенную духовность многоярусному сочетанию священных изображений: не только сами святые кажутся поднимающимися к небу, но будто поднимают за собой и богомольца. В этом иконостасе замечателен образ Спасителя: лик его кроткий, благостный, выражающий чувства умиления и мягкости, которые так свойственны русской душе. К кроткому Спасителю припадают и лобызают Его пречистые ноги с одной стороны, справа, в сиянии, святитель Московский Филипп, а с другой стороны, слева, патриарх Никон, над головой которого написаны приведенные мною слова кондака Великой среды. По моему глубокому убеждению, этот вдохновенный образ следовало бы нам воспроизводить с некоторой переделкой -- в том смысле, что изображение патриарха Никона окружить таким же сиянием, каким окружен святитель Филипп, а надписанные им слова отнести ко всем нам -- сынам России, ибо в личностях святителя Филиппа и патриарха Никона и заключается разгадка всех постигших нас несчастий.

Великая культура, великая страна, которая споткнется в своем призвании, утратит в лице ее руководящих кругов ясное понимание своего назначения, должна потерпеть крушение.





Внутреннее содержание русской жизни было создано Киевскими, Московскими и всея Руси митрополитами, которые брали пример с великих греческих иерархов, были ревностнейшими пастырями, никогда не споря из-за первенства власти, но всегда проповедуя правду без страха. Последним и самым великим из этих богатырей духа и был патриарх Никон. После него у нас на столичных кафедрах бывали преимущественно иерархи-вельможи, искушенные в политике и тонкостях придворной жизни. Они должны были действовать больше хитростью, нежели правдой Божией, которая все больше и больше тускнела на русской земле, пока наконец вся не покрылась непроходимой тьмой.

По убеждению патриарха Никона, призвание России заключается в том, чтобы стать мировым центром христианской культуры, просвещения и высшего благочестия. Поэтому он поставил задачей своей жизни ослабление русского церковного провинциализма. Это была светлая эпоха русской истории. В Москве существовал замечательный кружок пламеневших высокими идеями реформаторов. В умах этих людей зрели самые широкие планы церковных и общественных, даже можно сказать, мировых перестроек и преобразований. Это были самые светлые мечтатели, думавшие сделать всех инородцев в России христианами, освободить греков и славян от турок, устроить Церковь на строго канонических началах. На почве таких идеальных предприятий разгорелась в высокий пламень дружба двух девственных по чистоте душ -- царя Алексея Михайловича и патриарха Никона. Царь и патриарх были два глубоко и нежно любивших друг друга человека. Дружба царя и патриарха исправила священные книги, восстановила благообразие общественной молитвы, присоединила к России Малороссию, привлекла к нам восточных патриархов и восточных ученых, побеждала поляков и шведов. А если бы Никон оставался патриархом до конца своей жизни, то были бы снова возвращены под власть русских государей исконные русские области -- Северо-Западный и Юго-Западный край, славяне были бы освобождены много раньше, не было бы причин ни для последней войны, ни для крушения России, а вслед за сим сохранялось бы благоденствие и во всем мире, во главе которого стояла бы Россия.

Вообще Россия была бы действительно возведена на степень величия третьего Рима, и возрастание нашего Отечества, как в духовном, так и в политическом отношении было бы необозримо.

Однако до понимания таких великих отечественных задач не могли подняться современники, и всем этим светлым и прямо сказочным перспективам не суждено было сбыться.

Лживые и низкие бояре, которых постоянно смирял патриарх, придворная раболепная знать, люди дутые, своекорыстные и с холопской душой, успели оговорить патриарха, озлобить царя, их нежную дружбу превратить в многолетнюю ссору, сослать великого патриарха в ссылку "на вечное покаяние" в Ферапонтов Белозерский монастырь и затемнить истинное призвание России, которую с тех пор постигает одно несчастье за другим.

Царь Алексей Михайлович умирает, не достигнув пятидесяти лет, тревожась духом на смертном одре, что лишен благословения заточенного патриарха, раскаиваясь в его низвержении и испрашивая у него себе прощения.

Царь Петр вводит у нас чужебесие, на святительские престолы восходят характеры преимущественно эластичные, могущие ужиться при всякой власти и интригах, умеющие хитрить и лицемерить.

После Петра ряд наших царей проникается немецким духом. Император Павел I стремится сделаться народным царем, но падает жертвой предательства. Император Александр I попадает в тенета Священного Союза и хотя оставляет после себя красивое сказание о добровольно поднятом им подвиге, но не оставляет России того прямого пути, по которому ей надлежит идти. Император Александр II умирает от руки убийцы. Император Александр III загадочно умирает в полном расцвете своих сил. и наконец, благочестивейший государь Николай II принимает мученическую кончину со всем своим царским семейством от руки злодеев.





Думаю, что читатель не может заподозрить меня в недостатке преданности русским монархам. Я желал бы, чтобы власть благочестивых русских царей была превыше всех мирских властей на земле и чтобы благоденствие и слава их была беспредельной. Но, взирая на крестный путь, которым идет наше Отечество после патриарха Никона, невольно приходишь к убеждению, что России невозможно уклониться от пути, который ей предуказан великим Никоном -- патриархом, заточенным за слово Божие и за святую Церковь, а вернее -- самим промыслом Божиим.

Литература о патриархе Никоне у нас была довольно обширная. Мне не раз приходилось ссылаться на нее и указывать, что большая часть ее была недоброжелательна к великому Никону, но вот в самое последнее время появилось замечательное трехтомное исследование профессора М. В. Зызыкина "Патриарх Никон, его государственные и канонические идеи" (Варшава, 1935). По оригинальности, убедительности и свежести материалов это лучшее произведение о патриархе Никоне, после которого, надеюсь, уже никто не посмеет порицать патриарха Никона.

Гений этого великого человека заключался в том, что он глубоко проникал в народную душу, в сокровеннейшие ее тайники, он сливался с народом. Считая же главной задачей своей жизни ослабление русского церковного провинциализма, он тем самым сливался и со всем христианским миром.

Патриарх Никон был полный демократ, собственно говоря, простой русский мужик, обогатившийся богатыми дарами, -- он был аскет, народный вождь, правитель и отшельник, художник и хозяин, друг двора, патриот своего народа, вселенский святитель, поборник просвещения и строгий хранитель церковной дисциплины, нежная душа и грозный обличитель неправды.





Я убежден в том, что русская земля, давшая такого гения, имеет великое и светлое будущее. После всех пережитых испытаний она вернется к своему прямому призванию, которое будет стоять в центре церковной и политической жизни.

Задержкой к наступлению этого светлого времени является только наше нераскаяние, и мы должны с усердием припасть к родившемуся Спасителю, "любовию облобызающе" пречистеи Его нози и зовуще: "Спасе, от скверных дел избави нас, смиренных рабов Твоих".





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