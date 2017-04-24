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Рубрика / Экономика
Порошенко сматывает удочки: кондитерский завод в Мариуполе выставлен на продажу
|23.03.2017 12:28:12
Владимир Леонидович Жарихин
Заместитель директора Института стран СНГ.
Руководитель отдела Украины Института стран СНГ.
Член Совета по национальной стратегии.
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На Украине вновь обеспокоились, что Петр Порошенко в ближайшее время сбежит из страны, прихватив с собой не только личные накопления, но и бюджетные денежки, которых в казне и так немного. На этот раз поводом для спекуляций стало решение совета акционеров мариупольской фабрики «Roshen» о продаже предприятия.
Возникает два вопроса: почему доверенные люди Порошенко решили избавиться уже от второго завода (в январе этого года сообщили о закрытии фабрики в Липецке), и кто захочет купить предприятие на пограничной территории с ДНР, которое не работает третий год?
Всего во владении Петра Порошенко было 7 «сладких» предприятий. Четыре кондитерские фабрики на Украине и по одной в России, Венгрии и Литве. Еще до избрания на пост президента, Порошенко обмолвился, что готов избавиться от всех своих бизнес-активов, за исключением одного телеканала. Даже первый шаг был к этому сделан – за 10 дней до президентских выборов была закрыта Мариупольская фабрика, которую спустя три года было решено наконец-то продать.
Вопрос лишь в том, кто ее купит? Мало того, что оборудование придется приводить в надлежащее состояние, а также заниматься решением кадровых проблем, так еще под боком идет война. От Мариуполя до Донецка рукой подать, всего-то 100 км, а линия соприкосновения войск еще ближе.
Владимир Жарихин, заместитель руководителя Института стран СНГ высказался по поводу решения Порошенко о продаже предприятия:
– Я думаю, что такое решение было принято для того, чтобы Порошенко не обвиняли в нарушении обещаний. В том, что он так и не продал свои предприятия.. На Западе ему аккуратно намекают, что необходимо предпринять какие-либо меры по этому поводу. Вот и было решено продать застойную фабрику. Сейчас Петр Порошенко заломит за нее такую цену, что покупатель никогда не найдется. Тем не менее формально он ее продает, поэтому и лишние вопросы задавать не будут.