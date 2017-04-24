«Доярка из Хацапетовки» угрожает европейской интеграции Литвы

23.03.2017 15:30:03

«Мыльная опера» о борьбе гордой и свободолюбивой Литовской Республики с «гибридным» российским влиянием продолжается. В предыдущих сериях были: отключение российских телеканалов, запрет на гастроли российских деятелей культуры, «товарищеские суды» над литовскими деятелями культуры, соглашающимися работать в московских театрах.

Еще было изъятие из книжных магазинов неудобных для литовских политиков книг, увольнение вице-спикера за знакомство с россиянами, травля другого вице-спикера за фразу «у России есть чему поучиться», кампания против «Литовской железной дороги», покупающей у России «шпионские» паровозы и козловые краны, а также всемирный «крестовый поход», созванный политологом и депутатом литовского Сейма Лауринасом Кащюнасом против мультфильма «Маша и Медведь».

«Один из самых ярких феноменов последнего времени — анимационный сериал “Маша и Медведь”, популярный во всём мире, который стремится показать медведя (аллюзия на Россию) как хорошее, мирное, опекающее маленькую девочку существо», — объяснял европейцам Кащюнас, убеждая запретить кремлевскую пропагандистку Машу и путинского прихвостня Медведя.

В новом сезоне литовской мыльной оперы о «русской угрозе» бдительное око литовских «патриотов» обратилось на российские сериалы.

Сейм Литвы планирует законодательно ограничить количество российских сериалов на литовском телевидении, чтобы Литва могла успешнее интегрироваться в Евросоюз.

Инициатором выступил всё тот же борец с «Машей и Медведем» Лауринас Кащюнас. По мнению депутата парламента от партии консерваторов, литовские трансляторы игнорируют требования о сокращении количества российской телепродукции в эфире. Чтобы принудить их убрать российские программы с телеэкрана, депутат предлагает принять поправку к закону «Об общественной информации». После принятия этой поправки литовские телевещатели потеряют возможность неограниченно транслировать российские сериалы и другую телепродукцию.

Самый забавный момент в этой истории — аргументация литовских правых, объявивших войну «Доярке из Хацапетовки», «Менту в законе» и прочему «мылу». Российские сериалы, как оказалось, препятствуют европейской интеграции Литовской Республики. Российские телепередачи занимают от трети до половины всего эфирного времени двух телеканалов Литвы, тогда как европейским программам отводится не более 22% эфира в неделю. В 2017 году литовские каналы транслировали 198 часов российской продукции. Большую часть эфирного времени занимали российские сериалы. Если заменить их в эфире европейскими телепрограммами, то Литва станет более европейской, делают вывод депутат Кащюнас и литовские консерваторы.

Из их слов следует, что сейчас Литва недостаточно европейская; более того, Европы в Литве так мало, что даже российские «мыльные оперы» могут встать на пути у европейской интеграции.

Странное, хотя и смелое мнение для людей, которые считают Литву образцом интеграции в Западный мир для других постсоветских республик и выступают по отношению к ним как учителя «европейского выбора». При этом в самой Литве «европейский выбор» настолько неустойчив, что поколебать его могут даже сериалы про «любовь-морковь».

И говорит об этом не «русская пропаганда», а партия «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы». Это их слова: Литва недостаточно интегрирована в Европейский союз. И виноваты в этом… российские телепрограммы. Если их запретить, то литовские телезрители сразу станут более европейскими.

Методы, которыми литовские политики пытаются упрочить европейскую интеграцию Литвы, ставят совершенно неожиданные для них вопросы: есть ли вообще Европа в Литве, сколько там Европы и не становится ли ее в Литве всё меньше и меньше?

Для укрепления европейского выбора в Литве делаются вещи антиевропейские. Власть указывает людям, что им можно смотреть, а что нельзя. Решает за людей, какие передачи их сделают более, а какие — менее европейскими. Власть вводит прямую цензуру, отключает телеканалы, изымает из магазинов книги, видит угрозу в мультфильмах, сериалах и Диме Билане, собиравшемся дать концерт в Вильнюсе 23 февраля.

Если литовский правящий класс боится «Маши и Медведя», Димы Билана, «Доярки из Хацапетовки» и 23 февраля, то, может, с европейским выбором Литвы в самом деле не всё так гладко? Если российские фильмы, мультфильмы, сериалы и концертные шоу способны замедлять европейскую интеграцию Литвы, то в самом ли деле эта страна — неотъемлемая часть Евросоюза и полноценный игрок в «западных клубах»?

Самые завзятые русофобы из партии консерваторов своими действиями дают понять, что это не так. Литва остается в российском культурном пространстве, и чем спесивее литовские лидеры кричат на каждом углу, что это не так и они давно настоящие европейцы, тем больше это становится очевидным.

Более того, чем более ярые формы приобретает литовский антисоветизм, тем более заметным становится то, что литовский истеблишмент и сама Литовская Республика остались насквозь советскими.

Какое европейское государство будет добиваться от средств массовой информации, чтобы те давали не менее 50% хороших новостей? Литва это делает. Так европейское ли это государство? Является ли европейским юридический запрет «отрицания оккупации» с уголовным преследованием за нарушение оного? Являются ли европейскими отключения телеканалов?

По-европейски ли себя ведут литовские политики, когда требуют запретить слово «советский» в названиях водки, сосисок и колбасы? По-европейски ли действуют, изымая из магазинов солдатиков Красной армии, снимая по всей стране канализационные люки, устраивая истерики из-за строчек в песнях российских исполнителей?

Такое поведение абсолютно не европейское. Это поведение комсомольских замов по идеологической работе. Оно насквозь советское.

Когда литовские ярые антисоветчики с коммунистическим прошлым занимаются своей антикоммунистической деятельностью, в них угадываются латентные «ватники» и «совки».

Больше всех о своей несгибаемости, принципиальности и прочем, как известно, кричат лицемеры. Так и в литовской политике. Чем больше местные деятели стараются добавить Литве Европы, тем заметнее становятся их комплексы по поводу того, что все они вышли из шинели республиканского комсомола и Вильнюсской школы КПСС, а Европы в Литве их стараниями как не было, так и нет.

Александр Носович

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