Президент России встретился с Верховным муфтием

23.03.2017 12:31:57

Владимир Владимирович Путин продолжает серию регулярных встреч с руководителями традиционных конфессий, представленных в РФ.

Как сообщила пресс-служба Кремля, во время беседы глава государства и Шейх-уль-Ислам, Верховный муфтий, Председатель ЦДУМ России Талгат Сафа Таджуддин обсудили текущие вопросы деятельности мусульманского сообщества нашей страны. Они обменялись мнениями по поводу совершенствования исламского образования в Российской Федерации, системы подготовки квалифицированных кадров, укрепления межрелигиозного мира и согласия и сохранения постулатов традиционного ислама. Важнейшая задача, стоящая сегодня перед представителями всех конфессий, – социальное служение духовенства – также была проанализирована в ходе встречи В.В.Путина и Т.С.Таджуддина.

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