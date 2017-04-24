Улучшим закон о гражданстве! далее »
- 17:01:32
- Успешная стыковка на земле Байконура далее »
- 14:34:49
- ЛНР передала украинской стороне тело погибшего наблюдателя миссии ОБСЕ далее »
- 13:55:58
- В Армении вспоминают жертв геноцида 1915 года в Османской империи далее »
- 13:16:50
- Готовившего теракты боевика из Сирии поймали в Киргизии далее »
- 11:36:13
- Депутат Государственной Думы Константин Затулин проведёт прием граждан в Сочи далее »
- 14:23:52
- Стартовал Юбилейный Межгалактический теннисный турнир «Ракетка Байконура - 2017»! далее »
- 14:13:36
- Фонд «Детям-инвалидам и сиротам Гюмри» обратился к Константину Затулину далее »
- 12:46:32
- Украина направила МИД РФ протест против Ялтинского форума далее »
- 12:26:26
- ЕС требует от Молдовы соблюдать Соглашение о свободной торговле далее »
- 12:17:54
- Главные вузы Приднестровья и Крыма подписали договор о сотрудничестве далее »
-
Интервью Главы АПЭ Кирилла Фролова далее »
-
Русский мир. Кто с нами? далее »
-
Ответ на угрозу. Время покажет далее »
-
Россия - Украина: история развода. далее »
-
Константин Затулин. «Казахстан: Новые поводы для беспокойства» далее »
-
Вечер с Владимиром Соловьевым. Специальный выпуск от 13.04.17 далее »
-
Почему русским не дают российское гражданство далее »
Рубрика / Религия
В Казань вновь съедутся авторитетные богословы
|24.03.2017 12:07:50
4 апреля 2017 года в Казани пройдет Всероссийская научно-практическая конференция «II Чтения имени Ахмадзаки хазрата Сафиуллина» на тему «Традиции тасаввуфа в Волго-Уральском регионе». Конференция, посвященная памяти выдающегося религиозного деятеля советского периода Ахмадзаки хазрата Сафиуллина (1896-1995), проводится во второй раз и в этом году посвящены теме возникновения идей суфизма на Волге-Урале.
На конференции примут участие известные религиозные и научные деятели Татарстана и России, в том числе: верховный муфтий России Талгат хазрат Таджутдин, муфтий ДУМ Москвы Альбир Крганов, шейх Абдурраззак ас-Саади. С обращениями и докладами выступят представители Всемирного конгресса татар, руководства Нурлатского района, духовных мусульманских организаций, а также родственники Ахмадзаки хазрата. Откроет конфренцию муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.
Своими научными исследованиями по теме с коллегами поделятся заместитель муфтия Татарстана Рафик Мухаметшин, заведущий кафедрой истории Дагестанского исламского университета Мурадулла Дадаев, заведущий отделом исламских исследований Института стран СНГ Ильдар Сафаргалеев, главный научный сотрудник отдела рукописей, научного и архивного фонда ИЯЛИ АН РТ Марсель Ахметзянов, а также преподаватели и руководители мусульманских образовательных организаций РТ.
В этот же день состоится посещение могилы Ахмадзаки хазрата Сафиуллина, которая находится на мусульманском кладбище Ново-Татарской слободе г. Казани.
Справка.
Ахмадзаки хазрат Сафиуллин родился в селе Кульбай-Мараса Нурлатского района в 1896 году. Несмотря на финансовые трудности, мать отправила Ахмадзаки учиться в медресе Кизляу – одно из лучших в Российской империи в те годы.
Уже там Ахмадзаки Сафиуллин показал свои незаурядные способности в освоении шариатской науки. Окончив медресе, он вернулся в родную деревню служить имамом. Однако после революции ему пришлось бежать в Среднюю Азию, вернуться откуда в Казань он смог только через несколько лет.
В 1970-1990 гг. являлся имамом единственной в то время действующей в г.Казани мечети Марджани, с 1980 года был казием Духовного управления мусульман европейской части СССР и Сибири и членом Совета улемов.
Заки хазрат воспитал целую плеяду исламских священнослужителей. Среди его учеников – верховный муфтий России Талгат Таджуддин, председатель ДУМ РФ Равиль Гайнутдин, муфтии Татарстана Габдулла Галиуллин и Гусман Исхаков, духовные лидеры других субъектов Российской Федерации.
Другие материалы по теме
«Духовное наследие мусульман России и современность»
|
20 апреля Институт стран СНГ совместно с Духовным Управлением Мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) провели в Москве круглый стол по теме «Духовное наследие мусульман России и современность».
Кризис столетия: Кто возглавит ДУМ Башкирии в год векового юбилея?
|
Кризис столетия: Кто возглавит ДУМ Башкирии в год векового юбилея?
Муфтий Чечни — о существах из «Новой газеты», заокеанском работнике Венедиктове и Совете муфтиев
|
Муфтий Чечни — о существах из «Новой газеты», заокеанском работнике Венедиктове и Совете муфтиев
Традиции тасаввуфа в Волго-Уральском регионе обсудили на конференции в Казани
Возрождение Тасаввуфа и Интернет
|
Тезисы доклада на Всероссийской научно-практической конференции «Вторые чтения имени Ахмадзаки хазрата Сафиуллина» по теме «Традиции тасаввуфа в Волго-Уральском регионе», 4 апреля, Казань
Президент России встретился с Верховным муфтием
Символы и смыслы флага ЦДУМ России
|
Атрибуты, знаки и символы играют в нашей жизни не самую последнюю роль, особенно если они имеют отношение к религии. В этой связи примечателен флаг Центрального Духовного Управления Мусульман (ЦДУМ) России, который обращает на себя внимание как сочетанием различных цветов, так и арабской вязью нескольких стилей.
|
Провокационные материалы, которые в последнее время публикуются с целью дискредитации одной из юридических школ (мазхабов) в суннизме, вызвали ряд ответных статей и множество комментариев. Предлагаем вашему вниманию мнение известного мусульманского журналиста Абдулмукмина Гаджиева.
О степени компетентности людей, отвечающих за межконфессиональные отношения
|
О степени компетентности людей, отвечающих за межконфессиональные отношения
Купирование негативных последствий агитации экстремистских организаций