Киев поможет воевать армии США

24.03.2017 13:38:14

Владимир Леонидович Жарихин Заместитель директора Института стран СНГ.

Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.

Член Совета по национальной стратегии.

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Украинские парламентарии намерены обратиться к американским конгрессменам с просьбой, сделать «незалежную» основным союзником США вне НАТО. Если в Конгрессе дадут «добро», между странами, как напоминает РИА «Новости», может быть заключено оборонное соглашение.

И, судя по всему, возможность заключения такого военного договора – это как раз то, что на данный момент волнует «радовцев» больше всего.

Обращение поддержали почти все фракции и группы, кроме «Оппозиционного блока». Даже «радикал» Ляшко отдал за него свой голос. Хотя еще совсем недавно с трибуны той же Рады обвинял Штаты в бесцеремонном вмешательстве во внутренние дела Украины и требовал «уважения к тысячелетней украинской нации».

И хотя подобные метания свойственны не только лидеру «Радикальной партии». Определенная логика в решении законодателей все же просматривается.

Иными словами, уже, видимо, есть понимание, что «путеводная звезда НАТО», как называл ее Порошенко, для Киева оказалась недосягаема. К тому же, даже при «подгонке» всех стандартов ВСУ к стандартам альянса, вопрос принятия нового члена все равно потребует положительного решения всех партнеров альянса. А тут, вроде как, и первое, и последнее слово остается за одними Соединенными Штатами.

В качестве главного аргумента необходимости включения себя в основные военные союзники американцев Украина выдвинула тезис о том, что этот статус будет иметь огромное влияние «на прекращение российской агрессии».

Агрессии этой, правда, никто не видел. Но звучит страшно. А бояться России (или просто делать вид), это сегодня – быть в тренде.

Другой вопрос, насколько, действительно, заинтересованы сами Соединённые Штаты в таком военном партнере как нынешняя Украина?

– Я очень рад, что они хотя бы понимают, что НАТО им не светит. То есть, определенные проблески в сознании у них все же появляются, – комментирует обращение украинских парламентариев заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. – Но то, что европейские страны совершенно не собираются таскать им каштаны из огня, было ясно давно. В уставе НАТО все-таки есть четкое положение о том, что страны с нерешенными территориальными проблемами к членству в этом военно-политическом блоке не допускаются.

Что касается военного альянса Украины с Соединенными Штатами, то это у них тоже некая иллюзия, мне кажется.

Я напомню, что США имеют аналогичный договор и даже имеют военные базы на территории Японии. Но в этот договор они отнюдь не заложили обязательства отвоевывать для Токио российские острова на Курилах.

Статусом основного союзника США вне НАТО располагает и Южная Корея. И тоже никаких обязательств отвоевывания для нее Северной Кореи американцы ей не предоставили по договору.

В этом же списке Израиль. Тем не менее, американцы на стороне Израиля не воевали впрямую ни в 68-м, ни 73 годах. И Пакистан с его территориальными проблемами. У Пакистана, вообще-то, отобрали Бангладеш, который назывался Восточным Пакистаном. Но при этом США тоже за восстановление целостности Пакистана как-то не воюют.

– Вы хотите сказать, что Украина зря надеется решить свои проблемы таким образом?

– Конечно. То есть, они могут получить от США такого рода договор. Могут даже вместе с договором получить пару-тройку военных баз. Но это не факт, что они как-то успешно решат вопросы, связанные с Донецкой и Луганской республиками, а тем более с Крымом.

«Российской агрессией» пугать бессмысленно. Это миф. Киеву надо идти на прямые переговоры с руководителями ЛНР и ДНР.

Вообще говоря, условия, на которых Украине предложили договариваться с Луганском и Донецком значительно мягче тех, на которых в итоге договорились Москва и Грозный. Но нынешняя власть украинская на это не идет. Она не хочет договариваться.

– А может, эта власть просто недоговороспособная? Порошенко – вон – договорился в Минске, даже документ подписал о мирном процессе, а что толку?

– Порошенко уже давно там не контролирует ситуацию. А этим своим обращением они, по сути, вообще расписались в своей полной недееспособности. Признались фактически в том, что украинская политическая элита стабилизировать ситуацию в стране без внешнего вмешательства просто не в состоянии.

То есть, если продолжить эту логику, они, собственно говоря, готовы пожертвовать всем, ради чего, казалось бы, выходили на Майдан и устраивали этот переворот. Они готовы полностью пожертвовать своим суверенитетом. Это называется: придите к нам и наведите порядок.

– Вопрос, нужно ли это бремя американцам?

– Почему нет? В Конгрессе есть проукраинское лобби. Достаточно вспомнить небезызвестного господина Маккейна, например. Определенные ресурсы у них есть…

Но все-таки ресурсы здравомыслия – даже среди антироссийски настроенных парламентариев – там тоже довольно значительные. Они в отличие от своих украинских коллег немножко просчитывают, чем это дело может кончиться.

Поэтому рискну предположить, что на обращение из Киева американцы скажут: «Мы вашу просьбу, конечно, внимательно рассмотрим». Но в итоге отложат бумагу в долгий ящик.

Справка.

«Основной союзник вне НАТО» (Major Non-NATO Ally, MNNA) – это термин, которым американцы определяют своих союзников, не входящих в альянс. Как напоминает РИА «Новости», статус этот был утвержден в 1989 году. Изначально статусом основного союзника США вне НАТО располагали пять стран: Австралия, Египет, Израиль, Южная Корея и Япония. Сейчас в список входят 16 стран.

Президент США уполномочен назначить иностранное государство основным союзником через 30 дней после того, как направит соответствующее уведомление в конгресс.

Если страна получает подобный статус, то США принимают на себя ряд обязательств. Среди них – возможность участия в оборонных инициативах, участие в некоторых контртеррористических мероприятиях, а также поставка ограниченных видов вооружения.

Статус MNNA дает странам также и ряд финансовых преимуществ, которые в основном касаются торговли военной продукцией.

С «основным союзником вне НАТО» разрешается заключать соглашения о сотрудничестве в сфере научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Указанные соглашения вводятся в действие министром обороны США с согласия госсекретаря.

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