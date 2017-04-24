В Казань вновь съедутся авторитетные богословы

24.03.2017 12:07:50

4 апреля 2017 года в Казани пройдет Всероссийская научно-практическая конференция «II Чтения имени Ахмадзаки хазрата Сафиуллина» на тему «Традиции тасаввуфа в Волго-Уральском регионе». Конференция, посвященная памяти выдающегося религиозного деятеля советского периода Ахмадзаки хазрата Сафиуллина (1896-1995), проводится во второй раз и в этом году посвящены теме возникновения идей суфизма на Волге-Урале.

На конференции примут участие известные религиозные и научные деятели Татарстана и России, в том числе: верховный муфтий России Талгат хазрат Таджутдин, муфтий ДУМ Москвы Альбир Крганов, шейх Абдурраззак ас-Саади. С обращениями и докладами выступят представители Всемирного конгресса татар, руководства Нурлатского района, духовных мусульманских организаций, а также родственники Ахмадзаки хазрата. Откроет конфренцию муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

Своими научными исследованиями по теме с коллегами поделятся заместитель муфтия Татарстана Рафик Мухаметшин, заведущий кафедрой истории Дагестанского исламского университета Мурадулла Дадаев, заведущий отделом исламских исследований Института стран СНГ Ильдар Сафаргалеев, главный научный сотрудник отдела рукописей, научного и архивного фонда ИЯЛИ АН РТ Марсель Ахметзянов, а также преподаватели и руководители мусульманских образовательных организаций РТ.

В этот же день состоится посещение могилы Ахмадзаки хазрата Сафиуллина, которая находится на мусульманском кладбище Ново-Татарской слободе г. Казани.

Справка.

Ахмадзаки хазрат Сафиуллин родился в селе Кульбай-Мараса Нурлатского района в 1896 году. Несмотря на финансовые трудности, мать отправила Ахмадзаки учиться в медресе Кизляу – одно из лучших в Российской империи в те годы.

Уже там Ахмадзаки Сафиуллин показал свои незаурядные способности в освоении шариатской науки. Окончив медресе, он вернулся в родную деревню служить имамом. Однако после революции ему пришлось бежать в Среднюю Азию, вернуться откуда в Казань он смог только через несколько лет.

В 1970-1990 гг. являлся имамом единственной в то время действующей в г.Казани мечети Марджани, с 1980 года был казием Духовного управления мусульман европейской части СССР и Сибири и членом Совета улемов.

Заки хазрат воспитал целую плеяду исламских священнослужителей. Среди его учеников – верховный муфтий России Талгат Таджуддин, председатель ДУМ РФ Равиль Гайнутдин, муфтии Татарстана Габдулла Галиуллин и Гусман Исхаков, духовные лидеры других субъектов Российской Федерации.

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