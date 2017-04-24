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Рубрика / Религия
В Туркменистане военных и госслужащих увольняют за чтение намаза
|22.03.2017 14:13:59
По сообщениям из Туркменистана участились случаи увольнения сотрудников военных структур, а также государственных организаций за отказ от прекращения совершения мусульманского обряда молитвы - намаза.
Уже бывший военный из Туркменистана, по причинам безопасности не пожелавший раскрыть свое имя, рассказал Радио Азатлык о том, что был уволен из вооруженных сил, в связи с отказом прекратить совершать намаз. По его словам, вначале от него потребовали не совершать намаз на рабочем месте, затем совершили обыск у него дома и забрали Коран.
Собеседник рассказал, что несмотря на это, он продолжил совершать намаз, в связи с чем был вызван в Министерство обороны, где от него потребовали написать объяснительную и заявление, согласно которому, его уволили с работы. От него потребовали освободить служебное жилье, в котором он проживал вместе с семьей.
В последние годы неоднократно сообщалось о преследованиях в отношении граждан, посещающих мечети, читающих намаз и отпускающих бороду. Один из жителей Туркменистана, работающий в настоящее время в Турции, рассказал, о том, что был уволен с работы в одной из государственных организаций Туркменистана из-за чтения намаза.
В отчете международных организаций, в том числе ежегодном отчете по Свободе религий Государственного департамента США, Туркменистан упоминается среди стран, где религия находится под жестким контролем государства.