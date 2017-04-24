Надо ли давать гражданство России всем рожденным в СССР?

22.03.2017 13:18:54

Константин Федорович Затулин Директор Института стран СНГ,



член Совета по казачеству при Президенте РФ,

депутат Государственной Думы РФ I, IV, V, VII созывов автор и ведущий телепередачи "Русский вопрос",член Совета по казачеству при Президенте РФ,

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Директор Института стран СНГ,

Одним из фильтров станет экзамен по русскому языку, который будет принимать специальная комиссия. Одним из фильтров станет экзамен по русскому языку, который будет принимать специальная комиссия.

В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается предоставлять российское гражданство по «праву почвы» (то есть родившимся на территории государства независимо от национальности). Речь об уроженцах и потомках жителей бывшего СССР, Российской империи, а также современной России.

Автор законопроекта, первый зампредседателя думского Комитета по делам СНГ Константин Затулин, рассказал об идее в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 fm).

Даже Даль не «носитель русского языка»

- В 2014 году Госдума по предложению президента уже внесла изменения в закон о гражданстве. В нем появилась категория «носители русского языка». Это люди, жившие сами в России, СССР или Российской империи. Или их прямые предки - папа, мама, дедушка, бабушка. Они имеют право получить российское гражданство по упрощенной процедуре, если:

1) сдадут экзамен по русскому языку спецкомиссии;

2) откажутся от гражданства другой страны;

3) они уже проживают в России.

Беда в том, что депутаты решили «улучшить» предложения президента. Определение носителей русского языка, живших в Российской империи и СССР, дополнили - «в современных границах России». А если человек или его предки происходили откуда-нибудь из Луганска, как, например, автор толкового словаря русского языка Владимир Иванович Даль, то он не был бы признан носителем русского языка, потому что он вне современных границ России проживал.

Еще одно убийственное требование: предоставить справку о выходе из гражданства другой страны. А, например, Украина и страны Прибалтики такие справки не выдают. При этом другим категориям достаточно предоставить лишь копию своего заявления о выходе из другого гражданства.

- То есть Депардье проще стать гражданином России, чем жителю Луганска?

- Депардье и другие западные звезды прошли по другой номинации - у президента есть право присваивать гражданство персональным решением. Это как бы эксклюзив. Но есть те, кто вступил в брак с российскими гражданами. Браки, кстати, популярный способ получения российского гражданства. Думаю, среди них немало фиктивных.

- Немного статистики: в 2009 году россиян, получивших гражданство путем вступления в брак, было 683 человека. А в 2016-м - 35 тысяч.

- А вы знаете, сколько человек ежегодно получает гражданство без всяких упрощений?

- По данным МВД, в прошлом году гражданство России получили 265 тысяч человек.

- Абсолютно без всяких льгот гражданство получают всего 100 человек в год! 265 тысяч - это те, кто прошел по какой-нибудь упрощенной схеме, например как участники программы переселения соотечественников. А работа закона о «носителях русского языка» из-за депутатских «улучшений» парализована!

- Поэтому вы и предлагаете внести в него поправки?

- Да. И их всего три:

1. Убрать требование о «современных границах России». Получит ли этот человек наше гражданство, зависит от сдачи экзамена по русскому языку.

2. Справку о лишении прежнего гражданства отменить, ограничившись предоставлением копии заявления об отказе от гражданства.

3. Бывает сложно доказать, что вы проживали (а этого требует закон) в Российской империи или в СССР. Предлагаем написать «родились или проживали». Факт рождения подтвердить проще - свидетельством о рождении или выпиской из церковно-приходской книги.

«Не платил налоги? Тогда никакой пенсии!»

- Многие спрашивают: «Почему нельзя давать гражданство только русским? Зачем нам жители Средней Азии?»

- Это хороший способ парализовать работу с законом - посеять панику, что к нам немедленно хлынут гастарбайтеры из Средней Азии. Да, они хотят найти работу в России, но от гражданства своего отказываться не собираются.

- Почему бы не отказаться от гражданства Узбекистана или Таджикистана и не получать в России хорошую пенсию, бесплатное лечение?

- Пенсию может получать только тот, кто платил налоги и взносы в наш Пенсионный фонд!

- А жители Донбасса?

- Жители Донбасса не за пенсией едут, они спасаются от гражданской войны и репрессий. Мы как раз и хотим легализовать их в нашей стране. Но пенсию за годы, проведенные на Украине, они в России получать не будут. И проблема пенсий не главная. После 2014 года в Россию с Украины въехало более 1 миллиона человек, из них российское гражданство получили всего 100 тысяч! Остальные зависли. По нашим законам они должны через 90 дней пребывания в России выехать обратно. Вместе со всеми своими чадами и домочадцами. Куда они выедут? В ту Украину, откуда они удрали?

- А признание Россией паспортов Донецкой и Луганской народных республик не решает проблему?

- Правило о 90 днях пребывания все равно сохраняется. Каждые 3 месяца нужно выезжать обратно в ДНР и ЛНР. А я предлагаю сделать этих людей полноправными гражданами нашей страны.

«Паспорт - это гарантия»

- Сколько людей потенциально может к нам приехать?

- На Украине живет 40 миллионов человек, из них русских - минимум 12 миллионов. Если из Украины и дальше будут лепить антирусское государство, потенциально 10 миллионов человек - это претенденты на переселение в Россию. До полумиллиона человек приезжает на работу из Молдавии. На обеих берегах Днестра проживает 300 тысяч русских, из них 120 тысяч уже имеют российское гражданство в Приднестровье.

Миллион русских в Узбекистане. Не все из них готовы переехать, но часть совершенно точно хотят.

120 тысяч русских в Туркменистане. В Казахстане несколько миллионов русских. Часть из них хотели бы получить российский паспорт, но продолжать пока жить в Казахстане.

- Вот именно: здесь зарабатывать, а денежки потом везти к себе...

- Я говорю о людях, которые и зарабатывать-то у нас не хотят, а просто хотят, будучи русскими и живя в Казахстане, иметь российский паспорт наряду с казахстанским.

Страны СНГ продолжают строить национальные государства. Таджикистан для таджиков, Украина для украинцев. Нужно, чтобы русских в этих государствах больше уважали, дать им гарантию безопасности - российский паспорт. Если бы мы в свое время не сдерживали получения гражданства России людьми на Украине, не было бы там никакого переворота. Побоялись бы. Как его осуществить в стране, где от трети до половины населения одновременно граждане России?!

Прослушать полную аудиоверсию можно по этой ссылке.

Елена Кривякина, Елена Афонина

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