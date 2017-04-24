Донбасс и финансы

22.03.2017 12:11:20

Дальнейшее создание киевским режимом транспортных, экономических, финансовых, продовольственных проблем Донбассу, наряду с сознательным нарушением ВСУ водоснабжения, электроснабжения и артиллерийскими обстрелами гражданской инфраструктуры, ведёт к запрограммированной гуманитарной катастрофе на территории всего Донбасса, как в ДНР и ЛНР, так и на контролируемой военно-гражданской администрацией Киева территории Донецкой и Луганской областей.

В подобной ситуации лишь открытая граница ДНР и ЛНР с РФ создаёт условия для противодействия превращению ДНР и ЛНР в гетто для мирного населения по лекалам нацизма. Давно уже перестала удивлять позиция двух участниц Нормандской четвёртки – Германии и Франции, которые фактически поощряют киевский режим на блокирование исполнения минских соглашений, что провоцирует углубление конфликта Украины с Россией.

В подобной ситуации РФ в качестве страны – постоянного члена Совета Безопасности ООН обязана индивидуально принять достаточные меры по предотвращению гуманитарной катастрофы на своих границах, в том числе с помощью принуждения киевского режима к соблюдению основных положений Устава ООН по правам человека в Украине. При этом РФ исключит использование военного принуждения в отношении киевского режима при отсутствии масштабного военного столкновения ВСУ и вооружённых сил ДНР и ЛНР.

Властный режим Украины отказался от исполнения своих государственных обязанностей перед жителями ДНР и ЛНР, инспирирует на их территории террористические акты, создаёт атмосферу страха и насилия, вызывая обстрелами постоянную угрозу жизни для граждан, в том числе при пересечении ими линии разграничения. Свои усилия киевский режим направляет на поддержание конфликта, а не на его урегулирование.

В этой связи РФ вынуждена брать на себя инициативу и, хотя бы в минимальных объёмах, стараться нормализовать социально-экономическую ситуацию в ДНР и ЛНР до исполнения минских соглашений в полном объёме. Для реализации подобной инициативы РФ предстоит принять на себя ряд финансово-экономических обязательств с обязательной компенсацией их в дальнейшем Украиной либо непосредственно ДНР и ЛНР. Чтобы данные обязательства не превратились в дополнительную нагрузку на российский бюджет, необходим набор корректных финансовых мер, который необходимо тщательно взвесить. В противном случае традиционная практика использования бюджетных средств может привести к повышению налогов в РФ, что снизит наполняемость бюджета как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе. Подобная дилемма: закрытие одних проблем за счёт ухудшения условий для экономики страны – является козырной картой устоявшегося в финансах экспертного сообщества при оправдании им наличия способов решения конкретной финансовой задачи, но только с ухудшением условий в российской экономике в целом.

Альтернатива бюджетным средствам

При рассмотрении альтернативного подхода к организации финансирования для нейтрализации социально-экономической блокады киевским режимом Донбасса отметим два аспекта.

Во-первых, ЛНР и ДНР не являются регионами РФ. В этой связи масштабное использование бюджетных средств для поддержания экономики и социальной сферы Донбасса является некорректным.

Во-вторых, использование бюджетных средств РФ для поддержки Донбасса может создать значительную дополнительную нагрузку на федеральный бюджет и местные бюджеты приграничных с украинским Донбассом регионов России. Соответственно, рост бюджетных затрат вызовет необходимость дополнительных налогов в той или иной форме, что поставит под угрозу выполнение планов по наполнению доходной части бюджетов и по финансированию всего спектра программ за счёт бюджетов.

Для избегания бюджетных проблем в РФ целесообразно обратиться к использованию ресурсов финансовой системы страны, характерной их особенностью является срочный характер финансовой поддержки и обязательный возврат предоставленных средств с их приростом. Другими словами, существует возможность предоставить денежные ресурсы для ДНР и ЛНР в сопряжении с контролем уровня инфляции в российской экономике. Более того, возможно с помощью кредитования ДНР и ЛНР на возвратной основе даже снизить уровень инфляции в российской экономике.

Остановимся далее подробней на такой финансовой возможности.

В первую очередь следует запустить экономику ДНР и ЛНР. Так как данные территории Донбасса граничат лишь с регионами Украины, которая их блокирует, и регионами РФ, то Россия, исходя из собственных интересов и в соответствии с положениями Устава ООН, обязана максимально облегчить положение населения в ДНР и ЛНР, открыв свои границы, внутренние транспортные пути и свой рынок для жителей, предприятий и предпринимателей ДНР и ЛНР.

Необходимо также оперативно предоставить финансовую инфраструктуру и помочь в восстановлении финансовой системы ДНР и ЛНР, так как Германия полностью проигнорировала исполнение своих обязательств перед Донбассом в этой части так же, как Германия уклонилась от исполнения обязательств гаранта соглашения между президентом Украины В.Януковичем и оппозицией по передаче власти в Украине легитимным путём.

Кредитные ресурсы финансовой системы РФ должны предоставляться хозяйствующим субъектам и муниципалитетам ДНР и ЛНР строго на возвратной основе сроком до двух лет в российской национальной валюте под проценты, соразмерные с процентами, получаемыми при размещении РФ своих финансовых ресурсов за рубежом. Обязательно соблюдение адресности кредитования: восстановление производств и их функционирование, восстановление разрушенного боевыми действиями жилья и инфраструктуры, предоставление ресурсов лизинговым организациям по производственному оборудованию, транспорту, медицинскому и другому оборудованию для социальных нужд. Развитие экономики Донбасса создаст достаточные условия для возврата кредитов.

Источником кредитной массы станет банковская система РФ, использование финансовых инструментов для аккумуляции денежных средств, возможно, локальная адресная эмиссия денежных средств, а также частный капитал. Организационно выдачу кредитов целесообразно возложить на региональные банки РФ, в первую очередь на банки Ростовской области, возможно, и других сопредельных с Донбассом регионов РФ, и через кредитные организации ДНР и ЛНР. В текущих условиях российской стороне целесообразно позаботиться о развитии финансовой системы Большого Донбасса в целом.

Другим важнейшим направлением использования финансовой поддержки будет восстановление налоговой и социальной систем ДНР и ЛНР, блокируемых киевским режимом. Важным шагом к созданию данных систем стал перевод ряда предприятий на внешнее управление. В этих же целях РФ следует помочь ДНР и ЛНР с организацией учёта жителей, определения контингента для выплат пенсий и социальных пособий.

Власти ДНР и ЛНР обязаны создать условия для развития экономики и наладить оптимальную работу налоговой и пенсионной систем на своей территории, что позволит также повысить статус Донбасса на прямых переговорах с Киевом. На начальном этапе РФ может предоставить на возвратной основе сроком до 3-х лет ограниченный объём денежных ресурсов для пополнения пенсионных и социальных фондов ДНР и ЛНР с процентной платой за эти ресурсы в размере, получаемом при внешнем размещении денежных средств. Основные ресурсы для выплат пенсий и социальных пособий обязаны быть сформированы в ДНР и ЛНР.

Обращаем внимание, что в целях сохранения макроэкономической стабильности в РФ следует перераспределить часть финансовых обязательств от бюджетов на банковскую сферу, что позволит не увеличивать налоговую (фискальную) нагрузку на экономику, а также сопутствующие затраты на территории сопредельных с Донбассом регионов РФ. Для обеспечения возвратности кредитов необходимо резко нарастить товарооборот ДНР и ЛНР с РФ.

Важнейшим компонентом общего успеха является корректная деятельность ЦБ РФ, который обязан не столько формально контролировать (фиксировать) инфляцию, сколько формировать финансовые условия для балансировки товарной (с учётом услуг) и денежной массы на территории РФ, а также с учётом баланса и на территории ДНР и ЛНР.

В рыночной экономике существуют объективные закономерности, которые очень желательно знать и использовать на благо развития, а именно:

- при слабеющем рубле ставки по кредитам будут высокими;

- при укрепляющемся либо устойчивом рубле ставки по кредитам должны быть низкими;

- если рубль укрепляется, а ставки по кредитам высокие, то экономика входит в стагнацию;

- если рубль слабеет, а ставки по кредитам низкие, то в экономике происходит разгон инфляции от текущего уровня.

Эти закономерности следует учитывать в ДНР и ЛНР при становлении их экономик, но ещё важнее эти закономерности не упускать из своих расчётов финансовым властям в России, так как некорректные решения в большой экономике проявляются не сразу, а масштаб потерь при этом возрастает кратно. И ещё нельзя игнорировать тот факт, что финансы в мировой геополитике неотделимы от силовых способов решения проблем.

Финансы и безопасность

Финансы тесно связаны с безопасностью, в том числе в аспекте сохранности и возврата кредитных ресурсов. В этой связи предоставление значительных объёмов финансов ДНР и ЛНР накладывает на власти этих территорий обязательства по обеспечению как непосредственной безопасности финансов, так и по общей безопасности территории и граждан ДНР и ЛНР.

По первому направлению усилия властей обязаны сконцентрироваться на транспарентной политике в отношении собственности и других прав, их защите, на повышении легитимности всех уровней власти и бизнес среды в ДНР и ЛНР.

В этой связи отметим, что внеочередные выборы глав республик по украинскому законодательству с учётом позиции ДНР и ЛНР в соответствии с реализацией минских соглашений по вине киевского режима в ближайшее время не состоятся. Поэтому откладывать назревшие очередные выборы глав ДНР и ЛНР, глав муниципалитетов в соответствии с действующим на их территории законодательством далее нецелесообразно. Повышение легитимности структур власти и хозяйствующих субъектов на всех уровнях является непременным условием безопасности для финансов, в том числе договорных обязательств и судебных разбирательств, позволяя широко использовать залоги. Финансовая безопасность напрямую связана с оптимальным использованием предоставляемых ресурсов и, главным образом, развитием экономики и социальной сферы в ДНР и ЛНР.

По второму направлению – своей общей безопасности – ДНР и ЛНР следует усилить работу по исполнению минских соглашений. В частности, следует строго соблюдать и, по возможности, не нарушать дислокацию как своих вооружённых сил, так и Вооружённых сил Украины (ВСУ), обеспечить соблюдение регламента по отводу тяжёлых вооружений от линии соприкосновения, а тем более по их неприменению, обеими сторонами минских соглашений. В этих целях ДНР и ЛНР предстоит выполнить необходимый комплекс мер по предотвращению артиллерийских и ракетных обстрелов ВСУ территории ДНР и ЛНР. Другими словами, всё тяжёлое вооружение, выводимое по минским соглашениям с указанных в них территорий, обязано быть нейтрализовано усилиями ДНР и ЛНР, как по согласованию с международными посредниками или с ВСУ, так и в одностороннем порядке. При этом части ВСУ, которые соблюдают минские договорённости, подвергаться атакам не должны. Это в том числе связано с тем, что артиллерия ВСУ, находясь в глубоком тылу и не имея прямого отношения к частям на линии разграничения, наносит провоцирующие артобстрелы через головы передовых частей ВСУ, вызывая ответный огонь по ним.

К аспектам общей безопасности относится и поддержание режима пересечения линии разграничения сторон, недопущение терактов на своей территории, сокращение площади территории отчуждения, что вызвано постоянными обстрелами с противной стороны.

В заключение отметим, что для создания благоприятных развитию Донбасса условий, властям ДНР и ЛНР следует отказаться от риторики о наведении порядка вне территорий Донецкой и Луганской областей Украины, следует направить усилия на денацификацию данных областей и нейтрализацию репрессивного аппарата киевского режима на этих территориях. Следует также в порядке подготовки к внеочередным выборам, на основе уточнённых ДНР и ЛНР положений украинской конституции, предоставить все возможности для деятельности оппозиции киевскому режиму как на территории ДНР и ЛНР, так и, по возможности, на остальной территории Донецкой и Луганской областей. К сожалению, киевский режим, опираясь на отряды неонацистов, будет пытаться максимально отдалить выполнение минских соглашений. В этой связи усилиям ДНР и ЛНР по противостоянию произволу на Украине существенно поможет весомая финансовая поддержка России, которая в состоянии, используя творчески мировой финансовый опыт, преобразовать помощь Донбассу в способ развития собственной экономики.

А.Г.Михайлов, руководитель проекта “Генезис экономической стратегии”, к.э.н.

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